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В октябре и ноябре школьники в Чехии вновь пройдут тестирование на covid

В октябре и ноябре школьники в Чехии вновь пройдут тестирование на covid

420on.cz 431
Около тысячи детей сейчас помещены в карантин из-за подтвержденной инфекции covid-19 в школе. Как правило, в карантин направляют весь класс, если у одного из учеников был положительный тест на коронавирус. Школу в целом закрывали только в двух случаев в новом учебном году.
В октябре и ноябре школьники в Чехии вновь пройдут тестирование на covid

Министерство здравоохранения хочет выяснить, не ухудшается ли эпидемическая ситуация в школах по результатам еще двух этапов тестирования, которое запланировано на октябрь и ноябрь.

Все дети в школах тестировались на covid-19 в первые две недели сентября. После этого тестирование касалось только отдельных школ или классов, где произошло заражение. Например, пражская начальная школа Хмелнице, которая была полностью закрыта из-за более распространения covid, после открытия снова проверит всех своих учеников. 

«Пока что мы планируем, что первый этап состоится в октябре, а другой — в ноябре. Но у нас пока нет конкретной даты. Это был бы анализ ситуации в целом»,— сказал министр здравоохранения Адам Войтех. Министерство образования уже готовит заказ на 1,5 миллиона антигенных тестов.

Правительство также рассмотрит вопрос о выплате компенсаций работающим родителям в период закрытия школ. Министр труда и социальных дел Яна Малачова предложила, чтобы они получали 80% своей зарплаты за все время, пока их дети будут учиться дома. Сейчас родители имеют право только на 60% заработной платы и только в течение девяти дней, но гигиенисты обычно назначают карантин одноклассникам инфицированных детей сроком на две недели.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
школы дети Чехия коронавирус Министерство здравоохранения
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