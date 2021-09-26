Почти 1200 человек были привиты в мобильном «автобусе вакцинации»

В августе и сентябре мобильный «автобус вакцинации» совершил 29 остановок по всей Праге. Его работа завершится в выходные. В субботу, 25 сентября, в Летнянах у людей будет последняя возможность сделать прививку в автобусе.

«С момента первого отправления автобуса по запланированному маршруту его экипаж обсудил тему вакцинации с сотнями жителей городских районов Праги. Автобус свою миссию выполнил. Благодаря ему удалось успешно бороться с дезинформацией, распространяющейся вокруг вакцинации. Около 1200 человек делали прививки прямо в автобусе», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.

Однако целью проекта была не только сама вакцинация, но и прежде всего информационная и разъяснительная кампания. Около сотни человек пришли в автобус, чтобы обратиться к врачу или узнать больше о вакцинации и COVID-19. Одним из основных преимуществ автобуса было отсутствие необходимости регистрироваться заранее через центральную систему регистрации. На выбор предлагаются две вакцины: Comirnaty (BionTech / Pfizer) или Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

Отдельные остановки всегда располагались в популярных местах Праги, а также там, где проходят культурные мероприятия. Автобус был, например, в Пражском зоопарке в Трое, на набережных Рашинова и Горейши, в парке Стромовка и Пражском выставочном центре.

Источник: praha.eu