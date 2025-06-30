Цены на квартиры в Праге рядом с метро уже превысили 4 000 евро за квадратный метр

Новости 420on 30 июня 2025 08:30 1065

Цены на квартиры у всех станций пражского метро впервые превысили 100 000 крон за квадратный метр. Самыми дешевыми были квартиры у «Розтылы», самыми дорогими — у метро «Староместска». Растут и цены у будущих станций метро D, особенно у «Писнице» и «Надражи Крч».