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Депутаты одобрили расширение ЕЕТ

Депутаты одобрили расширение ЕЕТ

Марина Комарова 310 0
В пятницу депутаты чешского парламента одобрили распространение системы электронного учета выручки (ЕЕТ) на малые предприятия и ремесленников. Теперь проект будет рассмотрен Сенатом.
Депутаты одобрили расширение ЕЕТ

За проголосовали 102 депутата из 191 присутствовавшего (партии ANO, ČSSD a KSČM). Против выступили 90 парламентариев от ODS, Пиратской партии, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 и движения STAN. Для принятия поправки требовалось 96 голосов. Теперь законопроект поступит в Сенат, который, вероятно, наложит на него вето. Затем палата депутатов может проголосовать против вето Сената (для этого необходимо набрать 101 голос).

Поправка расширяет круг предпринимателей, которые будут обязаны отсчитываться в рамках ЕЕТ. В список включены в том числе ремесленники, врачи и юристы. Некоторым предпринимателям облегчат учет продаж, чтобы они могли предоставлять информацию без подключения к интернету, используя только бумажные квитанции (лимит составляет 600 тысяч крон в год).

Одновременно проект устанавливает сниженную 10-процентную ставку налога на добавленную стоимость в таких областях, как общественное питание, уборка, вода и канализация. Аудиокниги и электронные книги также будут переведены на ставку в 10%. 

«Я рада, что через год после того, как правительство направило поправку депутатам, она была одобрена. Это хорошая новость, шаг к тому, чтобы уладить ситуацию в данной сфере. ЕЕТ будут использовать все, но для небольших фирм предполагается автономный режим», — отметила министр финансов Алена Шиллерова.

Она добавила, что было бы гораздо хуже, если бы внедрение EET остановилось на полпути и требования действовали только в отношении некоторых предпринимателей. 

Оппозиция боролась против расширения ЕЕТ. Например, партия ODS внесла более 700 поправок, показывающих, насколько сложна и абсурдна эта система. Процесс голосования по данному проекту занял несколько часов.

«Поправка к закону была только что принята в палате депутатов. Бессмысленное и неэффективное издевательство над мелкими торговцами продолжится», — заявил лидер фракции TOP 09 Мирослав Калоусек.

Источник: novinky.cz

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Темы
Палата депутатов ЧР Чехия индивидуальный предприниматель бизнес
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