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В Чехии из-за ковида и войны возрастет количество сердечных заболеваний

В Чехии из-за ковида и войны возрастет количество сердечных заболеваний

Партнер рубрики:
06 июня
16:49
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Кардиологи ожидают более высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно сердечной недостаточности и сердечных приступов. Сказывается откладывание посещения больниц во время ковида, отсутствие профилактики и война в Украине. Люди с сердечными заболеваниями окажутся и среди беженцев, а война и связанные с ней экономические последствия также отразятся на здоровье чехов. Об этом сообщает Чешское общество кардиологов в пресс-релизе.

В Чехии из-за ковида и войны возрастет количество сердечных заболеваний

«Война в Украине, рост инфляции, цен на энергоносители и другие товары, безусловно, негативно скажутся на социально-экономическом положении многих людей. Из нескольких исследований мы знаем, что падение уровня жизни, скорее всего, приведет к увеличению смертности от болезней сердца», — сказал Алеш Линхарт, председатель Чешского общества кардиологов. Кардиологи уже ожидали роста сердечных заболеваний из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года. 
«Пациенты боялись вызывать скорую помощь и ехать в больницу, чтобы избежать заражения коронавирусом. Их не обследовали вовремя, не предоставили лечение, которое снижает риск смерти после инфаркта», — сказал Петр Оштядал от имени компании. По тем же причинам люди откладывали профилактические осмотры.

 

Covid-19 также может вызывать нарушения сердечного ритма

И сам covid-19 также имеет последствия для здоровья. Согласно американскому исследованию, риск сердечного приступа или сердечной недостаточности после заражения повышается на 70%. Врачи классифицировали ковид как фактор риска, аналогичный высокому уровню холестерина или генетической предрасположенности. 

«Оказывается, так называемый длительный ковидный или постковидный синдром негативно влияет на наших пациентов. Осложнения часто возникают даже через год после самого ковида. Мы заметили больше пациентов с проблемами сердечного ритма», — добавил Линхарт. Наибольшему риску подвергаются пациенты, которых пришлось госпитализировать в отделение интенсивной терапии с covid-19. Люди с сердечной недостаточностью, заболеваниями легких или диабетом чаще всего имеют осложнения после перенесенного инфекции. Они чаще жалуются на сильную слабость и отёки.

 

Кардиологи сталкиваются с неправильным лечением беженцев

Количество беженцев из Украины, которые уже обращались к кардиологам, по данным ČKS, не очень велико, но врачи ожидают постепенного увеличения. По оценкам, в Чешской Республике насчитывается около 300 000 беженцев, большую часть которых составляют дети и молодые женщины. «Мы находим некоторые несоответствия у пациентов, которых мы обследовали до сих пор. По сравнению с нашими стандартами установленное лечение для некоторых из них является недостаточным или, наоборот, избыточным», — описал Иван Карел. По его словам, они сталкиваются с пациентами с неправильным лечением высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, аритмии, порока сердца или гиперлипидемии, т.е. высокого уровня жиров в крови. Врачи пытаются смягчить эпидемию сердечных заболеваний призывом к профилактике. Пациенты должны не только правильно проходить обследования и принимать лекарства, но и вести здоровый образ жизни.


Половина людей обращаться поздно
Сердечная недостаточность — заболевание, которым болеют 60 000 человек в год. Еще 15 000 в год страдают от сердечного приступа. Ранняя медицинская помощь является наиболее важной для его успешного лечения, но до половины людей поступают в больницу с опозданием. Недооцениваются симптомы, которые помимо типичной боли в груди также могут выражаться жжением, болью в животе, ощущением скованности челюстей или болью на кончиках пальцев.

Боль в груди обычно постоянная, жгучая или давящая. Может стрелять между лопаток, отдавая в левую руку или плечо. «Некоторые пациенты могут не воспринимать боль как сильнейший симптом. Например, они гораздо больше страдают от одышки», — добавил Оштядал. При таких симптомах следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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