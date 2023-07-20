Caspian Energy Club Czechia создает нетворкинг-центр для европейского бизнеса

Согласно предоставленному отчету за первое полугодие, региональным представительством Клуба был организован ряд успешных мероприятий, среди которых CEO Lunch Prague, CEO Breakfast Prague, CEO MeetUP Prague (Real Estate in Czechia) и т.д.



13-й Международный форум Caspian Energy Investment Forum Prague — 2023, организованный Caspian Energy Club совместно с Caspian Energy Club Czechia, прошел с участием бывшего премьер-министра Чехии Яна Фишера и многих других государственных деятелей и стал одним из крупнейших мероприятий, которое состоялось в марте 2023 года. Основными темами мероприятия стали новые возможности и перспективы, «зеленая» энергетика, энергетическая безопасность Европы, технологический прогресс и цифровизация, а также инвестиционный потенциал Чехии. Данное мероприятие, которое планируется проводить ежегодно, призвано привлечь инвестиции и активизировать торговлю с заинтересованными странами.



По словам Заура Гадирова, Caspian Energy Club Czechia планирует и дальше вести активную деятельность на территории Чехии.





«Мы планируем провести до конца 2023 года целый ряд CEO MeetUp-ов, посвященных вопросам ненефтяного сектора, а также Caspian Energy MeetUp-ов, посвященных нефтегазовой и энергетической сфере», — заявил Заур Гадиров, добавив, что 23 августа состоится первый CEO MeetUp Prague, в рамках которого будут обсуждаться вопросы ИКТ-сектора.



На встрече ожидается участие более 100 представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Чехии, а также топ-менеджеров государственных и частных компаний стран Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов.



Основной целью встречи станет обсуждение информационных технологий и развития искусственного интеллекта в Чехии, внедрение инноваций, а также изучение дополнительных возможностей цифровой эпохи для членов Caspian Energy Club, компаний и организаций Азербайджана и Чехии.



Заур Гадиров отметил, что на мероприятиях CEO Breakfast и CEO Lunch члены Caspian Energy Club получают возможность представить свой бизнес, наладить деловые связи, рассказать про свои проблемы и выдвинуть предложения.



Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес — власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.



Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, Чехии, а также полномочных представителей в различных странах мира.