С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.

После возвращения из стран, включенных в оранжевую зону, непривитые люди не должны проходить тест до пересечения границы, а могут это сделать уже после возвращения в Чешскую Республику.
Андорра, Дания, Финляндия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Португалия (включая Азорские острова и Мадейру), Словакия, Швеция в настоящее время находятся в оранжевой категории. С 27 сентября к ним добавятся Франция, Испания, Нидерланды и Монако.
Для непривитых путешественников осложняется ситуация с возвращением из Литвы, которая с понедельника переходит в темно-красную категорию. Это означает, что те, кто не вакцинирован, должны пройти тест перед возвращением из этой страны, а потом сделать еще один тест после приезда в Чехию (но не ранее пятого дня после возвращения). До этого момента турист должен находиться в самоизоляции.
Список стран в соответствии с их риском заражения еженедельно обновляется Министерством здравоохранения на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Список стран с низким риском заражения (зеленая категория) по-прежнему будет включать Венгрию, Польшу и Ватикан. Из неевропейских стран это Австралия, Гонконг, Южная Корея, Иордания, Канада, Катар, Макао, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур и Тайвань.
Источник: novinky.cz