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Как предпринимателям подать заявку на пособие по уходу за ребенком

Как предпринимателям подать заявку на пособие по уходу за ребенком

Александра Кириченко 914 0
Чешское Министерство промышленности и торговли запустило специальный сайт, который помогает частным предпринимателям подготовить и подать заявку на пособие по уходу за ребенком до 13 лет на время закрытия школ и детских садов из-за эпидемии коронавируса.
Как предпринимателям подать заявку на пособие по уходу за ребенком

Информация, касающаяся подачи заявления на пособие по уходу за ребенком для частных предпринимателей вместе с электронным формуляром представлена по данной ссылке. Ниже приведем основные моменты на русском языке.

Кто может претендовать на пособие

Помимо наемных работников, претендовать на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 13 лет (ošetřovné) могут частные предприниматели (OSVČ). Его размер составляет 424 кроны в день на время закрытия детских садов и школ.

Выплаты не положены тем, кто еще получает родительское пособие (rodičovský příspěvek), — как правило, это родители детей младше трех лет. 

Выплата осуществляется только на одного из родителей, но они могут получать ее поочередно. Пособие выплачивается только на одного ребенка, даже если в семье их больше.

Также пособие выплачивается на детей в возрасте до 26 лет, которые требуют особого ухода (начиная от легкой степени зависимости от лица, осуществляющего уход), на все время закрытия учебных заведений, и на людей, требующих особого ухода и оказавшихся из-за эпидемии коронавируса дома, а не в специальных учреждениях, без ограничения возраста. Здесь также достаточно первой, легкой степени зависимости.

Уточнить требования к претендентам на пособие можно здесь.

Как заполнить заявление

Прежде всего Министерство промышленности и торговли подчеркивает, что заявление нужно заполнять и подавать ежемесячно. Подготовить его онлайн можно по этой ссылке, а затем скачать в формате PDF. Форма должна частично заполниться автоматически, если у человека есть идентификатор IČ и он введет его в соответствующее поле. Поле DIČ в разделе «Личные данные» (Osobní údaje) нужно заполнить вручную. При заполнении формуляра можно отметить, что вы прилагаете к нему дополнительные документы, например подтверждение о закрытии детского сада (так как сады, в отличие от школ, не были закрыты сразу же).

Министерство не рекомендует заполнять форму на устройствах с операционной системой iOS12 и ее более старшими версиями, а при использовании устройств с операционной системой Android советует использовать браузер Google Chrome.

Как отправить заявление на пособие по уходу за ребенком на время карантина

После заполнения формы и нажатия на кнопку «Закончить и скачать PDF» (Dokončit a stáhnout PDF) файл будет сохранен на компьютере в формате OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf. Есть три способа отправить его в министерство:

1. Через датову схранку (datová schránka), если у предпринимателя она имеется. Заявление вместе с приложениями нужно отправить на схранку Министерства промышленности и торговли wnswemb с темой письма fpmpo20.

2. С помощью электронной подписи: подписать заявление и вместе с приложениями отправить на электронную почту министерства fpmpo20@mpo.cz с темой письма fpmpo20.

3. При отсутствии датовой схранки или электронной подписи — в бумажном (распечатанном) виде на адрес "fpmpo20", Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32 110 15 Praha 1

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Темы
индивидуальный предприниматель дети коронавирус эпидемия Министерство промышленности и торговли
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