В Венгрии компания Temu отключила рекламу на 10 дней. Продажи конкурирующих интернет-магазинов выросли

В конце прошлого года китайская торговая площадка Temu совершила «набег» на чешскую электронную коммерцию, по сути, скупив онлайн-пространство за счет огромных инвестиций в рекламу, и мелкие местные игроки не могут за ней угнаться. Насколько велика компания Temu на самом деле и сколько она продает, официально неизвестно, поскольку она не сообщает своих цифр. Однако недавний случай из Венгрии показывает ее силу.



Некоторые эксперты, когда хотят описать, что представляет собой спорная торговая площадка, продающая чрезвычайно дешевые товары в основном напрямую от китайских производителей, даже говорят об «эффекте Temu». И демонстрация этого эффекта только что произошла в Венгрии, отмечает агентство онлайн-рекламы Growww Digital. Компания также публикует свой собственный индекс, который отслеживает, насколько интенсивно Temu присутствует в Google Ads.



Примерно со второго апреля Temu на десять дней прекратил размещение рекламы в венгерском интернет-пространстве. «Согласно библиотеке объявлений Meta, активна только одна реклама в Facebook от Temu, нацеленная на венгерских пользователей. Для сравнения, за последние шесть месяцев было 55 000 (!) активных объявлений такого рода», — прокомментировал Ласло Сабо из Growww Digital на LinkedIn.



Сабо дал два возможных объяснения этому — либо это логистическая ошибка, поскольку с рынка поступают сообщения о значительных задержках в отправлениях (больше, чем обычно), либо это проблема, связанная с венгерской таможенной администрацией, которая переходит на новую систему, и не все игроки логистической отрасли успели подготовиться к изменениям.



«Небольшая пауза (в рекламных кампаниях — ред.) была связана с нашим быстрым ростом, который временно превысил наши кадровые возможности. Мы рады продолжить наше участие на венгерском рынке», — ответил медиапредставитель Temu на запрос CzechCrunch. Даже данные Growww Digital доказывают, что перебои в работе длились всего около десяти дней.



По словам эксперта по цифровому маркетингу, отключение рекламы Temu в Венгрии существенно отразилось на продажах в интернет-магазинах, конкурирующих с ним в определенных категориях. «Когда Temu отключил рекламу, продажи соответствующих игроков увеличились как минимум на двадцать-пятьдесят процентов в неделю, и это без учета сезонных эффектов. В крайних случаях этот показатель достигал семидесяти процентов», — рассказал Сабо изданию CzechCrunch.



«Эти данные также указывают на так называемый эффект Тему, который влияет на других игроков и весь рынок электронной коммерции. Он имеет огромное значение и, благодаря большим бюджетам, вытесняет из рекламного пространства множество небольших интернет-магазинов», — добавляет Сабо, рекомендуя продавцам работать над добавленной стоимостью для покупателей. «Именно этим можно объяснить более высокие цены, ведь вы не можете конкурировать с китайцами по цене», — добавляет он.



Обвинения в несоблюдении потребительских правил

Тем временем в Венгрии компании Temu приходится бороться с обвинениями в том, что она не соблюдает основные правила, касающиеся прав потребителей. Как заявили в антимонопольном ведомстве, «онлайн-площадка Temu, возможно, использует несуществующие скидки, психологическое давление и вводящие в заблуждение „зеленые“ сообщения». В связи с этим ведомство начало расследование в отношении компании Whaleco, официально базирующейся в Ирландии, которая управляет Temu в Европе.



Аналогичная ситуация сложилась и с рынком в Чехии. «В связи с онлайн-маркетом Temu Чешское управление торговой инспекции получило единицы потребительских жалоб в прошлом и этом году (до 18 апреля 2024 года), — сообщил CzechCrunch Франтишек Котрба, пресс-секретарь торговой инспекции. Предполагается, что жалобы касались таких вопросов, как отсутствие инструкций на чешском языке, непоставка оплаченных товаров, поставка товаров, отличных от заказанных, и подтверждение покупки.



Ассоциация электронной торговли (APEK), представляющая более семисот местных интернет-магазинов, также обратилась в ČOI. Ассоциация утверждает, что Temu рекламирует скидки в нарушение европейского законодательства, а также предоставляет недостоверную информацию о расторжении договора купли-продажи, гарантии и процедуре подачи жалобы.



«APEK рекомендует потребителям совершать покупки в проверенных чешских или европейских интернет-магазинах. Это также связано, например, с предположениями о соблюдении правил защиты персональных данных, которые расследуются в Чехии Национальным управлением по кибер- и информационной безопасности. APEK ожидает, что защита рынка и необходимость соблюдения правил будут рассмотрены соответствующими чешскими и европейскими властями», — заявили в организации.



Чешская торговая инспекция также подтвердила CzechCrunch, что в настоящее время расследует жалобу от APEK. В рамках своей инспекционной деятельности она может проверить сайт компании Temu и на основании полученных результатов выбрать дальнейшие действия. «Учитывая, что данный интернет-магазин находится в Ирландии, главным соображением является передача наших выводов в ирландский надзорный орган для принятия дальнейших мер в соответствии с Европейским регламентом о сотрудничестве в области защиты прав потребителей», — добавил Котрба.



Temu отвергает эти обвинения. «Мы соблюдаем законы и правила на рынках, где мы работаем. С момента запуска компании на чешском рынке в июле прошлого года отзывы покупателей были в подавляющем большинстве положительными. Они ценят наш широкий ассортимент качественных товаров, предлагаемых по доступным ценам. Мы ориентируемся в первую очередь на ежедневное обеспечение низких цен благодаря модели прямых заводских продаж. Такой подход позволяет сократить производственные потери за счет более точного соответствия между спросом и предложением, что обеспечивает более низкие цены без ущерба для качества», — ответил CzechCrunch представитель компании Temu.



Рекомендации ČOI для клиентов онлайн-площадок

Поставщик онлайн-площадки не является одной из сторон договора купли-продажи предлагаемых товаров, поэтому потребители не могут законно осуществлять права, которые они имеют против продавцов этих товаров (ответственность за дефекты, право на расторжение договора и т. д.).

Однако это не лишает поставщика услуг онлайн-площадки возможности взять на себя обязательства перед потребителями, не предусмотренные законом. Таким образом, условия договора, на которые соглашается потребитель, имеют большое значение, поскольку потребитель может ссылаться только на законные или гарантированные договором права. (Например, компания Aukro в качестве одной из своих мер предлагает гарантию возврата денег).



В случае с покупкой товара права покупателя зависят от того, покупает ли он товар у предприятия или у другого субъекта, который осуществляет продажи вне предприятия.

Если потребитель приобрел товар у предпринимателя через онлайн-площадку, он может воспользоваться правом на отказ от договора в течение 14 дней. Если товар поврежден, потребитель может предъявить претензии и, в зависимости от степени повреждения, потребовать, например, скидку или возврат денег. Заказ товара приводит к заключению договора непосредственно между покупателем и продавцом, поэтому любое осуществление права на отказ от товара или предъявление претензий осуществляется потребителем по отношению к продавцу товара.



В случае подозрения на мошенничество следует обратиться в полицию Чешской Республики или в прокуратуру.