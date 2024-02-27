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Супруги из Чехии основали семейную ферму, где им помогают их семеро детей

Анастасия Князева
10 марта 2024
12:00
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Катерина Мельхерова никогда не хотела работать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но когда они с мужем Мирославом переехали на ферму в Червены-Дворце в районе Клатови, она изменила свое мнение. Вместе они создали ферму и производят биосырье. Им помогают дети, которых у них семеро.
Органическое земледелие на более чем 50 гектарах. «Зима — самое спокойное время, когда мы больше отдыхаем. Мы только что вернулись с лыжных прогулок», — 40-летняя женщина показывает на сложенное спортивное снаряжение.

Но даже сейчас о длительном отдыхе говорить не приходится. За 30 коровами, телятами и быками приходится ухаживать. «Мой муж доит коров два раза в день. Утром он приносит нам свежее молоко на завтрак», — говорит супруга.

Семья обычно принимает пищу вместе. Исключение составляет 14-летняя Элишка, которая спит до последнего, потому что читает по ночам. «Я хочу стать писательницей», — говорит она. У ее сестры, которая на год старше, схожие планы.

Они обе помогают по дому и заботятся о младших братьях и сестрах — годовалом Якоубеке, двухлетнем Франтишке и шестилетнем Пепичеке. «Мы можем приготовить обед для всех них», — хвастаются девочки. «Когда я попала в больницу, я почти всегда была онлайн. Папа работал, дети готовили еду и нуждались в советах», — добавляет Катержина.

Девятилетняя Аничка тоже помогает, в основном на сыроварне, где ей оказывают содействие и старшие сестры. В пик сезона Мелхеровы производят около 300 килограммов сыра в месяц. «В зимние месяцы молока становится меньше, потому что коровы переходят на сено. Поэтому мы в основном производим долго созревающие сыры, которые не успеваем делать летом, а также изготавливаем топленое масло», — говорит Мирослав, глава семьи.

Они также предлагают копченые сыры. «У нас регулярные заказы от ресторанов. Кроме того, мы торгуем на фермерских рынках в Сушице и особенно в Пльзени, за что мы очень благодарны», — подчеркивает он.

Пастбища занимают около девяти гектаров. Остальное — поля, на которых выращивают зерно, люцерну или клевер. «Коровы не получают силос. Его едят только быки, которых мы откармливаем и продаем», — говорит он.

Пара считает органическое земледелие естественным. «Для некоторых людей органическое земледелие — это скорее ругательство или модная тенденция. Для нас это совершенно нормально. Мы стараемся делать все такого качества, которое мы бы дали своим детям», — объясняет Катержина. «И в то же время так, чтобы большая семья, как мы, могла позволить себе приобрести наши продукты», — добавляет Мирослав.

Он знает толк в потреблении. Например, Мелхеровы съедают почти две буханки хлеба в день. «Мы строим беседку, чтобы разместить в ней печь», — говорит Катержина. Они также держат кур и выращивают различные овощи. «Запасов хватает примерно до октября, потом мне приходится их покупать», — продолжает она. Свинину и индейку они получают от друга.

В будущем они собираются завести на ферме свиней. По крайней мере так представляет себе это десятилетний Гонзик. «Наверное, он вырастет фермером», — замечает его отец. А его сын кивает. «Я бы тоже хотел свиней. Я бы мог делать сосиски», — воображает Гонзик.

Ему нравится работать на ферме. Он регулярно купает животных, чистит их, а иногда даже пробует доить коров. «Он с нетерпением ждет возможности сесть за руль трактора», — говорит Мирослав. Две старшие девочки тоже, возможно, получат водительские права. «Это может пригодиться», — считают их родители.

Детей поощряют к разносторонним занятиям, в том числе музыкой. Все, кроме самых младших, берут уроки игры на фортепиано и пения. «Мы хотели дать им базовое музыкальное образование. А если им понравится, они могут добавить другие инструменты», — отмечает Катержина. Например, Элишка уже играет на скрипке и гитаре, а Аничка ждет не дождется, когда перейдет на флейту.

Но на этом список увлечений не заканчивается. Братья и сестры состоят в скаутской секции. «Я занимаюсь дзюдо, а еще люблю играть в футбол с папой и другими», — говорит Гонзик. «У меня же есть увлечение мажоретки. Может быть, я стану учителем гимнастики», — размышляет девятилетняя Аничка. «Или врачом, или школьным учителем», — добавляет она.

Мама улыбается. Сама она изучала антропологию и утверждала, что точно не будет работать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. «Но потом я снова захотела жить на природе. В конце концов я вышла замуж за фермера, и мы стали делать сыр. Мы притягиваем то, что отрицаем», — признается она.

Хотя Мелхеровы счастливы, время от времени случаются кризисы, особенно летом. «Мой муж встает в пять, потом идет на сенокос, я — на сыроварню. И по 16 часов в день мы не прекращаем работу. В такие моменты мы задумываемся, не лучше ли бросить бизнес», — говорит она.

На плаву их держат не только клиенты, но и вера в Бога. «Он дает нам силы преодолевать препятствия. Мы стараемся проводить наши воскресенья вместе как можно чаще. Мы ходим на мессу, обедаем, гуляем или ходим в поход. И мы счастливы, что есть друг у друга», — соглашаются супруги.
бизнес семья Чехия продукты Сельское хозяйство ЧР

Комментарии:
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1000korun 10 марта 2024 12:22
Партнерский союз и их соратники - сейчас так в тренде. В США уже конкретно отходят от определений муж, жена, сын, дочь... Будьте в тренде! Внесите свою лепту в вырождение популяции ! ))))
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