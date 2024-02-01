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Люди изменили мнение: сколько малых предприятий и ИП согласны с переходом на евро
10 февраля 2024
16:00
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Это результаты опроса около 600 предпринимателей и самозанятых, проведенного 16-19 января среди членов Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых Чешской Республики. Результаты свидетельствуют об изменении взглядов бизнес-сообщества. В предыдущих опросах члены Ассоциации в целом отвергали введение евро.
На вопрос о том, выступают ли они за введение евро, около 39% респондентов ответили «да, безусловно, как только Чешская Республика выполнит так называемые Маастрихтские критерии». Еще 12% выбрали вариант «да, но позже, в зависимости от ситуации». Чуть более 39% респондентов высказались против введения евро. Примерно 10% респондентов не считают вопрос о принятии или непринятии единой валюты важным, а 1% не имеет своего мнения по этому поводу.
«Сдвиг во мнениях здесь несомненен. Однако, с другой стороны, мы должны предостеречь от однозначной интерпретации результатов опроса и следует подчеркнуть, что в пределах статистической погрешности результат с тем же успехом могли поддержать менее половины респондентов», — сказал Йозеф Ярош, председатель совета директоров ассоциации.
Принято считать, что поддержка евро среди предпринимателей растет пропорционально тому, насколько важен для них экспорт. Согласно этой логике, экспортеры поддерживают евро, а другие предприниматели относятся к нему гораздо более сдержанно. Исследования подтверждают это в некоторой степени, но не всегда. В то время как поддержка евро возрастает по мере увеличения важности экспорта для предпринимателей, поддержка единой европейской валюты почти вдвое меньше среди тех, кто вообще не занимается экспортом.
Исследователи также задали в анкетах гипотетический вопрос о том, как бы респонденты отнеслись к введению евро, если бы в будущем перед ними встал выбор: «либо евро, либо выход из ЕС». При таком выборе 63% респондентов выбрали бы евро и пребывание в ЕС. Менее трети респондентов предпочли бы покинуть ЕС. Остальные не высказали своего мнения по этому вопросу.
Члены ассоциации в подавляющем большинстве убеждены, что необходимо провести референдум о введении евро. Так считают 37% респондентов, еще 16% ответили «скорее да». Таким образом, 53% респондентов выбрали одну из форм согласия. 44% членов ассоциации считают, что референдум не нужен.
«Сдвиг во мнениях здесь несомненен. Однако, с другой стороны, мы должны предостеречь от однозначной интерпретации результатов опроса и следует подчеркнуть, что в пределах статистической погрешности результат с тем же успехом могли поддержать менее половины респондентов», — сказал Йозеф Ярош, председатель совета директоров ассоциации.
Принято считать, что поддержка евро среди предпринимателей растет пропорционально тому, насколько важен для них экспорт. Согласно этой логике, экспортеры поддерживают евро, а другие предприниматели относятся к нему гораздо более сдержанно. Исследования подтверждают это в некоторой степени, но не всегда. В то время как поддержка евро возрастает по мере увеличения важности экспорта для предпринимателей, поддержка единой европейской валюты почти вдвое меньше среди тех, кто вообще не занимается экспортом.
Исследователи также задали в анкетах гипотетический вопрос о том, как бы респонденты отнеслись к введению евро, если бы в будущем перед ними встал выбор: «либо евро, либо выход из ЕС». При таком выборе 63% респондентов выбрали бы евро и пребывание в ЕС. Менее трети респондентов предпочли бы покинуть ЕС. Остальные не высказали своего мнения по этому вопросу.
Члены ассоциации в подавляющем большинстве убеждены, что необходимо провести референдум о введении евро. Так считают 37% респондентов, еще 16% ответили «скорее да». Таким образом, 53% респондентов выбрали одну из форм согласия. 44% членов ассоциации считают, что референдум не нужен.
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