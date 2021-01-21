Продажа бизнеса в Чехии: хостел в Праге

Продается четырехэтажное здание общей площадью 1040 кв. м. в Праге-13 — Стодулки. Владелец использовал здание в качестве хостела.

Дом расположен в промышленной и торговой зоне. В пешей доступности все необходимые магазины, рестораны и остановки общественного транспорта. Автобусная остановка находится в 150 метрах от дома, до станции метро Зличин около 2 километров. Дорога до центра занимает 37 минут.

Средняя стоимость проживания в хостеле — 120 крон за ночь.

В здании установлен новый бойлер, окна и энергосберегающая осветительная система. Владелец заменил все старые окна на пластиковые, а также поменял входные двери.

Всего в здании 40 комнат и 120 спальных мест, которые расположились на четырех этажах. Также в доме есть четыре кухни, 6 ванных комнат и 9 туалетов.

Общая площадь — 1040 кв. м.

Полезная площадь — 576 кв. м.

В среднем хостел был заполнен на 85%.

Стоимость: 42 500 000 крон