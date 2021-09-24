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С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.

С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.

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Министерство здравоохранения заявило в пятницу, что из Франции, Испании (включая Балеарские и Канарские острова), Нидерландов и Монако непривитым людям будет намного легче вернуться в Чешскую Республику. На карте путешественника эти страны переходят в оранжевую категорию, которая означает средний риск заражения коронавирусом. Литва, напротив, будет включена в темно-красную зону (высокий риск).
С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.

После возвращения из стран, включенных в оранжевую зону, непривитые люди не должны проходить тест до пересечения границы, а могут это сделать уже после возвращения в Чешскую Республику. 

Андорра, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Португалия (включая Азорские острова и Мадейру), Словакия, Швеция в настоящее время находятся в оранжевой категории. С 27 сентября к ним добавятся Франция, Испания, Нидерланды и Монако.

Для непривитых путешественников осложняется ситуация с возвращением из Литвы, которая с понедельника переходит в темно-красную категорию. Это означает, что те, кто не вакцинирован, должны пройти тест перед возвращением из этой страны, а потом сделать еще один тест после приезда в Чехию (но не ранее пятого дня после возвращения). До этого момента турист должен находиться в самоизоляции.

Список стран в соответствии с их риском заражения еженедельно обновляется Министерством здравоохранения на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Список стран с низким риском заражения (зеленая категория) по-прежнему будет включать Венгрию, Польшу и Ватикан. Из неевропейских стран это Австралия, Гонконг, Южная Корея, Иордания, Канада, Катар, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур и Тайвань.

Источник: novinky.cz

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Темы
путешествие туристы Чехия Министерство здравоохранения Туризм коронавирус вакцинация
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