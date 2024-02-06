ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
«Касается не только ИП». Основные нововведения в налоговой декларации в Чехии
19 февраля 2024
15:00
403
Налоговую декларацию за 2023 год обязаны заполнить не только самозанятые, но и работники, за которых работодатель не может произвести ежегодный налоговый расчет, а также налогоплательщики с пассивным доходом, например от сдачи недвижимости в аренду.
Налоговое обязательство можно выполнить, заполнив стандартную налоговую форму с соответствующими дополнениями или упрощенную двухстраничную декларацию, предназначенную для лиц, имеющих только трудовые доходы.
«Сокращенную налоговую декларацию будут заполнять, например, те, кто хотя бы часть прошлого года работал на двух работодателей одновременно, или работники, которые хотят потребовать возврата подоходного налога, уплаченного по договору о выполнении работ», — говорит налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.
Последний раз за школьные занятия
В этом году один из родителей в последний раз может уменьшить годовой налог в своей налоговой декларации на величину уплаченной платы за обучение. Максимальная сумма составляет 17 300 крон, что на 1 100 чешских крон больше, чем в 2022 году.
Какие скидки могут уменьшить ваш налог
Размеры налогового льготного вычета на ребенка не изменились, и если рассчитанный вами годовой подоходный налог меньше этого вычета, то вы имеете право на годовой налоговый бонус в размере разницы между этими суммами. «Неблагоприятной новостью для малообеспеченных семей с детьми является необходимость иметь более высокий годовой доход от работы или бизнеса, чтобы получить годовой налоговый бонус, по крайней мере, до 103 800 крон, или на 6 600 крон больше, чем в 2022 году», — говорит Иванко.
Страховые взносы самозанятых работников выросли
У предпринимателей и индивидуальных предпринимателей повысились минимальные страховые взносы на социальное и медицинское страхование. Самозанятые лица с более низкой прибылью, таким образом, будут платить больше обязательных страховых взносов. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем в течение всего 2023 года, минимальный размер социального страхования составляет 35 324 кроны, а минимальный размер медицинского страхования — 32 663 кроны.
Студенческая льгота также подходит к концу
Студенческая скидка в размере 4 020 крон также предоставляется в этом году в последний раз. Студенты также имеют право на скидку для налогоплательщиков в размере 30 840 крон. «Благодаря использованию этих двух налоговых льгот студенты не платят ничего в виде подоходного налога до налоговой базы в 232 400 крон, а любой авансовый платеж подоходного налога с трудовых доходов в течение года является налоговой переплатой», — добавляет Иванко.
Богатые заплатят меньше
В 2023 году более высокая ставка подоходного налога в размере 23% распространяется на налоговую базу свыше 1 935 552 крон, а в 2022 году — было свыше 1 867 728 крон. Таким образом, налогоплательщики с высоким налогооблагаемым доходом будут платить меньше налогов по сравнению с предыдущим годом. «При налоговой базе в 2 миллиона крон экономия составит 5 426 крон», — подсчитал Иванко.
Доходы без деклараций до 50 тысяч
В 2023 году необходимо подавать налоговую декларацию, если налогооблагаемый доход составляет более 50 000 крон, и если работодатель не произвел годовой налоговый расчет от имени работника или если с дохода не был уплачен налог у источника. До 2022 года этот лимит составлял всего 15 000 крон. На практике эта мера в основном затронет пенсионеров, которым придется подавать налоговые декларации в меньшем количестве случаев.
Важные даты
Работники, не имеющие других налогооблагаемых доходов, могли до 15 февраля обратиться к своему работодателю с просьбой о ежегодном налоговом расчете.
Декларации по подоходному налогу за 2023 год должны быть сданы в налоговую инспекцию в бумажном виде до 2 апреля. Те, у кого есть возможность подать декларацию в электронном виде, могут подать ее на месяц позже, до 2 мая.
Также можно воспользоваться порталом MOJE daně. Его преимущество в том, что не нужно нигде регистрироваться, а доступ возможен не только через ящик данных, но и через банковский идентификатор.
Если вы пользуетесь услугами налогового консультанта, то вам положено подать декларацию до 1 июля.
«Сокращенную налоговую декларацию будут заполнять, например, те, кто хотя бы часть прошлого года работал на двух работодателей одновременно, или работники, которые хотят потребовать возврата подоходного налога, уплаченного по договору о выполнении работ», — говорит налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.
Последний раз за школьные занятия
В этом году один из родителей в последний раз может уменьшить годовой налог в своей налоговой декларации на величину уплаченной платы за обучение. Максимальная сумма составляет 17 300 крон, что на 1 100 чешских крон больше, чем в 2022 году.
Какие скидки могут уменьшить ваш налог
Размеры налогового льготного вычета на ребенка не изменились, и если рассчитанный вами годовой подоходный налог меньше этого вычета, то вы имеете право на годовой налоговый бонус в размере разницы между этими суммами. «Неблагоприятной новостью для малообеспеченных семей с детьми является необходимость иметь более высокий годовой доход от работы или бизнеса, чтобы получить годовой налоговый бонус, по крайней мере, до 103 800 крон, или на 6 600 крон больше, чем в 2022 году», — говорит Иванко.
Страховые взносы самозанятых работников выросли
У предпринимателей и индивидуальных предпринимателей повысились минимальные страховые взносы на социальное и медицинское страхование. Самозанятые лица с более низкой прибылью, таким образом, будут платить больше обязательных страховых взносов. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем в течение всего 2023 года, минимальный размер социального страхования составляет 35 324 кроны, а минимальный размер медицинского страхования — 32 663 кроны.
Студенческая льгота также подходит к концу
Студенческая скидка в размере 4 020 крон также предоставляется в этом году в последний раз. Студенты также имеют право на скидку для налогоплательщиков в размере 30 840 крон. «Благодаря использованию этих двух налоговых льгот студенты не платят ничего в виде подоходного налога до налоговой базы в 232 400 крон, а любой авансовый платеж подоходного налога с трудовых доходов в течение года является налоговой переплатой», — добавляет Иванко.
Богатые заплатят меньше
В 2023 году более высокая ставка подоходного налога в размере 23% распространяется на налоговую базу свыше 1 935 552 крон, а в 2022 году — было свыше 1 867 728 крон. Таким образом, налогоплательщики с высоким налогооблагаемым доходом будут платить меньше налогов по сравнению с предыдущим годом. «При налоговой базе в 2 миллиона крон экономия составит 5 426 крон», — подсчитал Иванко.
Доходы без деклараций до 50 тысяч
В 2023 году необходимо подавать налоговую декларацию, если налогооблагаемый доход составляет более 50 000 крон, и если работодатель не произвел годовой налоговый расчет от имени работника или если с дохода не был уплачен налог у источника. До 2022 года этот лимит составлял всего 15 000 крон. На практике эта мера в основном затронет пенсионеров, которым придется подавать налоговые декларации в меньшем количестве случаев.
Важные даты
Работники, не имеющие других налогооблагаемых доходов, могли до 15 февраля обратиться к своему работодателю с просьбой о ежегодном налоговом расчете.
Декларации по подоходному налогу за 2023 год должны быть сданы в налоговую инспекцию в бумажном виде до 2 апреля. Те, у кого есть возможность подать декларацию в электронном виде, могут подать ее на месяц позже, до 2 мая.
Также можно воспользоваться порталом MOJE daně. Его преимущество в том, что не нужно нигде регистрироваться, а доступ возможен не только через ящик данных, но и через банковский идентификатор.
Если вы пользуетесь услугами налогового консультанта, то вам положено подать декларацию до 1 июля.
Кроме того, если вы хотя бы часть года занимались индивидуальной трудовой деятельностью, то в течение месяца после подачи налоговой декларации вы должны предоставить отчетность в органы социального обеспечения и медицинского страхования.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1387
Уровень владения английским языком в Чехии ухудшился в международном сравнительном рейтинге English Proficiency Index. В рейтинге 113 стран чехи опустились на три позиции и заняли 26-е место....
16:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
896
Проведенное исследование наглядно показало, что существует значительная связь между уровнем образования и риском развития депрессии.
19:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1923
В этом году Министерство образования хочет сосредоточиться на усилении преподавания чешского языка беженцам и укреплении психического здоровья. Через два месяца министерство также планирует начать...
14:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
9136
В 2024 году годовая виньетка для проезда по платным автомагистралям в Чехии подорожала с 1 500 до 2 300 крон. Но если правильно выбрать время покупки, можно сэкономить несколько сотен.
22:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
537
Замедление инфляции до 2,3% означает конец роста цен и неуверенности в завтрашнем дне. Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS), комментируя опубликованную сегодня информацию о...
15:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
800
В Украину отправилась чешская бизнес-делегация, самая большая с начала российского вторжения в феврале 2022 года, сообщил МИД в социальной сети X. Представители энергетического, медицинского и...
22:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
778
Большинство чехов довольны своей жизнью, но не довольны развитием общества в 2023 году, свидетельствуют результаты январского опроса агентства STEM. По данным агентства, люди чувствуют...
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1261
С сегодняшнего дня каникулы начинаются для Праги 6-10 и регионов Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава,...
17:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2262
Чехия и далее не должна выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину, считают в Министерстве иностранных дел. Нынешнее постановление действует до 31 марта...
12:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
14676
Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует...
16:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2446
Это результаты опроса около 600 предпринимателей и самозанятых, проведенного 16-19 января среди членов Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых Чешской Республики. Результаты...
12:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1288
Свобода принятия решений, желание быть самому себе начальником, стремление к независимости. Это именно те причины, которые заставляют многих людей идти по пути фриланса. Предлагаем рассмотреть...
19:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1996
На своем заседании банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 6,25%. Решение регулятора о снижении ставок приведет к постепенному...
11:00
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1569
МВД России в прошлом году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного...
18:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1363
В прошлом году значительно увеличилось количество страховых мошенничеств. Среди них все чаще встречаются случаи, когда люди заявляют о травмах, которых не было. «Часто врач выдает медицинские...