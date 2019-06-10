Когда состоится следующий этап подключения EET и что от него ждать

К системе электронного учета выручки (EET), запущенной в Чехии декабре 2016 года, подключено более 182 тысяч субъектов. За весь срок с ее помощью они отчитались о выручке в 9,67 млрд крон. Стоит отметить, что внедрение EET, которое изначально планировалось осуществить в четыре этапа, застряло на первых двух.

В пятницу, 7 июня, депутаты нижней палаты чешского парламента приблизили оставшиеся два этапа, одобрив расширение круга предпринимателей, на которых распространится электронная система.

Как все начиналось

В рамках первой волны на новую систему перевели заведения общественного питания и гостиничный бизнес, три месяца спустя, в марте 2017 года, вторая волна захлестнула розничную и оптовую торговлю. Третья волна, к которой отнесены в том числе ремесленники, компании в сфере транспорта и сельского хозяйства, была запланирована на март 2018 года, а последняя, когда закон об электронном учете выручки должен был начать действовать для всех остальных групп предпринимателей, — на июнь.

Однако в декабре 2017 года Конституционный суд отменил некоторые положения закона об EET, помешав таким образом реализации третьей и четвертой фазы. Те компании, которые уже перешли на электронную систему, изменения тоже затронули. В частности, было отменено требование указывать на чеках DIČ — идентификационный номер налогоплательщика.

Конституционный суд также отметил, что работа над положениями о ЕЕТ должна проходить одновременно с изменением законодательства, а не на основании постановлений правительства.

Что дальше

Законотворческая работа, на которой настоял Конституционный суд, затянулась: на рассмотрение подготовленного Министерством финансов законопроекта у депутатов ушел год. Он оброс множеством поправок и был серьезно изменен относительно первоначального варианта. Глава Минфина Алена Шиллерова рассчитывала, что следующая волна подключения к EET состоится в январе 2020 года и принесет казне порядка 6 млрд крон, но теперь понятно, что срок откладывается минимум на шесть месяцев: одобренный парламентариями законопроект направлен в Сенат, который, вероятно, вернет его на доработку.

Что изменится

Согласно одобренному депутатами законопроекту, третья и четвертая фазы внедрения EET состоятся одновременно, через полгода после вступления закона в силу. В список предпринимателей, которым придется отчитываться о выручке в электронном виде, в том числе добавлены ремесленники, врачи и юристы.

В законопроекте повышен лимит выручки, до которого предприниматели смогут отчитываться в упрощенном режиме, без подключения к электронной системе. Он составляет 600 тысяч крон в год вместо изначально предложенных Минфином 200 тысяч. Предприниматели с такой выручкой, платящие при этом налог на доходы физических лиц (в случае, если они предоставляют медицинские услуги, оплачиваемые из фонда всеобщего медицинского страхования, юридическая форма не имеет значения), не являющиеся плательщиками НДС и имеющие на более двух сотрудников, смогут использовать только бумажные квитанции и подавать отчет финансовым органам раз в квартал.

Также в законопроекте прописан ряд пунктов, ранее утвержденных постановлениями правительства. Это, например, освобождение от электронного учета выручки незрячих и глухих предпринимателей, а также продавцов карпов в канун Рождества, с 18 по 24 декабря.

Формат информации, представленной в чеках, предполагается изменить: указывать DIČ все-таки придется.

Налоговые послабления

Одновременно законопроект устанавливает снижение ставки налога на добавленную стоимость в ряде областей до 10%. В список включены, например, некоторые категории общепита, ремонт обуви, одежды и велосипедов, мытье окон, парикмахерские услуги, уход на дому за детьми, пожилыми людьми и инвалидами, водопровод и канализация. Также НДС в 10% предполагается законодательно установить для книг, электронных книг и аудиокниг.

Налог на «учтенковку»

Планов отказываться от чековой лотереи — «учтенковки», также известной в народе как «бабишковка», пока нет (напомним, для участия в ней необходимо на специальном интернет-сайте вводить информацию с кассовых чеков). Однако особо удачливых игроков ждет неприятный сюрприз: в конце мая правительство одобрило законопроект, по которому выигрыши в лотерею и азартные игры размером от 100 тысяч крон с 1 января 2020 года будут облагаться налогом в 15%. В правительстве и Минфине отдельно отметили, что чековая лотерея (ее крупнейшие призы — миллион крон и автомобиль) не станет исключением.

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По материалам ihned.cz и пресс-службы Министерства финансов Чехии