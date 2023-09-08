Бездельники? Молодежь в Чехии не хочет работать, как предыдущие поколения

На протяжении многих лет чешский рынок труда считался странным до невозможности. С одной стороны, он может похвастаться одним из самых низких уровней безработицы в Европейском Союзе — в августе страна находилась на втором месте с уровнем безработицы в 2,7%, уступая лишь Мальте с ее 2,5%. Но в то же время Чехия не в состоянии внедрить более современные тенденции, такие как неполный рабочий день и более гибкий график работы, которые помогли бы привлечь более уязвимые группы населения — родителей, заботящихся о маленьких детях, или людей предпенсионного возраста.





Однако сложившийся порядок нарушается подрастающим поколением студентов и выпускников вузов. Работодатели пытаются приспособиться к ним и удовлетворить их запросы.





В сентябре в уникальной серии новостей Seznam «Как живется в Чехии» редакция рассказывает о студенческой жизни и о том, как молодые люди разрушают стереотипное представление о работе как о месте, где с понедельника по пятницу ты проводишь на работе восемь и более часов в день.





«Они без проблем говорят, когда им что-то не нравится, очень открыто, иногда даже можно сказать нахально, но они пытаются решать проблемы, и я думаю, что это хорошо с определенной точки зрения. Они не принимают то, что им не нравится или не устраивает, и не боятся спросить», — говорит Камила Чубанова из платформы «Бизнес для предприятий», где она является менеджером по культурному многообразию.





Она подчеркивает, что подрастающее поколение и студенты могут лоббировать гораздо лучшие условия труда, чем предыдущее поколение, и что это действительно помогает другим сотрудникам.





«Сегодняшнее молодое поколение более уверенно в некоторых вещах, например, на рынке труда. Возможно, это связано с тем, что их родители и окружение больше поддерживают и хвалят их, что впоследствии отражается на их самооценке», — говорит он.





Даниэль Новак, директор исследования TOP работодателей, которое выявляет лидеров на рынке труда с точки зрения студентов, говорит о том, что молодые люди хотят знать, с кем они будут работать, над чем они будут работать и каково будет влияние и значение этой работы.







Социальная ответственность оказалась ключевым фактором для молодых работников





«Как ни странно, финансовые аспекты, такие как стартовая зарплата или возможность получения в будущем высокого дохода, входят в десятку характеристик привлекательного работодателя, но не стоят на первых местах», — говорит Даниэль Новак. На самом деле в опросе почти 12 000 студентов на первом месте оказались состав коллектива, дружелюбная рабочая атмосфера и социальная ответственность работодателя.







Вы не можете убедить льготами, но вы можете убедить их в своей ответственности





Михал Косарж из компании Česká spořitelna, где он отвечает за брендинг работодателей, подтверждает тот факт, что социальная ответственность чрезвычайно важна для молодых людей.





«Мы говорим не о том, что делает отдел кадров компании Česká spořitelna, а о том, что делает вся компания. Речь идет об устойчивом развитии и корпоративной ответственности. Есть только один бренд, и люди воспринимают его как единое целое. Если вы создадите портфель преимуществ, но сам бренд будет их смущать, вы не привлечете их преимуществами. Это происходит от того, что они здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, у них все иначе», — отмечает он.





В банке увеличение числа молодых людей, родившихся в 1991-2001 годах, началось с того момента, когда до них стало доходить, что банк заботится о том, чтобы у чехов все было хорошо. «Это число быстро растет и значительно увеличилось за последний год. В основном я связываю это с брендом. С точки зрения HR, мы не занимались такой заметной деятельностью, это сделал бренд», — говорит Михал Косарж.





По словам пресс-секретаря Алисы Гораковой, группа ČEZ является очень востребованным работодателем, и ее успех у студентов объясняется ее исключительным положением.





Аналогичным образом, Пражский аэропорт, ставший лучшим работодателем года по мнению студентов, пользуется тем, что может предложить весьма необычные профессии. «Привлекательность заключается в невероятном разнообразии возможностей трудоустройства в аэропорту. Именно поэтому мы стараемся сделать работу в аэропорту и его атмосферу более доступными для общественности. В прошлом году мы обратились к Войте Котеку, который попробовал себя в наших основных профессиях, и это имело большой успех», — говорит пресс-секретарь Михал Прохазка.

В то же время в аэропорту умеют оригинально работать с преимуществами, включая такие необычные мероприятия, как бег по взлетной полосе или йога на смотровой площадке.







Молодежь в Чехии предпочитает гибкий график работы и баланс между работой и личной жизнью





Согласно словам Камилы Чубановой, молодежь сегодня уделяет значительно больше внимания своему свободному времени и различным формам гибкого графика работы. «В моем опыте, когда мы искали кандидатов и руководство не соглашалось на гибкий график, многие кандидаты отказывались от работы», — говорит она.





«Они также очень ценят баланс между работой и личной жизнью. Они не хотят проводить на работе по 12 часов, как это было в 1990-е годы», — добавляет менеджер по культурному разнообразию.





Михал Косарж подчеркивает, что гибкий график работы подразумевает не только сокращение рабочего времени. «Но суть не только в этом. Если вы спросите молодых людей, чего они хотят и чего они ожидают, то это свобода».





Он приводит конкретный пример: работа на дому, где люди фактически сидят перед компьютером в течение восьми часов, также не привлекательна для молодых людей. «Это как если бы к вам приходил мастер днем и чинил ваш холодильник. Они работают, чинят холодильник в течение трех часов, а потом снова работают». Гибкость — это возможность управлять временем. Это может напоминать предпринимательство, но с поддержкой и безопасностью со стороны работодателя«, — говорит менеджер из компании Česká spořitelna.





«Доступ к гибкому рабочему времени и балансу между работой и личной жизнью — весьма важный аспект. В соответствии с коллективным договором для наших сотрудников уже установлена недельная норма рабочего времени не более 37,5 часов», — подчеркивает Алиса Горакова из CEZ Group.





В аэропорту им. Вацлава Гавела молодые сотрудники сами предложили и внедрили систему, позволяющую сотрудникам на временной подработке составлять свой собственный график работы. «Это не только облегчает молодым людям балансирование личной и профессиональной жизни», — говорит Михал Прохазка.









Почему работодатели идут навстречу молодежи? Дело в динамике рождаемости





Согласно мнению экспертов, нехватка рабочей силы, которая, скорее всего, будет сохраняться и в будущем, является причиной того, что чешские работодатели в настоящее время готовы пойти навстречу нестандартным требованиям молодых работников.





«На сегодняшнем рынке труда идет борьба за каждого квалифицированного сотрудника, особенно в Праге и крупных городах», — говорит Камила Чубанова. Она подчеркивает, что привлечение молодых работников в компании может быть сложной задачей.







Молодежь в Чехии не спешит на работу: что говорят данные и эксперты





Согласно данным о соискателях по возрасту за август этого года, молодых людей, состоящих на учете в центре занятости, относительно немного.





По мнению Камилы Чубановой, молодежь также не спешит устраиваться на работу. «Они развиваются, пробуют разные вещи, путешествуют. И если у них нет финансовой необходимости, практики или возможности попробовать себя в чем-то, они не идут на временную работу. Для них свободное время более ценно», — говорит она.





В дополнение к этому, опрос Ipsos, проведенный для издания Seznam, показывает, что многие молодые люди не сочетают работу с учебой.





Михал Косарж из Česká spořitelna отмечает, что ответственные компании ощущают давление демографических перспектив будущего:





«Через 10-15 лет нам не хватит рабочей силы. Молодых людей будет больше, чем пожилых, но из-за низкой рождаемости общая нехватка людей станет острой проблемой. К 2040 году на чешском рынке труда будет недоставать примерно 400 000 человек. Это огромное число», — говорит он.





Он также подчеркивает, что компании должны ориентироваться не только на молодежь, но и на всех возрастные группы.





«Речь идет не только о том, чтобы уделять внимание молодежи. В будущем нам придется работать с разными поколениями. Если говорить о банке, нам нужны клиенты из всех возрастных групп. Мы приходим к тому, что нам нужно оставаться актуальными для каждого поколения», — подчеркивает он.





Это относится и к аэропорту Праги, где средний возраст разнообразных специалистов — от электриков и слесарей до сантехников — составляет около 47 лет.





«Несмотря на то, что пенсионный возраст увеличивается, мы уже сейчас должны думать о том, как мы будем обеспечивать эту группу профессий в будущем», — говорит Михал Прохазка.















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