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Больше прав для пользователей онлайн-площадок. Изменения коснутся и других платформ

Анастасия Князева
3 марта 2024
12:00
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В Чехии изменились условия работы посреднических онлайн-сервисов. Правила существенно меняют европейский регламент о едином рынке цифровых услуг (DSA). Они предоставят пользователям больше прав и больше контроля над предоставляемыми услугами. Чешское телекоммуникационное управление (ČTÚ) будет следить за соблюдением правил в Чешской Республике, отметил его председатель Марек Эберт.
Онлайн-площадки больше не смогут продавать товары от продавцов, о которых у поставщика услуг нет достаточной информации. Онлайн-платформам запрещено нацеливать рекламу на детей, и платформа больше не может удалять посты пользователей без объяснения причин. Должен существовать простой механизм сообщения о нелегальном контенте, и поставщик услуг платформы должен реагировать на сообщение.
 
Малый и микробизнес освобожден от большинства обязательств, а обязанности градуированы в зависимости от размера организации. Согласно DSA, контроль и исполнение некоторых обязательств будет также возложено на Управление по защите данных.
 
«Новые обязанности в рамках цифровой повестки дня — это большой вызов для нас, но также и возможность показать, что мы можем помочь пользователям цифровых услуг наряду с пользователями электронных коммуникаций и почтовых услуг, а также быть партнером для поставщиков цифровых услуг», — сказал Эберт. По его словам, в недавно созданном департаменте ČTÚ на начальном этапе будут работать 6 сотрудников, а постепенно их число вырастет до 18 человек.
 
Полномочия ČTÚ как цифрового координатора будут регулироваться Законом о цифровой экономике, который адаптирует правила DSA в Чешской Республике. В настоящее время он готовится Министерством промышленности и торговли.
 
Деятельность, которую ČTÚ может осуществлять даже без вступления закона в силу, включает в себя помощь поставщикам в доступе к Базе данных прозрачности, передачу жалоб на иностранных поставщиков координатору соответствующего государства-члена, исследование рынка и передачу информации в Европейскую комиссию. Для некоторых видов деятельности, таких как работа с жалобами и предложениями общественности, инспекционная деятельность и наложение санкций, а также сертификация органов внесудебного урегулирования споров, доверенных лиц, сообщающих о нарушениях, и проверенных исследователей, им придется дождаться вступления в силу предстоящего законодательства.
 
Что такое DSA и DMA?
В 2023 году вступят в силу два новых закона, которые в народе прозвали бичом интернет-гигантов. Речь идет о Законе о цифровых услугах (DSA) и Законе о цифровых рынках (DMA).
 
Если DSA направлен на обеспечение прозрачности, безопасности пользователей и подотчетности онлайн-платформ, то DMA — это закон о конкуренции, устанавливающий четкие правила, по которым могут работать крупные онлайн-платформы.
 
Оба законодательных акта, безусловно, окажут значительное влияние на бизнес во всей Европе и, возможно, во всем мире, поскольку они устанавливают новые стандарты для цифрового потребительского бизнеса.
бизнес Чехия

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