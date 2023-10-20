Увлечение искусственным интеллектом — это просто новый инвестиционный пузырь, считает глава фонда Alethes Вацлав Подзимек

– Во что имеет смысл вкладывать деньги в наши дни?



– Кроме недвижимости, для долгосрочного инвестирования особенно подходят акции. Однако я бы не рекомендовал обычным инвесторам вкладывать деньги в акции конкретных компаний. Более эффективным способом является индексное инвестирование через ETF-продукты или инвестирование в фонды акций. Среди индексов я бы рекомендовал глобальный индекс (MSCI World) или американский индекс (S&P 500). Что касается активно управляемых фондов, то, опять же, я бы посоветовал глобальные фонды без региональных и отраслевых ограничений.



– Как вы оцениваете рост мирового фондового рынка в последнее время? Чего можно ожидать в будущем?



– Сильный рост фондовых рынков в этом году удивил многих. Я не являюсь исключением. В краткосрочной перспективе я бы сейчас ожидал стагнации или большего снижения рынков в зависимости от состояния мировой экономики. Рынки по-прежнему ожидают «плавной посадки» — небольшого замедления темпов роста в сочетании со снижением инфляции и процентных ставок. Я не верю в «плавную посадку». Каждый экономический цикл заканчивается рецессией, вопрос только в ее глубине. Но краткосрочные макроэкономические прогнозы всегда больше похожи на лотерейную ставку. Поэтому долгосрочные сбережения нужно вкладывать только в акции.



Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта



– Что ждет Пражскую фондовую биржу в будущем?



– Пражская фондовая биржа страдает от недостатка привлекательных предложений и поэтому не очень интересна для инвесторов. Новый рынок START пока мало что изменил. Чешские предприниматели традиционно обращаются за капиталом в банки, а не на биржу. Большую конкуренцию бирже составляет и растущий рынок прямых инвестиций. Тем не менее я считаю, что у Пражской фондовой биржи есть будущее в долгосрочной перспективе. Я убежден, что с ростом популярности акций среди чешских инвесторов будет расти и интерес чешских предпринимателей к Пражской фондовой бирже как к источнику капитала для их бизнеса.



– Инвестиции в технологии, связанные с искусственным интеллектом, сейчас очень популярны. Есть ли еще возможности или потенциал уже исчерпан?



– Как и любой инвестиционный тренд, искусственный интеллект склонен создавать пузыри на фондовом рынке, которых неопытным инвесторам следует избегать. Его развитие, несомненно, станет значительным драйвером роста для многих компаний и мировой экономики в целом. Однако, на мой взгляд, инвесторы переоценивают эту инвестиционную тему.



– В последние годы особенно успешными были инвестиции в крупные американские технологические компании, такие как Microsoft, Apple, Amazon, Google и т. д. Как вы оцениваете их дальнейшее развитие?



– Я не уверен, что подобная инерция продолжится, но именно эти компании должны получить наибольшую выгоду от развития искусственного интеллекта. После многих лет стагнации и ошибок IBM также может стать интересной инвестицией в будущем. Лично я вижу большой потенциал в компаниях, связанных с энергетическим сектором, но это действительно долгосрочная тема, требующая большого терпения. Акции некоторых европейских автомобильных компаний, таких как Volkswagen, в настоящее время очень дешевы, хотя и по веским причинам.



Недвижимость — лучшая инвестиция



– Сейчас много говорят о том, как обеспечить себе старость. Что вы посоветуете сегодняшним тридцатилетним, которые не хотят полагаться на государство?



– Они должны как можно раньше начать откладывать деньги и грамотно их инвестировать. Лучшей инвестицией для молодых людей является собственный дом, однако повышение процентных ставок в последнее время сократило доступность жилья. Обычные сберегательные счета и срочные депозиты также становятся привлекательными инвестициями. Хорошей выжидательной стратегией может быть накопление сбережений на сберегательных счетах в краткосрочной перспективе с тем, чтобы впоследствии использовать их для покупки собственного жилья или других долгосрочных инвестиций.



– Как вы выбираете активы, в которые инвестируете в рамках своего фонда?



– Мы являемся глобальным фондом акций. Мы ищем возможности для инвестирования на зрелых рынках Европы и Северной Америки. В основном покупаем акции крупных мировых компаний, которые являются основными игроками в своих отраслях. Для этого мы ищем акции, которые недооценены с точки зрения долгосрочной перспективы. Рынки относительно эффективно оценивают акции, но их взгляд краткосрочен. Инвесторы часто эмоционально реагируют на текущие события, в результате чего цены на акции имеют тенденцию к резким скачкам вверх и вниз. Это создает возможности для долгосрочных инвесторов, таких как мы. Наши инвестиции основываются на фундаментальном анализе. Мы делаем все возможное, чтобы оценить потенциал роста, но при этом выявить все риски.



– В вашем портфеле высока доля компаний сектора здравоохранения. Почему?



– Мы ищем инвестиции в разных отраслях, но фармацевтические и биотехнологические компании составляют около трети нашего портфеля. В основном это объясняется глубокой экспертизой нашего коллеги Мартина Динстбиера. Он знает эту отрасль не только как инвестор, но и как основатель успешного чешского стартапа Diana Biotechnologies. Благодаря ему в нашем портфеле есть такие замечательные компании, как Regeneron или BionTech. Но зарождающаяся трансформация энергетики также является важной инвестиционной темой для нашего фонда, и мы видим в ней огромные возможности.



– Что бы вы выбрали в акциях — высокую доходность или низкий риск?



– Благоприятный баланс потенциальной доходности и риска является основополагающей характеристикой любой хорошей инвестиции. Однако в компании Alethes мы избегаем инвестиций с высоким риском, независимо от потенциальной доходности. Тем не менее мы рассматриваем риск иначе, чем это принято на рынках. Хрестоматийным показателем риска является волатильность цен. Мы долгосрочные инвесторы, и волатильность в виде возможного значительного снижения цены акции, в которую мы инвестируем, скорее всего, станет для нас поводом для дальнейших покупок. Единственным риском для нас является возможность абсолютной потери капитала, возникающая в результате фундаментальных негативных изменений в деятельности компаний, акции которых мы держим в своем портфеле.



– Как вы оцениваете риск?



– Мы начинаем с оценки финансовых рисков, но это только начало. Не менее важным для нас является понимание отрасли бизнеса: где компания находится в цепочке поставок, на каких рынках она работает, кто ее клиенты и поставщики, какова конкуренция, какова динамика развития отрасли в течение экономического цикла.



Для нас очень важны надежный менеджмент, его вознаграждение и структура собственности. Хорошее руководство с четкой долгосрочной стратегией, продуманным распределением капитала и сильной поддержкой акционеров может превратить даже среднюю компанию в отличную инвестицию. И наоборот...





Вацлав Подзимек



С 2017 года — управляющий директор инвестиционного фонда Alethes и управляющий директор компании March7, выступает в качестве эксперта и отвечает за инвестиционную стратегию фонда Alethes. Ранее он был управляющим портфелем фонда FKI Profit и партнером компании VGD.