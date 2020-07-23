Как пражские фонари могут спасти жизнь

Вы когда-нибудь обращали внимание на номера, которые прикреплены к столбам ламп уличного освещения в Праге, и задумывались, зачем они нужны? Они помогают ориентироваться в городе не менее точно, чем улицы и номера домов, что важно в экстренных ситуациях.

Что означают номера на фонарях

На каждом из фонарей в Праге прикреплен уникальный идентификационный номер из шести чисел. Это помогает муниципальному предприятию Technologie hlavního města Prahy, которое выступает оператором уличного освещения в чешской столице, контролировать свою сеть и оперативно заменять вышедшие из строя лампы. Но у номеров есть и другая важная функция: по ним ориентируются оперативные службы, такие как скорая помощь, полиция и пожарные.

Фонари в экстренной ситуации

Если что-то случилось на улице, вам пришлось вызвать одну из этих служб (напомним важные телефоны: европейская служба экстренной помощи — 112, скорая помощь — 155, полиция Чешской Республики — 158, пожарная служба — 150, пражская полиция — 156), но вы не знаете точный адрес, достаточно сообщить оператору номер на ближайшем фонаре. Это станет лучшим ориентиром, чем магазины, кафе и другие заведения, которые находятся поблизости.

К сожалению, в открытом доступе карты, привязанной к номерам ламп уличного освещения, нет. А жаль, ей было бы удобно пользоваться не только в экстренных случаях.

Фото Technologie hlavního města Prahy, a.s.

На узких улицах в центре города фонари могут быть не установлены на столбах, а прикреплены к стенам. В этом случае ищите номер на дверце ближайшего к лампе электрического щитка.

Работает ли это в других городах Чехии?

Цифровые обозначения используются во многих населенных пунктах, но не везде к ним имеют доступ экстренные службы. Лучше выяснить это заранее. Кстати, в отличие от Праги, в других городах идентификаторы могут начинаться с букв, которые обозначают сам город.

Как «читать» номера на пражских фонарях

Номера присваиваются либо случайным образом, либо в порядке установки фонарей, так что никакой важной информации в них не зашифровано. Есть лишь одна интересная закономерность: первая цифра соответствует административному району Праги: так, в Праге 1 номер будет начинаться на единицу, а Праге 5 — на пятерку.

Бонус: что делать, если на вашей улице перегорел фонарь

Поступить как ответственный гражданин и сообщить о неисправной лампе уличного освещения в Праге можно онлайн на сайтах skenujprahu.cz (его функционал дублирует мобильное приложение Praha svítí) или tmpk.cz. В первом случае нужно обязательно ввести идентификационный номер, а во втором можно обойтись без него, написав адрес ближайшего дома или дав другие ориентиры. Это удобно, если вы видите, что фонарь под окнами перестал гореть, а его номера вы не знаете. Коммунальщики обычно исправляют проблему в течение нескольких дней.

Многие фонари в Праге также оснащены QR-кодами. Если отсканировать такой код, вы попадете на прямо на сайт skenujprahu.cz, и номер лампы уже будет введен.

По материалам televizeseznam.cz