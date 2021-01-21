Продажа бизнеса в Чехии: хостел в Праге

Дом расположен в промышленной и торговой зоне. В пешей доступности все необходимые магазины, рестораны и остановки общественного транспорта. Автобусная остановка находится в 150 метрах от дома, до станции метро Зличин около 2 километров. Дорога до центра занимает 37 минут.
Средняя стоимость проживания в хостеле — 120 крон за ночь.
В здании установлен новый бойлер, окна и энергосберегающая осветительная система. Владелец заменил все старые окна на пластиковые, а также поменял входные двери.
Всего в здании 40 комнат и 120 спальных мест, которые расположились на четырех этажах. Также в доме есть четыре кухни, 6 ванных комнат и 9 туалетов.
Общая площадь — 1040 кв. м.
Полезная площадь — 576 кв. м.
В среднем хостел был заполнен на 85%.
Стоимость: 42 500 000 крон
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