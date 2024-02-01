Люди изменили мнение: сколько малых предприятий и ИП согласны с переходом на евро

На вопрос о том, выступают ли они за введение евро, около 39% респондентов ответили «да, безусловно, как только Чешская Республика выполнит так называемые Маастрихтские критерии». Еще 12% выбрали вариант «да, но позже, в зависимости от ситуации». Чуть более 39% респондентов высказались против введения евро. Примерно 10% респондентов не считают вопрос о принятии или непринятии единой валюты важным, а 1% не имеет своего мнения по этому поводу.



«Сдвиг во мнениях здесь несомненен. Однако, с другой стороны, мы должны предостеречь от однозначной интерпретации результатов опроса и следует подчеркнуть, что в пределах статистической погрешности результат с тем же успехом могли поддержать менее половины респондентов», — сказал Йозеф Ярош, председатель совета директоров ассоциации.



Принято считать, что поддержка евро среди предпринимателей растет пропорционально тому, насколько важен для них экспорт. Согласно этой логике, экспортеры поддерживают евро, а другие предприниматели относятся к нему гораздо более сдержанно. Исследования подтверждают это в некоторой степени, но не всегда. В то время как поддержка евро возрастает по мере увеличения важности экспорта для предпринимателей, поддержка единой европейской валюты почти вдвое меньше среди тех, кто вообще не занимается экспортом.



Исследователи также задали в анкетах гипотетический вопрос о том, как бы респонденты отнеслись к введению евро, если бы в будущем перед ними встал выбор: «либо евро, либо выход из ЕС». При таком выборе 63% респондентов выбрали бы евро и пребывание в ЕС. Менее трети респондентов предпочли бы покинуть ЕС. Остальные не высказали своего мнения по этому вопросу.



Члены ассоциации в подавляющем большинстве убеждены, что необходимо провести референдум о введении евро. Так считают 37% респондентов, еще 16% ответили «скорее да». Таким образом, 53% респондентов выбрали одну из форм согласия. 44% членов ассоциации считают, что референдум не нужен.