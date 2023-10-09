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Страны, которых следует избегать. Инвесторы вычеркнут Чехию из списка

Новости 420on
9 октября 2023
22:00
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Рост цен на энергоносители? «Для компаний, которые уже находятся на грани решения вопроса о том, продолжать ли им вести бизнес или переехать за границу, это может стать последним толчком к принятию решения», — считает бизнесмен Мартин Вихтерле.
«Ситуация в промышленности непростая, и это хорошо видно из цифр статистического управления. К сожалению, чешская промышленность находится в долгосрочной стагнации, и если посмотреть на прогноз по количеству заказов на следующий период, то он не очень радостный», — говорит Мартин Вихтерле, владелец компании Wikov Industry в интервью Agenda SZ Byznys.

Рост цен на энергоносители? Смертельный коктейль для промышленности

И перспектив на улучшение ситуации нет. Теперь предприятиям угрожает еще и значительное повышение цен на электроэнергию. С января должна вырасти регулируемая часть платежей за электроэнергию для населения и предприятий. 

«Очень плохо то, что уровень платежей значительно выше, чем был до 2021 г. Это ляжет на промышленность, находящуюся и так в сложном положении, еще более тяжелым бременем, чем до энергетического кризиса. Для многих предприятий это может оказаться смертельным коктейлем», — добавляет он.

В частности, для машиностроительного концерна Wikow Industry и стекольных заводов Bomma и Rückl, которыми владеет Мартин Вихтерле, это повышение означает дополнительные десять-двадцать миллионов крон. Компании пришлось бы экономить, а в этом случае будет не до инвестиций. «Это означает, что у нас не будет столько денег на развитие и мы не сможем создать дополнительную стоимость и рабочие места», — добавляет он.

По его словам, в этом случае вся чешская промышленность потеряет миллиарды крон, которые дополнительно поступят в государственный бюджет. «Это, конечно, в сочетании с другими негативными факторами будет означать дальнейшее ослабление промышленности», — говорит Вихтерле, добавляя, что для энергоемких компаний, которые уже стоят на пороге принятия решения о сохранении бизнеса или его переводе за рубеж, это может стать последним толчком в их расчетах для принятия окончательного решения.

«Я не смею оценивать, сколько их будет, но чешская промышленность довольно сильно зависит от энергоемкости отдельных заводов, так что влияние будет заметным». Однако он добавляет, что по-прежнему считает отечественную промышленность сильной и способной преодолеть многое.

Политическое бездействие последних 15 лет

По мнению Мартина Вихтерле, причиной того, что чешская промышленность зашла в тупик, является бездействие политического руководства страны на протяжении последних пятнадцати лет. «Оно не занималось фундаментальными вещами, которые способствовали бы росту, — будь то инфраструктура, выдача разрешений, цифровизация, выделение средств на науку и исследования и, самое главное, полностью отгородилось от рынка труда». Сегодня, по его словам, руководители государств начинают осознавать серьезность ситуации.

«Кризис заключается в том, что мы не движемся вперед. Мы находимся в стагнации. Наш бюджет в глубоком минусе, и ясно, что в долгосрочной перспективе мы не можем позволить себе такую концепцию потребления. Чехия исчерпала все сравнительные преимущества и перестала быть страной, привлекающей инвесторов», — сказал Вихтерле.


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инвестиции Чехия экономика энергетика кризис

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