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Минздрав Чехии: осенью дети еще раз пройдут тестирование в школах

Минздрав Чехии: осенью дети еще раз пройдут тестирование в школах

420on.cz 160
Массовое тестирование учеников, которое проходило в школах в начале учебного года, будет проводиться еще два-три раза в течение осени. «Тесты для школ у нас есть», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
Минздрав Чехии: осенью дети еще раз пройдут тестирование в школах

Если эпидемическая ситуация не ухудшится и нет будет необходимости в широкомасштабном регулярном тестировании, тогда в школах следует ожидать еще две-три волны тестирования в течение осени, заявил Войтех в интервью изданию Blesk.

«Мы рассматриваем аналогичный вариант, обсуждаем его с гигиенистами. Прежде всего, мы рассматриваем возможность повторения аналогичного скринингового тестирования во всех школах. У нас пока нет точной даты, но это будет осенью. Мы решаем: провести еще два или три этапа тестирования», —сказал министр, добавив, что один из вариантов — это период после осенних каникул. В этом году школьные каникулы будут в конце октября, то есть уже после выборов в Палату депутатов.

По словам Войтеха, в массовом тестировании населения пока нет необходимости. По его словам, тестирование в компаниях должно вернуться в тот момент, когда ситуация будет стремительно ухудшаться. «Коллеги считают, что это имеет смысл при заболеваемости 75 и более на 100 000 жителей. У нас такой ситуации пока нет», — сказал министр в интервью.

По данным Минздрава, за последние 14 дней в Чехии насчитывается 52 инфицированных на 100 000 жителей. Выше 75 на данный момент находится единственный район — Опава.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус дети школы
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