Как открыть компанию в Чехии: преимущества, возможности, перспективы

За год пандемии все поняли, что сегодня невозможно конкурировать на рынке без перехода в онлайн-пространство, поэтому большинство успешных проектов в коронавирусной реальности связаны с технологическими решениями. Российский Forbes рассказал историю основателя сервиса «Ешь деревенское», который работает по аналогии с американским GrubMarket — доставляет фермерские продукты прямо до двери. Грамотная онлайн-стратегия, тренд на натуральные фермерские продукты и инстинкт самосохранения, который подтолкнул людей запасаться на будущее, привели российский сервис по доставке к невероятному успеху — выручка за март 2020 года составила 39 млн рублей, а операционная прибыль — 7 млн. По сравнению с мартом 2019-го компания выросла на 200%.

В Чехии примеров не меньше. В 2020 году консалтинговый гигант Deloitte уже отметил инновационный потенциал чешского бизнеса. В рейтинг самых быстрорастущих компаний Центральной и Восточной Европы Fast 50 CE вошла 21 чешская компания. Логистическая служба DoDo, которая доставляет продукты, еду из ресторанов и посылки, в кризисный 2020 год выросла на 8427% и заняла второе место в общем рейтинге.

Эти примеры показывают — открывать, трансформировать и успешно вести бизнес можно даже в непростое время. Проблемы и сложности могут стать точкой роста и вдохновением для инновационных идей.

Инвесторы и предприниматели выбирают Чехию по нескольким причинам:

1. стабильность чешской экономики;

2. заинтересованность и поддержка со стороны государства;

3. законодательство, лояльное к предпринимателям;

4. доступ на международные рынки;

5. развитая инфраструктура;

6. умеренное налогообложение;

7. возможность брать кредиты на льготных условиях;

8. туристический потенциал;

9. бизнес-иммиграция или право на получение ВНЖ при открытии бизнеса;

10. транспарентность деловой среды.

Интересный факт: многие международные компании разместили свои головные офисы именно в Праге. Чехию связывают тесные торговые отношения с Германией, Австрией, Польшей и Словакией. Торговые связи обеспечивают приток зарубежных инвестиций, поддерживают стабильность экономики и расширяют возможности для масштабирования проектов. Чехия входит в состав Европейского союза, поэтому предприниматели при ведении бизнеса могут претендовать как на экономическую помощь непосредственно от государства, так и, в особых случаях, на внешнюю поддержку от ЕС. Еще один бонус — низкие процентные ставки по кредитам (от 2% до 6%).

Многие иностранцы рассматривают Чехию как страну для бизнес-иммиграции, поскольку чешское государство дает возможность гражданам других стран на основании предпринимательской деятельности получить ВНЖ (вид на жительство) или мультивизу для пребывания на территории Чехии и любой страны Шенгена до 180 дней в году. Этот пункт играет не последнюю роль в планировании бизнеса и выстраивании долгосрочных отношений.

Как зарегистрировать предпринимательство в Чехии

На первом этапе будущему предпринимателю стоит определиться с организационно-правовой формой своего бизнеса — OSVČ (ИП) или s.r.o. (общество с ограниченной ответственностью/ООО).

Основное отличие этих двух форм предпринимательства заключается в том, что ИП отвечает по долгам и обязанностям перед кредиторами и контрагентами своим личным имуществом, а ООО имеет ограниченную ответственность и отвечает уставным капиталом компании. Существует понятие субсидиарной ответственности участников по обязательствам юридического лица, но это только в случае, если убытки компании были причинены доказанными виновными действиями или бездействием участников ООО.

Для регистрации ИП гражданин должен быть совершеннолетним, дееспособным и без судимости. Еще одно условие — нахождение в Чехии на законных основаниях. Это значит, что у иностранца уже должен быть вид на жительство, студенческая, трудовая или бизнес-виза.

ИП оформляется в Ведомстве по предпринимательской деятельности (živnostenský úřad). Для этого нужно заполнить регистрационный формуляр и предоставить необходимые документы. Список документов зависит от вида пребывания в Чехии и вида деятельности предпринимательства, минимально для нелицензируемых видов деятельности понадобится:

1. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий законное пребывание

в стране (виза, внж, биометрическая карта).

2. Квитанция об оплате регистрационной пошлины в размере 1 000 крон.

ИП подойдет для тех, кто хочет вести самостоятельную деятельность в упрощенной форме. Для ИП не нужен уставной капитал, на открытие и закрытие требуется минимальное количество времени, ИП получает некоторые налоговые льготы. ИП может быть дополнительным источником дохода при официальном трудоустройстве. Недостатками этой формы является отсутствие государственной медицинской и социальной страховки, которые предприниматель оплачивает самостоятельно (в отличие от официального трудоустройства). Кроме того, процесс получения вида на жительства для ИП проходит несколько сложнее, чем для тех, кто открыл ООО.

Именно поэтому иностранцы, которые рассматривают Чехию для бизнес-иммиграции, чаще выбирают ООО.

ООО подойдет как для крупного, так и для малого бизнеса, поскольку учредителем, директором и единственным сотрудником может быть сам предприниматель. При регистрации ООО предприниматель не должен предоставлять госорганам бизнес-план, обслуживание фирмы в Чехии стоит недорого относительно других стран ЕС. Важный нюанс — именно ООО дает директору фирмы возможность получить ВНЖ на 1-2 года.

С 2014 года ООО можно открывать с уставным капиталом в 1 крону. Звучит привлекательно, но для будущих партнеров такая сумма может выглядеть ненадежно, поэтому предприниматели редко ограничиваются минимумом при регистрации фирмы. До 2014 года в Чехии действовали правила, согласно которым минимальный уставной капитал для ООО составлял 200 тыс крон.

Процесс открытия ООО занимает от двух недель до полутора месяцев (открытие компании с помощью специалистов занимает минимальное количество времени). Иностранцам без чешского языка и связи с Чехией трудно открыть счет в банке для ведения бизнеса в виду участившихся в последнее время отслеживаемых случаев легализации доходов, приобретенных заведомо незаконным путем. Если иностранец решает закрыть компанию, он сталкивается с рядом сложностей — сделать это самостоятельно практически невозможно, поскольку нужно провести ряд нотариальных и бухгалтерских операций, подать необходимые документы в Торговый реестр, оплатить пошлины. Весь процесс добровольной ликвидации компании занимает минимум 5 месяцев (об этом мы расскажем в следующем материале).

Какие шаги нужно сделать при регистрации ООО:

1. Выбор уникального названия (которое необходимо проверить и удостовериться, что в Чешской Республике нет компаний с подобным именем).

2. Выбор предмета деятельности. Нужно учесть, что для некоторых видов деятельности требуется подтверждение о том, что вы имеете право ей заниматься (лицензия).

3. Получение юридического адреса в Чешской Республике. На этот адрес будут приходить все официальные письма от госорганов, он будет указываться в документах и на государственных онлайн-платформах. Если у предпринимателя есть личная недвижимость в Чехии, он может зарегистрировать юридический адрес там. Также можно воспользоваться услугами различных офисов или коворкинг-пространств.

4. Подготовка списка директоров, учредителей и участников компании. Директор фирмы должен быть старше 18 лет, он не может иметь судимость или долговые обязательства перед госорганами. В фирме допускается участие от 1 до 50 учредителей с разными долями в уставном капитале. Важно отметить, что директор фирмы, который хочет работать в своей же компании, должен заключить с собой трудовой договор.

5. Определение величины уставного капитала.

6. Регистрация учредительных документов у нотариуса (их нужно собрать и предоставить нотариусу предварительно).

7. Регистрация в Ведомстве по предпринимательской деятельности.

8. Открытие счета в банке и внесение суммы уставного капитала.

9. Регистрация в Торговом реестре и в Налоговом управлении. С момента регистрации компании возникают дополнительные обязательства. Если предприниматель планирует нанимать сотрудников, необходимо пройти регистрацию в Пенсионном фонде и медицинской страховой компании в течение 8 дней. На регистрацию в налоговом управлении дается 15 дней. С этого дня необходимо вести бухгалтерский учет (об этом подробнее вы можете узнать здесь).

Сколько стоит регистрация бизнеса в Чехии

Несмотря на сложность процесса, в итоге предприниматель получает право осуществлять свою деятельность на перспективном европейском рынке, визу, разрешающую легально проживать на территории Чехии, правовую защищенность, возможность возвращать НДС в размере 21% от стоимости товаров и получать кредит на покупку недвижимости по адекватным ставкам.

К сожалению, в процессе открытия фирмы в Чехии обойтись без бумажной волокиты и общения с чиновниками не получится. Число необходимых документов зависит от количества директоров и учредителей. Не упрощают задачу и официальные формулировки, в которых иностранцу бывает непросто разобраться. Нужно учитывать, что получение справок и регистрация в ведомствах требует от предпринимателя не только финансовых, но и временных затрат. Все справки и документы должны быть переведены на чешский язык и заверены. Многие предприниматели не хотят самостоятельно заниматься бюрократическими вопросами, они предпочитают посвятить свое время выстраиванию бизнес-процессов и подготовке к запуску нового проекта, а юридическую часть отдают в руки профессионалов.

При самостоятельной регистрации ООО начинающий предприниматель несет расходы порядка 8 - 12 тысяч крон. Стоимость услуг профессионалов начинается от 25 тысяч крон и зависит от количества учредителей, директоров и содержания учредительных документов. При регистрации ИП расходная часть составляет от 1 до 6 тысяч крон.

Наши консультанты готовы помочь предпринимателям c открытием бизнеса в Чехии: они возьмут на себя общение с представителями ведомств и государственных учреждений от вашего имени, помогут собрать все необходимые документы и разобраться в юридических вопросах. Заявку на регистрацию ООО или ИП можно оставить на info@420on.cz



