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Осталась последняя неделя для подачи бумажных налоговых деклараций
25 марта 2024
19:30
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Осталась неделя, чтобы подать декларацию о доходах за прошлый год на бумаге. С сегодняшнего дня налоговые инспекции продлевают время работы: все территориальные отделения будут открыты с 08:00 до 17:00 по будням до 2 апреля. Налоговые органы также напоминают о возможности подачи деклараций в электронном виде, в этом случае крайний срок подачи наступает на месяц позже. У тех, кто подает декларации через налогового консультанта, есть время до июля.
Как и в предыдущие годы, налоговое управление ожидает, что наибольшее количество бумажных деклараций будет подано в последнюю неделю. В связи с этим часы работы налоговых офисов были продлены, однако Налоговое управление напоминает всем, что в пятницу, 29 марта, и понедельник, 1 апреля, офисы будут закрыты в связи с государственными праздниками. До 2 апреля по будням с 08:00 до 17:00 будут работать телефонные линии, по которым можно получить консультацию по заполнению и подаче декларации.
Бланки деклараций можно получить в любом отделении налоговой службы. Они также доступны на сайте Налогового управления и на портале «Мои налоги».
К 17 марта Налоговое управление получило около 878 000 налоговых деклараций, что составляет 31% от предполагаемого количества. Подавляющее большинство деклараций было подано физическими лицами — 783 000. Преобладает электронная форма подачи деклараций, бумажные декларации подали 328 000 человек.
В прошлом году было получено рекордное количество деклараций — 2 888 941, две трети из которых были поданы в электронном виде. Налоговая администрация ожидает, что электронные декларации будут преобладать и в этом году. Крайний срок их подачи — 2 мая, и электронная подача обязательна для всех индивидуальных предпринимателей. Подать декларацию в электронном виде можно через портал «Мои налоги», где можно войти в систему с помощью ящика с данными, идентификационной карты с чипом или банковского идентификатора.
Также можно подать налоговую декларацию через финансового консультанта или адвоката. В этом случае крайний срок подачи декларации — 3 июля. Этот же срок распространяется и на компании, которые по закону обязаны проводить аудит своей отчетности.
Если налоговая декларация подана с опозданием на пять рабочих дней, штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от суммы уплаченного налога или 0,01% от суммы исчисленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный размер штрафа составляет 5%. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса органа власти, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.
Бланки деклараций можно получить в любом отделении налоговой службы. Они также доступны на сайте Налогового управления и на портале «Мои налоги».
К 17 марта Налоговое управление получило около 878 000 налоговых деклараций, что составляет 31% от предполагаемого количества. Подавляющее большинство деклараций было подано физическими лицами — 783 000. Преобладает электронная форма подачи деклараций, бумажные декларации подали 328 000 человек.
В прошлом году было получено рекордное количество деклараций — 2 888 941, две трети из которых были поданы в электронном виде. Налоговая администрация ожидает, что электронные декларации будут преобладать и в этом году. Крайний срок их подачи — 2 мая, и электронная подача обязательна для всех индивидуальных предпринимателей. Подать декларацию в электронном виде можно через портал «Мои налоги», где можно войти в систему с помощью ящика с данными, идентификационной карты с чипом или банковского идентификатора.
Также можно подать налоговую декларацию через финансового консультанта или адвоката. В этом случае крайний срок подачи декларации — 3 июля. Этот же срок распространяется и на компании, которые по закону обязаны проводить аудит своей отчетности.
Если налоговая декларация подана с опозданием на пять рабочих дней, штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от суммы уплаченного налога или 0,01% от суммы исчисленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный размер штрафа составляет 5%. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса органа власти, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.
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