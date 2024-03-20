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ОБЗОР: Налоговая декларация — кого касается, как ее подать и каковы сроки
28 марта 2024
16:30
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Приближается крайний срок подачи налоговых деклараций.
1. Кто должен подавать налоговую декларацию
- Работники, которые в прошлом году хотя бы в течение одного месяца работали одновременно у двух работодателей и у которых с обеих зарплат или получаемых вознаграждений был уплачен авансовый подоходный налог.
- Работники, у которых помимо брутто-зарплаты по найму был другой налогооблагаемый доход от самозанятости, аренды, капитальных активов или другой доход, превышающий 20 000 чешских крон в год.
- Самозанятые
«На практике, таким образом, даже сотрудники на подработке с временным трудовым договором должны заполнить налоговую декларацию, например, если общая сумма вознаграждения от подроботки была выше установленного предела и с нее был уплачен авансовый подоходный налог», — добавляет Габриэла Иванко, налоговый консультант Mazars.
2. Сроки подачи налоговых деклараций
- 2 апреля 2024 года — Налоговая декларация на бумажном носителе, подача в налоговую инспекцию
- 2 мая 2024 года — Налоговая декларация в электронном виде
- 1 июля 2024 года — Налоговая декларация с помощью налогового консультанта
Если вы хотя бы часть года занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, вы также должны в течение месяца после подачи налоговой декларации представить декларации в социальную администрацию и страховую компанию.
3. Изменения в налоговой декларации за 2023 год
- Школьные сборы повышены, но в последний раз в этом году
- Студенческая льгота применяется в последний раз в этом году
- Увеличение налоговой базы для более высокой ставки налога 23%
- Увеличение лимита доходов без налоговой декларации до 50 000 чешских крон
- Увеличение лимита доходов от капитальных активов, аренды или других налогооблагаемых доходов в дополнение к доходам от трудовой деятельности до 20 000 чешских крон
- Более строгие условия для получения детской субсидии (годовой доход не менее 103 800 чешских крон).
4. Как заполнить налоговую декларацию или форму для работников
- Самозанятые
В налоговой декларации за 2023 год подавляющее большинство владельцев бизнеса уже должны заполнить свою налоговую декларацию онлайн: государство автоматически настроило для них «датову схранку» в предыдущем году. Исключение составляют авторы или художники, для которых датова схранка данных не предусмотрена законом.
Налоговая декларация подается через портал «Мои налоги» (Moje daně). Преимущество портала в том, что многие данные уже будут автоматически заполнены при входе в систему, а также в том, что на нем есть ряд руководств и инструкций по заполнению остальных частей декларации.
Налоговая декларация подается через портал «Мои налоги» (Moje daně). Преимущество портала в том, что многие данные уже будут автоматически заполнены при входе в систему, а также в том, что на нем есть ряд руководств и инструкций по заполнению остальных частей декларации.
- Работники
Большинству работников не нужно особо беспокоиться о том, как разобраться со своими налогами, — за них это делает отдел заработной платы на работе. До 15 февраля они должны заполнить ежегодную декларацию.
Однако если сотрудник работает у двух работодателей одновременно, он должен заполнить заявление самостоятельно, как и те работники, которые претендуют на возврат удержанного налога по трудовому соглашению, или сотрудники с другим налогооблагаемым доходом, например, доходом от аренды, превышающим установленный законом лимит.
Разумеется, налоговую декларацию можно заполнить и отдельно, на добровольной основе, либо на бумажном носителе, либо в режиме онлайн через «Датову схранку» или портал «Мои налоги». Бумажный бланк можно получить в любой налоговой инспекции или загрузить на сайте Налогового управления.
Однако если сотрудник работает у двух работодателей одновременно, он должен заполнить заявление самостоятельно, как и те работники, которые претендуют на возврат удержанного налога по трудовому соглашению, или сотрудники с другим налогооблагаемым доходом, например, доходом от аренды, превышающим установленный законом лимит.
Разумеется, налоговую декларацию можно заполнить и отдельно, на добровольной основе, либо на бумажном носителе, либо в режиме онлайн через «Датову схранку» или портал «Мои налоги». Бумажный бланк можно получить в любой налоговой инспекции или загрузить на сайте Налогового управления.
- Пенсионеры
Многие пенсионеры получают дополнительный доход к своей пенсии, будь то работа, бизнес, аренда или капитальные активы. Во многих случаях это означает, что они не могут избежать подачи налоговой декларации.
Однако если их работодатель производит авансовые налоговые платежи от их имени, пока они получают дополнительный доход, они могут получить право на налоговую скидку и в итоге не платить налог на доходы физических лиц.
Однако если их работодатель производит авансовые налоговые платежи от их имени, пока они получают дополнительный доход, они могут получить право на налоговую скидку и в итоге не платить налог на доходы физических лиц.
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