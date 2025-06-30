ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Цены на квартиры в Праге рядом с метро уже превысили 4 000 евро за квадратный метр
30 июня 2025
08:30
1065
Цены на квартиры у всех станций пражского метро впервые превысили 100 000 крон за квадратный метр. Самыми дешевыми были квартиры у «Розтылы», самыми дорогими — у метро «Староместска». Растут и цены у будущих станций метро D, особенно у «Писнице» и «Надражи Крч».
Во второй половине прошлого года цены на квартиры в районе всех станций пражского метро впервые с начала измерений превысили 100 000 крон за квадратный метр. Самым дешевым районом были Розтылы, а самые дорогие квартиры находились в центре, возле станции «Староместска». Стоимость квартир также росла в районе будущих станций новой линии метро D. Больше всего квартир во второй половине 2024 года было продано в районе станции «Колбенова». Об этом свидетельствует анализ Metroindex, аналитической платформы Flat Zone, который находится в распоряжении ČTK.
«На протяжении многих лет квартиры вблизи станций метро являются одними из самых востребованных, и, если это возможно, вокруг них сосредотачивается строительство новых квартир, что еще больше повышает их привлекательность. В ряде мест меняется и будет меняться структура квартир и соотношение между старыми квартирами и новостройками, которые были, есть и будут построены в окрестностях некоторых станций метро. Таким образом, в будущем будет действовать правило, что там, где в окрестностях станций метро будут строиться новые квартиры, цены будут расти быстрее именно благодаря изменению структуры квартир», — сказал Милан Рочек из Flat Zone.
В самом дешевом районе Розтылы средняя цена квартир за два года выросла на 12% до 104 268 крон за квадратный метр. Однако, по данным Flat Zone, собственное жилье перестает быть доступным даже в традиционно более дешевых районах, таких как Черный Мост, Опатов или Лука, где цены превысили 107 000 крон за квадратный метр. У станции «Староместска» квартиры стоят в среднем 246 132 кроны за квадратный метр. Более 200 000 крон за часть площади заплатили покупатели также в районе станций «Малостранска» и «Дейвицка».
Первая часть метро D от «Панкраца» до станции «Ольбрахтова» строится Пражским транспортным предприятием с 2022 года. Строительство следующей части между остановками «Ольбрахтова» до «Новы-Двуры» уже должно было начаться, но из-за задержки, вызванной возражениями антимонопольного ведомства, подготовка задержалась. Далее будет построена часть от «Новы-Двуры» до «Писнице». Первоначально предполагалось, что весь участок от «Панкраца» до «Писнице» будет построен в 2029 году, но из-за споров сроки затянулись.
Согласно анализу, цены на недвижимость в районе новых станций уже растут. Вокруг будущей конечной станции «Писнице» средняя цена составляла чуть менее 107 000 крон за квадратный метр, а у станции «Надражи Крч» она превысила 125 000 крон за квадратный метр.
Во второй половине 2024 года больше всего квартир было продано в районе станции «Колбенова», всего было заключено 407 сделок. Затем следовали станции «Андел» с 257 продажами и «Высочанска» с 227 сделками. По данным Flat Zone, в этих районах также строится больше всего новых квартир, что отражается на ценах. Во всех трех районах цены на квартиры выросли примерно на 10 000 крон за квадратный метр по сравнению с предыдущим годом.
«На протяжении многих лет квартиры вблизи станций метро являются одними из самых востребованных, и, если это возможно, вокруг них сосредотачивается строительство новых квартир, что еще больше повышает их привлекательность. В ряде мест меняется и будет меняться структура квартир и соотношение между старыми квартирами и новостройками, которые были, есть и будут построены в окрестностях некоторых станций метро. Таким образом, в будущем будет действовать правило, что там, где в окрестностях станций метро будут строиться новые квартиры, цены будут расти быстрее именно благодаря изменению структуры квартир», — сказал Милан Рочек из Flat Zone.
В самом дешевом районе Розтылы средняя цена квартир за два года выросла на 12% до 104 268 крон за квадратный метр. Однако, по данным Flat Zone, собственное жилье перестает быть доступным даже в традиционно более дешевых районах, таких как Черный Мост, Опатов или Лука, где цены превысили 107 000 крон за квадратный метр. У станции «Староместска» квартиры стоят в среднем 246 132 кроны за квадратный метр. Более 200 000 крон за часть площади заплатили покупатели также в районе станций «Малостранска» и «Дейвицка».
Первая часть метро D от «Панкраца» до станции «Ольбрахтова» строится Пражским транспортным предприятием с 2022 года. Строительство следующей части между остановками «Ольбрахтова» до «Новы-Двуры» уже должно было начаться, но из-за задержки, вызванной возражениями антимонопольного ведомства, подготовка задержалась. Далее будет построена часть от «Новы-Двуры» до «Писнице». Первоначально предполагалось, что весь участок от «Панкраца» до «Писнице» будет построен в 2029 году, но из-за споров сроки затянулись.
Согласно анализу, цены на недвижимость в районе новых станций уже растут. Вокруг будущей конечной станции «Писнице» средняя цена составляла чуть менее 107 000 крон за квадратный метр, а у станции «Надражи Крч» она превысила 125 000 крон за квадратный метр.
Во второй половине 2024 года больше всего квартир было продано в районе станции «Колбенова», всего было заключено 407 сделок. Затем следовали станции «Андел» с 257 продажами и «Высочанска» с 227 сделками. По данным Flat Zone, в этих районах также строится больше всего новых квартир, что отражается на ценах. Во всех трех районах цены на квартиры выросли примерно на 10 000 крон за квадратный метр по сравнению с предыдущим годом.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 ИЮНЯ 2025
719
11:00
30 ИЮНЯ 2025
973
09:00
28 ИЮНЯ 2025
1291
19:30
27 ИЮНЯ 2025
1653
13:30
27 ИЮНЯ 2025
1291
21:00
23 ИЮНЯ 2025
2669
19:30
23 ИЮНЯ 2025
3278
18:00
22 ИЮНЯ 2025
2334
17:00
22 ИЮНЯ 2025
7364
17:00
21 ИЮНЯ 2025
2037
11:00
21 ИЮНЯ 2025
4923