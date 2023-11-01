Лучше уж никакой инвестор, чем плохой. Как без него построить компанию стоимостью 100 млн за пять лет?

Йиржи Мах комментирует:



Привлечение инвесторов — тяжелая задача, я знаю много отличных проектов, которые просто не кажутся им интересными. Поэтому, если инвесторы сразу начинают действовать вам на нервы, не паникуйте. Это вовсе не означает, что ваше предприятие не будет успешным, особенно если речь идет о бизнесе в сфере услуг. Упорствуйте, ведь можно обойтись и без инвесторов, и это даже имеет свои преимущества. Однако будет нелегко. Совсем непросто. На самом деле я не знаю, можно ли вообще к этому подготовиться, но, возможно, советы, основанные на моем собственном опыте, помогут.



Прежде всего вам придется сократить расходы, значительно. Не на время, не на несколько недель, даже не на несколько месяцев. Лично мне потребовалось три года, чтобы выйти на те же деньги, которые я получал, будучи наемным работником на прежней работе. Срок может быть гораздо дольше. Реальность такова, что нужно готовиться жить на сбережения. Представляете, как можно прожить год или два без зарплаты? А если за это время компании понадобится еще полмиллиона?





Мое личное мнение:

– Посчитайте свои собственные сбережения. Как долго вы сможете на них прожить? Сколько денег вам понадобится на первый год работы компании? Определите, сколько времени вы сможете работать таким образом.

– С самого начала приготовьтесь к тому, что вы можете потерять все вложенные деньги.

– Учитывайте свое семейное положение. Если у вас есть семейные обязательства, подумайте о запасном варианте; для достижения успеха не обязательно сразу идти по пути «все и сразу».



Где взять деньги

Если вы готовы к значительному сокращению, то можно двигаться дальше. Немногие люди имеют столько денег, что могут позволить себе самостоятельно финансировать весь первый год работы только что созданной компании с амбициями быстро вырасти до сотен миллионов в течение нескольких лет. Остальным же приходится думать, где взять эти несколько миллионов.



Конечно, на ум приходит банк. Но, к сожалению, вряд ли вы туда прорветесь. По крайней мере не в первые два года бизнеса, если только вы не хотите получить от банка большие деньги (а это так, если у вас большие планы). Позже, когда среди ваших клиентов уже будут известные бренды и компании, вы сможете рассчитывать на банк и использовать, например, факторинг. Но до тех пор деньги для ведения бизнеса нужно искать в другом месте.



Это может показаться странным, но, по моему опыту, семья и близкие друзья — лучший выбор. Если у вас есть такая возможность, воспользуйтесь ею. Но будьте осторожны, это деликатный и рискованный вопрос. Привлекайте только тех, кто искренне верит в вашу идею, никого не заставляйте. И самое главное, не играйте с деньгами семьи или друзей. Они тоже должны получить нечто большее, чем просто приятные ощущения от оказанного вам доверия.





Мой совет:

– Для родных и близких попробуйте формат срочного вклада.

– Полагайтесь на людей, которые верят в вас и вашу идею и хотят помочь вам начать, а не на тех, кто может предложить вам больше денег, но рассматривает это как бизнес.

– Ищите возможности получения грантов. Хотя на эти деньги нельзя опираться и рассчитывать, они могут оказаться полезным подспорьем, например, от CzechInvest помимо денег вы получите ценное ноу-хау.



Сохраните главное

Вам удалось получить деньги для начала работы? Отлично! Но это еще не все. На самом деле это сочетание таких вещей, как контакты, опыт, гибкость, скорость, готовность идти на риск и, конечно, удача. Но я думаю, что самое главное — это энергия и настойчивость.



Михал Пешка (второй соучредитель Enehana — прим. ред.) говорит, что успеха можно добиться собственным усердием и целеустремленностью. Даже обычный человек может добиться многого, проявив усердие и целеустремленность. Это зависит в основном от того, насколько сильно человек хочет и чем он готов пожертвовать. Я бы добавил, что в некоторых моментах в прошлом помог бы опыт, который инвестор может привнести в компанию. Если у вас его нет, мой совет — приводите в компанию людей, у которых вы сами можете поучиться.





Мой совет:

– Постарайтесь создать сильную базу для поддержки.

– Постарайтесь не зацикливаться на всех страхах, с которыми вы можете столкнуться на этом этапе, и не напрягаться по этому поводу слишком сильно.



Компромисс с условиями

Оглядываясь назад, можно сказать, что одним из самых важных решений в начале деятельности компании Enehan было решение сделать даже самый простой бизнес — получить прибыль от того, что реально было нашим главным видением и тем, чем мы хотели заниматься в долгосрочной перспективе. Однако это непросто, иногда приходится идти небольшими окольными путями, иначе можно легко потерять направление.



Мы всегда хотели пойти по пути Salesforce (Enehano создает клиентские решения на ее платформе — прим. ред.), но вначале мы брались за работу, которая не вписывалась в нашу долгосрочную стратегию. Это помогло нам не только финансировать все более дорогостоящие операции, но и создать имидж более стабильной компании. Но мы все равно двигались в правильном направлении.





Мой выбор:

– Не гонитесь за многими зайцами сразу. Лучше найти небольшую область, сосредоточиться на ней, стать в ней экспертом, а в идеале — удержать ее.



Расти и расти снова

Если вы можете процветать и расти, это может показаться беспроигрышным вариантом. Но важно не зацикливаться на первых успехах. Если вы работаете без инвесторов, вам все равно необходимо убедиться, что бизнес финансово здоров. Это означает, что необходимо иметь деньги как минимум на три месяца работы. Быстрорастущие компании очень часто недооценивают это. Поэтому я советую как можно раньше найти и привлечь толкового финансового директора, который будет заботиться о финансовом здоровье компании.



Даже без инвесторов, чем крупнее компания, тем сильнее давление, заставляющее ее расти. Возможно, это преждевременное предупреждение, но, скорее всего, наступит момент, когда компания перерастет своего основателя. Короче говоря, наступит момент, когда лучшим решением будет передать свою должность кому-то более опытному или более профессиональному.



Но это уже «высший пилотаж», и до такого момента, скорее всего, еще далеко. На самом деле я желаю всем, кто решит начать и построить свой проект без инвесторов, когда-нибудь столкнуться с такой «проблемой».





Мой совет:

– Даже если вам удалось довести свою компанию до этого момента без инвесторов, это еще не значит, что это единственно верный путь. Держите глаза открытыми, например, для зарубежной экспансии идеальным решением могут стать небольшие местные инвесторы.



Лучшее

Возможно, сейчас вы задаетесь вопросом, стоит ли вообще идти по этому пути. Я убежден, что однозначно стоит. Наградой будет свобода. Я имею в виду не только свободу в принятии важных решений, но и практически во всем. Даже просто участие миноритарного инвестора обязывает, иногда контракты с инвесторами невыгодны основателям на начальном этапе. А тут еще и отчетность, которую требуют большинство инвесторов.



К тому же выбрать неправильного инвестора очень легко. Время тоже играет свою роль: вначале все может работать идеально, но не пройдет и года, как ваши идеи станут диаметрально противоположными. Это просто отношения, в которых многое может пойти не так. Мы сами однажды чуть не обожглись, и я считаю, что лучше не иметь инвестора, чем выбрать неправильного.