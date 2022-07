Четырехдневная рабочая неделя: чешские компании отмечают более высокую эффективность

В Чехии растет число компаний, работающих менее 40 часов в неделю. Они хвалят эту практику за окупаемость, однако предупреждают, что она подходит не для всех и даже в слаженной команде её необходимо предварительно протестировать.

Когда владелец Cafe Eternity много лет назад ввел четырехдневную рабочую неделю, то это вызвало споры о том, насколько далеко такое видение от чешской экономики. Однако с тех пор растет число компаний, которые воплощают в жизнь идею меньшего количества рабочих часов в неделю, не понижая зарплат.

Фирма SAB Finance, которая занимается валютными операциями для корпоративных клиентов в Чешской Республике и насчитывает почти 70 человек в штате, с начала этого года тоже ввела четырехдневную рабочую неделю. «Мы знаем, что люди отдают компании максимум сил в долгосрочной перспективе, и мы хотели компенсировать им это, чтобы у них оставалось время для своих близких и семьи. Я не вижу потери эффективности для компании, как раз наоборот», — описывает результаты эксперимента HR-специалист Дениса Хаброва.

Компания Lentiamo, которая продает очки и контактные линзы по рецепту, сократила рабочий день до семи часов еще в 2019 году. Идея исходила непосредственно от руководства компании, которое заметило, что примерно в три часа дня обычно наступает усталость и люди, в том числе и они сами, начинают прокрастинировать. Они чаще встречаются за кофе, разговаривают или сидят в Интернете, делая вещи, не связанные с работой.

«Мне казалось пустой тратой времени работать вполсилы, поэтому мы завели такую систему труда три года назад. Мы предположили, что личная неэффективность обычно является результатом снижения концентрации, которое возникает, когда вы работаете слишком долго часов подряд. А семичасовой рабочий день позволяет вам разделить свою работу на более короткие промежутки», — объясняет Томаш Бартек, руководитель отдела маркетинга Lentiamo.

Уже после первого тестового месяца, по его словам, компания увидела, что работа хорошо ведется во всех отделах даже при сокращении рабочего времени. Единственным исключением являются IT, где производительность упала примерно на три процента, и это совершенно ничтожно мало по сравнению с тем, что они на 12,5 % проводят меньше времени на работе.

«В случае необходимости мы лучше наймем еще одного человека на неполный рабочий день или будем разрабатывать новые функции немного медленнее», — говорит Бартек.

По его словам, хорошим побочным эффектом стало то, что с тех пор посещаемость веб-сайта компании в разделе карьеры увеличилась. Все больше и больше достойных кандидатов подают заявки на собеседования, и больший процент тех, кому они предлагают работу, соглашаются на нее. «Некоторые из наших новых сотрудников даже упомянули, что решающим фактором для них стал сокращенное время работы», — добавляет начальник отдела маркетинга.

Trinity Bank, который готовится к переходу на четырехдневную рабочую неделю в следующем году, также видит в этом хорошее преимущество для компании. В настоящее время там работает около 150 человек. «Мы рассчитываем, что нужно будет нанять новых сотрудников. Но я очень рад возможности предложить нашей команде видение этого исключительного преимущества. Я вижу в этом перспективу, которая будет полезна всем — клиентам, акционерам и коллегам», — говорит основатель Trinity Bank Радомир Лапчик.

Zaloto, которые занимаются финансовым консультированием, позволяют своим сотрудникам работать на один день в неделю меньше — так происходит каждый июль в течение более четырех лет, как дополнение к отпуску. «Это окупается для нас, люди расслабляются, что отражается на эффективности, и мы продолжаем расти», — говорит соучредитель компании Марек Кржиж о десяти людях.

Однако компания не рассматривает возможность продления на другие месяцы. «Мы не делаем вещи просто потому, что это кажется престижным, но и учитываем экономический смысл. Мы растем очень быстро, и на данном этапе мы не можем себе этого позволить, но я надеюсь, что это произойдет позже», — говорит Кржиж.

И карьерный портал Welcome to the Jungle также согласен с тем, что развивать эту идею нужно потихоньку в соответствии с возможностями конкретных компаний. Компания, основанная во Франции, с 2015 года практикует так называемую систему неограниченного свободного времени, когда сотрудники могут брать столько выходных, сколько захотят, после завершения работы. Однако это не подходит для тех, кто слишком ответственно подходит к своей работе или, наоборот, стремится как можно больше получить выходных. Это приводило к крайностям, когда кто-то отдыхал 11 недель, а кто-то ни дня. Одной из них была Барбора Герчикова.

«Меня никто не заставлял это делать, наоборот, начальство просило меня взять отпуск, но я была молода, и мы любили свою работу и отдавали ей все. Но потом мое здоровье начало предавать меня, и это заставило меня изменить свое отношение и подумать о себе», — говорит Барбора Герчикова, которая работала в Welcome to the Jungle, а теперь работает «на себя» и распределяет день так, чтобы в одиннадцать часов утра она выходила на пробежку и проводила время с близкими, а днем ​​или вечером работала всего по два-три часа.

Поэтому для слишком ответственных людей, по словам руководителя чешско-словацкого отделения Welcome to the Jungle Яна Клусона, может быть лучше выбрать четырехдневную рабочую неделю, чтобы они могли хорошо отдохнуть и отдать максимум усилий в рабочее время. То, что это окупается для компании, подтверждает опыт французской материнской компании, внедрившей эту систему в 2019 году после многомесячного тестирования с участием аналитиков, психологов и других специалистов.

«Эффективность работы и удовлетворенность сотрудников повысились после окончания эксперимента, но не сразу. С другой стороны, некоторые команды поначалу были более напряжены и не могли справиться с большим количеством выходных. Люди работали дольше и были более истощены. Парадоксально, что некоторым людям необходимо привыкнуть к большему количеству свободного времени. Поэтому мы тоже должны к этому готовиться, и я не согласен, чтобы что-то подобное внедрялось повсеместно. Каждый должен идти в своем собственном темпе, когда это выгодно обеим сторонам. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем запустить такую систему и в Чехии», — говорит Клусонь.

Девелоперская омпания Getberg, которая занимается недвижимостью, также согласна с постепенным введением дополнительных отпусков, хотела бы для сотрудников вторую половину пятницы ​​сделать в следующем году выходным днём. «Сотрудники больше отдыхают, а значит, у них появляется больше энергии для работы, что приводит к повышению производительности», — считает Яна Нуртдинова, руководитель отдела кадров.

Однако, по ее словам, чешский рынок еще не готов к четырехдневной рабочей неделе. «В качестве решения мы видим, чтобы все компании сначала сделали выходным вторую половину пятницы, что пока не очень эффективно для сегодняшней работы. Постепенно возможен переход на четырехдневную рабочую неделю», — говорит специалист по кадрам.

Группа LMC, которая управляет порталами вакансий Práce и Jobs, не верит в распространение четырехдневной рабочей недели в Чешской Республике в ближайшем будущем.

«Сейчас для Чехии этот вопрос не стоит . [...] Нам по-прежнему не хватает того, что давно стало стандартом в других местах — неполный рабочий день. Ситуация должна, наконец, измениться, в то время, как правительство пообещало налоговые льготы для компаний, чтобы они с большей готовностью давали работу на неполный рабочий день примерно 200 000 человек, например матерям, которые не могут работать полный рабочий день. Тогда мы сможем решить проблему четырехдневной рабочей недели», — говорит Томаш Эрвин Домбровски, аналитик LMC.

По словам Йиржи Халбрштата из рекрутинговой компании ManpowerGroup, эта тема в настоящее время наиболее привлекательна для сотрудников, которые, обладая достаточным количеством денег, хотят увеличить долю свободного времени и больше не ориентируются на максимальный заработок. Это также привлекательно для людей, которые выгорели после пандемии, хотят больше заботиться о своем психическом здоровье и надеются, что это станет приоритетом для их работодателей. Фирмы сегодня все больше слышат о сокращенном рабочем времени, но только с урезанием зарплаты — кроме нескольких фирм, работающих в сфере IT.

Это подтверждают, например, инвестиционно-консалтинговые компании IC Group. «Чехия еще не готова к четырехдневной рабочей неделе. Было бы поспешно применять это решение только потому, что оно сейчас в тренде. Как относительно новая компания, мы нуждаемся в полной самоотдаче всех наших сотрудников, и в текущей ситуации мы не можем представить эту модель. Я бы предпочел увидеть это в перспективе пяти лет и более, но мне больше нравится модель сокращенного рабочего времени», — говорит ее менеджер по персоналу Йитка Етлебова.

Транспортная компания Geis видит сокращение рабочей недели до четырех дней в более далеком будущем. «Хотя это хорошая идея, и ее преимуществом может быть ожидаемая более высокая производительность труда и даже меньшая нагрузка на окружающую среду, у нее есть и серьезные недостатки. Компании, ориентированные на операционную деятельность, часто не в состоянии справиться с нагрузкой даже в рамках классической 40-часовой рабочей недели. Это изменение пока нереалистично для нашей деятельности. В будущем мы увидим, станет ли это реальностью даже там, где четырехдневная рабочая неделя сейчас немыслима. Но будет ли это через 10 лет или позже, сказать сложно», — говорят говорит менеджер по персоналу Ярослава Шинделаржова.



