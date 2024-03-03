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Отличное начало, но какой ценой? Убытки Allegro.cz оказались выше, чем у CZC и Mall в пяти странах
19 марта 2024
21:00
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На первый взгляд, цифры, опубликованные в финансовой отчетности польской группы электронной коммерции Allegro за прошлый год, выглядят многообещающе. Торговая площадка Allegro.cz начала работать на местном рынке в мае, а к концу года ей удалось продать товаров на общую сумму 3,9 миллиарда чешских крон, что позволило ей уверенно войти в число крупнейших игроков электронной коммерции в стране. Однако сама компания заработала на этом канале всего 329,3 миллиона. Убыток составил 1,307 миллиарда.
Огромный минус был вызван в основном масштабными маркетинговыми расходами: в последний день июля Allegro запустила грандиозную рекламную кампанию. «В течение почти трех кварталов работы Allegro.cz были сделаны значительные первоначальные инвестиции в онлайн-маркетинг, чтобы привлечь новых покупателей с рынка и заставить существующих активных покупателей Mall Group попробовать новую сестринскую торговую площадку», — говорится в отчете о прибылях компании.
В общей сложности эти расходы составили чуть более 1 миллиарда крон, и в результате к концу года на чешском рынке в Allegro совершили покупки 1,6 миллиона человек, из которых 600 000 были активными покупателями Mall. Средняя сумма заказа составила 2 445 крон. «К декабрю 2023 года площадка Allegro достигла более 90% спонтанной узнаваемости бренда и стала одним из самых посещаемых сайтов электронной коммерции и одним из самых скачиваемых приложений в Чешской Республике», — заявили в компании.
Высокие потери вполне объяснимы, особенно в случае выхода на рынок с брендом, который до этого момента был совершенно неизвестен чешскому потребителю. Тем более, что речь идет о гиганте Allegro, который, включая свои польские подразделения, продал в прошлом году товаров на 343 миллиарда чешских крон, что почти вдвое больше, чем все чешские интернет-магазины вместе взятые.
Кроме того, по мере постепенного распространения торговой площадки Allegro на другие страны (например, Словакия должна быть полностью охвачена в ближайшие дни), расходы на эксплуатацию платформы будут распределены на большее количество покупателей. «Ожидается, что расходы на персонал, поддерживающий международную торговую площадку, будут распределены между всеми рынками, на которых Allegro планирует запуститься, что приведет к эффекту экономии масштаба на этих расходах», — комментируют в компании.
В общей сложности эти расходы составили чуть более 1 миллиарда крон, и в результате к концу года на чешском рынке в Allegro совершили покупки 1,6 миллиона человек, из которых 600 000 были активными покупателями Mall. Средняя сумма заказа составила 2 445 крон. «К декабрю 2023 года площадка Allegro достигла более 90% спонтанной узнаваемости бренда и стала одним из самых посещаемых сайтов электронной коммерции и одним из самых скачиваемых приложений в Чешской Республике», — заявили в компании.
Высокие потери вполне объяснимы, особенно в случае выхода на рынок с брендом, который до этого момента был совершенно неизвестен чешскому потребителю. Тем более, что речь идет о гиганте Allegro, который, включая свои польские подразделения, продал в прошлом году товаров на 343 миллиарда чешских крон, что почти вдвое больше, чем все чешские интернет-магазины вместе взятые.
Кроме того, по мере постепенного распространения торговой площадки Allegro на другие страны (например, Словакия должна быть полностью охвачена в ближайшие дни), расходы на эксплуатацию платформы будут распределены на большее количество покупателей. «Ожидается, что расходы на персонал, поддерживающий международную торговую площадку, будут распределены между всеми рынками, на которых Allegro планирует запуститься, что приведет к эффекту экономии масштаба на этих расходах», — комментируют в компании.
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