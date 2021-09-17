С 20 сентября Словения станет темно-красной на карте путешественников

​С понедельника, 20 сентября, Словения будет относиться к странам с чрезвычайно высоким риском заражения коронавирусом. Латвия, Сан-Марино и Румыния перейдут в красную категорию стран с высоким риском заражения. Оранжевая категория стран со средним уровнем риска расширится, включив Исландию и Португалию, сообщил Минздрав Чехии.

С 20 сентября Венгрия, Польша и Ватикан станут зелеными на карте путешественников (низкий уровень риска). Из неевропейских стран к этой категории сейчас относятся: Австралия, Гонконг, Иордания, Корея, Канада, Катар, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур или Тайвань.

В оранжевую категорию входят Андорра, Дания, Люксембург, Словакия, Швеция, Италия, Исландия, Финляндия, Мальта, Канарские острова и Португалия, в т.ч. Азорские острова и Мадейра.

Перед возвращением из зеленых и оранжевых стран необходимо заполнить форму прибытия и пройти тест в течение пяти дней после приезда в Чехию.

В красной категории находятся Болгария, Бельгия, Ирландия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Монако, Германия, Эстония, Франция, Австрия, Румыния, Греция, Сан-Марино, Швейцария и Испания, в т.ч. Балеарские острова.

Все остальные страны относятся к темно-красной категории с очень высоким риском заражения.

Возвращение из стран этих двух категорий предполагает заполнение анкеты перед возвращением в Чехию. Люди, пользующиеся общественным транспортом, также должны пройти тест на антиген или ПЦР перед въездом в Чехию.

После возвращения туристы обязаны пройти ПЦР-тест не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда в Чешскую Республику. До тех пор необходимо оставаться в самоизоляции. В случае поездки в Чехию индивидуальным транспортом не обязательно проходить тест перед началом поездки, но обязательно нужно сделать тест ПЦР не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда в республику, напоминает Минздрав.

Вакцинированные люди и лица, переболевшие covid в течение последних 180 дней, не обязаны делать тесты, им нужно только заполнить анкету прибытия.

Источник: novinky.cz