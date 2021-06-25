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Подробно о налогообложении радио и телевидения в Чехии

Подробно о налогообложении радио и телевидения в Чехии

420on 697
Слушаете радио? Или просто владеете? А как насчет телевидения? Нужно ли платить налог за радио и телевидение? Кто освобожден от уплаты? Финансовый консультант портала 420on.cz рассказывает о всех тонкостях налогообложения радио и телевидения.
Подробно о налогообложении радио и телевидения в Чехии

Данный тип налога является концессионым сбором и регулируется Законом о платах за радио и телевидение и поправками к некоторым законам № 348/2005 Coll.

Средства налогоплательщиков идут на финансирование государственных средств массовой информации, например, Чешского радио и Чешского телевидения.

 

За какие устройства нужно платить

Сбор за радио распространяется на всех лиц, у которых есть как радио, так и телевизор.  Причем если Ваш телевизор может принимать и радиоволны, то наряду со сбором за телевидение Вы будете оплачивать и радио сбор.

Ситуация интересна еще и тем, что обязанность платить сборы применяется, даже если вы не включаете телевизор.

Не имеет значения, используете ли вы на самом деле радио или телевидение для выплаты концессионных сборов. «Даже если телевизор служит только полкой для праздничных сувениров, если он технически способен воспроизводить телепередачи, вы должны заплатить за него плату. Решающим фактором является то, владеете ли вы им более чем один месяц. Например, если вы живете в съемной квартире, вы обязаны платить эти сборы как арендатор.

Единственным исключением для такого сбора являются мобильные телефоны, дажк если содержат СЧ-радио или тюнер DVB-T (система передачи телевизионного сигнала).

 

Размер налога

Плата за радио составляет 45 крон в месяц.

Плата за телевидение составляет 135 крон в месяц.

Физическое лицо всегда платит только за пользование только одной радиоточкой и одним телевизором в месяц, даже если он владеет более чем одним из этих приемников. Физическое лицо, проживающее в одном домохозяйстве с лицом, которое уже платит взнос, ничего не платит за телевидение и радио. Таким образом, для всего домохозяйства, в котором проживают непредпринимательские физические лица, всегда оплачиваются только один телевизор и одно радио.

Однако это не относится к физическому лицу, которое является предпринимателем. Он будет платить с каждого источника, который он использует для бизнеса или в связи с ним. Юридические лица всегда платят налог за каждый свой радио- и телеприемник.

 

Порядок оплаты

Плата за телевидение и радио взимается ежемесячно, не позднее 15. Первый платеж должен быть произведен до 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором физическое лицо стало налогоплательщиком.

Физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, как и все юридические лица, оплачивают радио и телевидение ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца календарного квартала.

По согласованию с вещательной компанией налог можно внести заранее за несколько календарных месяцев или кварталов, но не более чем за 1 календарный год вперед.

 

Освобождение от сбора

От оплаты данного налога освобождаются следующие лица:

1. Совет по радиовещанию, школы, вещательные компании, лица, страдающие полной или практической слепотой обоих глаз или взаимной или практической глухотой.

2. физические лица, чей чистый доход за прошедший календарный квартал составляет менее 2,15 прожиточного минимума, домохозяйство, в котором сумма чистого дохода всех членов менее чем в 2,15 раза превышает прожиточный минимум. Определение дохода основано на специальном законе.

 

Штраф за неуплату концессионных сборов

Налогоплательщик, не выполнивший обязательство по уведомлению в установленный срок, предоставивший ложную информацию (неверное количество получателей, заведений) или получивший на основании ложных данных необоснованное освобождение от уплаты или снятие с учета, должен уплатить причитающийся налог и штраф, размер которого следующий:

5 000 крон для чешского радио

10 000 крон для чешского телевидения

 

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Темы
радио телевидение Чехия налоги
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