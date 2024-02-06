«Касается не только ИП». Основные нововведения в налоговой декларации в Чехии

Налоговое обязательство можно выполнить, заполнив стандартную налоговую форму с соответствующими дополнениями или упрощенную двухстраничную декларацию, предназначенную для лиц, имеющих только трудовые доходы.



«Сокращенную налоговую декларацию будут заполнять, например, те, кто хотя бы часть прошлого года работал на двух работодателей одновременно, или работники, которые хотят потребовать возврата подоходного налога, уплаченного по договору о выполнении работ», — говорит налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.



Последний раз за школьные занятия

В этом году один из родителей в последний раз может уменьшить годовой налог в своей налоговой декларации на величину уплаченной платы за обучение. Максимальная сумма составляет 17 300 крон, что на 1 100 чешских крон больше, чем в 2022 году.



Какие скидки могут уменьшить ваш налог

Размеры налогового льготного вычета на ребенка не изменились, и если рассчитанный вами годовой подоходный налог меньше этого вычета, то вы имеете право на годовой налоговый бонус в размере разницы между этими суммами. «Неблагоприятной новостью для малообеспеченных семей с детьми является необходимость иметь более высокий годовой доход от работы или бизнеса, чтобы получить годовой налоговый бонус, по крайней мере, до 103 800 крон, или на 6 600 крон больше, чем в 2022 году», — говорит Иванко.



Страховые взносы самозанятых работников выросли

У предпринимателей и индивидуальных предпринимателей повысились минимальные страховые взносы на социальное и медицинское страхование. Самозанятые лица с более низкой прибылью, таким образом, будут платить больше обязательных страховых взносов. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем в течение всего 2023 года, минимальный размер социального страхования составляет 35 324 кроны, а минимальный размер медицинского страхования — 32 663 кроны.



Студенческая льгота также подходит к концу

Студенческая скидка в размере 4 020 крон также предоставляется в этом году в последний раз. Студенты также имеют право на скидку для налогоплательщиков в размере 30 840 крон. «Благодаря использованию этих двух налоговых льгот студенты не платят ничего в виде подоходного налога до налоговой базы в 232 400 крон, а любой авансовый платеж подоходного налога с трудовых доходов в течение года является налоговой переплатой», — добавляет Иванко.



Богатые заплатят меньше

В 2023 году более высокая ставка подоходного налога в размере 23% распространяется на налоговую базу свыше 1 935 552 крон, а в 2022 году — было свыше 1 867 728 крон. Таким образом, налогоплательщики с высоким налогооблагаемым доходом будут платить меньше налогов по сравнению с предыдущим годом. «При налоговой базе в 2 миллиона крон экономия составит 5 426 крон», — подсчитал Иванко.



Доходы без деклараций до 50 тысяч

В 2023 году необходимо подавать налоговую декларацию, если налогооблагаемый доход составляет более 50 000 крон, и если работодатель не произвел годовой налоговый расчет от имени работника или если с дохода не был уплачен налог у источника. До 2022 года этот лимит составлял всего 15 000 крон. На практике эта мера в основном затронет пенсионеров, которым придется подавать налоговые декларации в меньшем количестве случаев.



Важные даты

Работники, не имеющие других налогооблагаемых доходов, могли до 15 февраля обратиться к своему работодателю с просьбой о ежегодном налоговом расчете.



Декларации по подоходному налогу за 2023 год должны быть сданы в налоговую инспекцию в бумажном виде до 2 апреля. Те, у кого есть возможность подать декларацию в электронном виде, могут подать ее на месяц позже, до 2 мая.



Также можно воспользоваться порталом MOJE daně. Его преимущество в том, что не нужно нигде регистрироваться, а доступ возможен не только через ящик данных, но и через банковский идентификатор.



Если вы пользуетесь услугами налогового консультанта, то вам положено подать декларацию до 1 июля.



Кроме того, если вы хотя бы часть года занимались индивидуальной трудовой деятельностью, то в течение месяца после подачи налоговой декларации вы должны предоставить отчетность в органы социального обеспечения и медицинского страхования.