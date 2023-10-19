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Люди склонны пропускать ошибки, если проверяют работу за роботом, говорят европейские ученые
20 октября 2023
15:07
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Взаимодействие с роботами делает людей более расслабленными на работе. Такой вывод сделали ученые из Берлинского технического университета. Их исследование фокусируется на командном взаимодействии и демонстрирует, что люди воспринимают роботов как часть своей команды.
По словам ученых, когда люди убеждены, что их коллеги или роботы выполняют работу хорошо, они чувствуют себя более расслабленно в рабочей обстановке. Члены команды проявляют меньшую активность, если у них есть уверенность в надежности других участников команды.
Дитлинд Хелене Саймек, автор исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Robotics and AI и цитируемого газетой The Guardian, высказала мнение, что совместная работа может одновременно мотивировать людей на достижение высоких результатов и снижать мотивацию, поскольку индивидуальный вклад становится менее заметным.
Исследовательская команда провела эксперимент, в котором группу работников попросили следить за качеством производства печатных плат. Половине участников было сказано, что они проверяют качество после робота. Группа, которая была уверена, что робот выполнил основную работу, допускала больше дефектов, так как подсознательно полагала, что робот более компетентен в выполнении задачи. По мнению исследователей, это объясняется тем, что люди меньше включаются в процесс работы, когда они уверены в надежности своих коллег или роботов.
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