Экономическая ситуация плохо отразилась на чешских компаниях. Какой прогноз на 2024 год?

Корпоративный бизнес в Чешской Республике в прошлом году был более слабым. В общей сложности в стране появилось 12 897 компаний, говорится в исследовании CRIF — Чешского кредитного бюро, поступившем в распоряжение Чешского агентства новостей.

По сравнению с 2022 годом было создано на 662 компании больше, в общей сложности 28 960. С другой стороны, исчезло 16 067 компаний, что является самым большим показателем с пандемического 2020 года. В прошлом году с внутреннего рынка исчезло на 1 677 компаний больше, чем годом ранее.

«Количество исчезнувших компаний увеличилось по сравнению с предыдущим годом и стало самым высоким за всю историю за исключением пандемического 2020 года. Однако это не обязательно свидетельствует о чем-то неблагоприятном. Поскольку общее количество компаний увеличивается, можно ожидать, что большее их число также исчезнет», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.

«Для многих компаний сложным оказался потребительский спрос, который довольно сильно упал на фоне происходящего в экономике. Нелегко пришлось и компаниям, экспортирующим продукцию за рубеж, поскольку дела у наших основных торговых партнеров во главе с Германией шли не очень хорошо», — сказал SZ Byznys Радек Шпикар, вице-президент Конфедерации промышленности и транспорта (SPČR).

Положение чешских компаний также осложняется нехваткой людей на рынке труда, где, по словам Шпикара, существует долгосрочный дефицит в несколько сотен тысяч работников. Цены на энергоносители также оказали негативное влияние на бизнес в прошлом году. Особенно проблемными они оказались для компаний, которые не имеют достаточно высокой маржи, чтобы покрыть возросшие расходы. «Это может привести к ликвидации, как в случае с некоторыми стекольными заводами в Чехии или другими энергоемкими производствами», — сказал Шпикар.

Чешское статистическое управление зарегистрировало более 570 000 компаний в Чешской Республике к концу 2023 года, но четверть из них не ведет никакой деятельности. «Количество компаний будет продолжать расти, но медленнее, чем в предыдущие годы. Снижение темпов роста их числа уже давно очевидно», — сказала Каменичкова.

Шпикар ожидает значительного снижения инфляции в этом году, что может стимулировать потребительский спрос. «Хотя этот год все еще будет трудным для компаний, я думаю, что по сравнению с прошлым годом он может быть не таким трудным и не с таким количеством сопутствующих явлений, как исчезновение многих компаний», — говорит вице-президент SPČR.

Согласно исследованию CRIF, наибольшее количество компаний было основано в Праге — 14 403. Столица также лидирует в рейтинге исчезнувших компаний — 8 373. За Прагой следует Южноморавский край, где появилось 347 компаний и исчезло 1 697.

Новые предприятия появились во всех регионах. Меньше всего новых компаний появилось в Карловарском крае — 347.

Быстрее всего количество предприятий увеличивалось на Высочине, где на каждые десять исчезнувших компаний приходилось 30 новых. На втором месте — Злинский край, за ним следует Оломоуцкий край. С другой стороны, самый медленный рост наблюдался в Карловарском крае.

Наибольший аппетит у бизнеса был в секторе торговли. Здесь было открыто 4 047 компаний. Кроме того, привлекательными для предпринимателей оказались управление недвижимостью — 3 754 новых компании, и обрабатывающая промышленность — 3 238 компаний.

Количество компаний в торговом секторе сократилось. Из этого сектора выбыло 5 075 компаний. Таким образом, на каждые десять исчезнувших компаний приходится только восемь новых.

В сфере управления недвижимостью исчезло 3 162 компании, а в профессиональной, научной и технической деятельности — 2 116.

Напротив, в сегменте здравоохранения и социального обеспечения наблюдался стремительный рост: на каждые десять исчезнувших компаний приходилась 51 новая. Число компаний в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и тепла, а также в секторе информации и связи росло лишь немного медленнее.

Количество фирм в денежном и страховом секторах практически не изменилось. В секторе добычи полезных ископаемых и разработки карьеров произошло сокращение по сравнению с предыдущим годом.