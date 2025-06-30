Купить квартиру в Чехии могут позволить себе только 20% самых богатых людей

Новости 420on 30 июня 2025 11:00 974

Цены на недвижимость бьют рекорды, поэтому ипотечные кредиты могут позволить себе лишь немногие. Во-первых, люди должны иметь сбережения в размере не менее пятой части от стоимости покупки, а во-вторых, получать достаточный доход, чтобы справляться с выплатами, которые часто достигают десятков тысяч крон в месяц. Дело дошло до того, что, согласно последнему отчету Чешского национального банка, за исключением редких случаев, квартиры покупает только пятая часть домохозяйств с самыми высокими доходами.