Грядет массовое ограничение финансовых бонусов для сотрудников в Чехии

В следующем году не должны облагаться налогом бонусы до 21 983 чешских крон, что составит половину средней зарплаты, установленной на уровне 43 967 чешских крон. Таким образом, люди смогут получать необлагаемые налогом премии в размере не более 1 832 чешских крон в месяц. Свыше этого предела они будут облагаться налогом как доход.



Исследование показало, что две трети компаний предлагают гибкий график работы, а 54% выплачивают летние или рождественские премии. Также распространены ваучеры на питание, возможность работать на дому, взносы на обучение и пенсионные накопления.



Наибольшее число работодателей — пять процентов — планируют в следующем году вновь ввести пенсионные отчисления. С другой стороны, компании планируют ограничить подарочные сертификаты, взносы на спорт и культуру, а также удаленную работу, получившую широкое распространение во время недавней пандемии ковида-19.



В октябре парламент одобрил изменения в части вычета из налогооблагаемой базы таких льгот, как взносы компании на отдых, медицинское обследование, абонементы на спорт, билеты на культурные и другие мероприятия. Шестьдесят других мер консолидационного пакета теперь ожидают подписания президентом Петром Павлом.



Особенно много забот прибавилось у крупных компаний. Они заключают коллективные договоры с профсоюзами на несколько лет вперед, и льготы играют в них важную роль. Почти половина предприятий, обеспокоенных изменениями, планируют сократить размер вознаграждения. Еще 15% сократят их в пользу пенсионных накоплений, на которые налоговые изменения не влияют, отмечают авторы исследования. Пятая часть компаний рассчитывает самостоятельно покрыть возросшие расходы на выплаты.



«В начале этого года мы запустили проект по внедрению новых видов вознаграждений для сотрудников во всех компаниях. Однако изменения в налогообложении выплат существенно повлияли на наши планы и стратегию», — рассказал Právo Михал Бакайса, совладелец инжиниринговой группы SkyLimit.

Он охарактеризовал ограничение размера вознаграждения, которое ожидает подписи президента, как приемлемый компромисс. «Однако, учитывая изменения, наши компании, по логике вещей, предпочтут те преимущества, которые не будут затронуты налоговыми изменениями вообще или только в ограниченной степени», — добавил Бакайса. В то же время он стремится к тому, чтобы предлагаемые сотрудникам программы вознаграждения оставались привлекательными и конкурентоспособными на рынке труда.

Большинство компаний планируют внести лишь незначительные изменения.



Тема льгот затрагивается и в сфере государственного управления. Правительство сократит денежные бенефиты госслужащих в два раза, а 50% оставшихся денег всегда будет идти на пенсионные накопления.