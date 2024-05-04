Чешские компании торгуют с Украиной. Они поставляют, например, медицинское оборудование

Одна из компаний, ведущих бизнес в Украине, производит ранозаживляющие устройства, которые могут спасти жизни людей в Украине. Например, они могут предотвратить инфекции после ампутаций.



«Это, в частности, плата управления этим медицинским устройством», — рассказал Роман Плавец, директор по продажам и маркетингу компании ZAT, о том, что создается на их предприятии. По его словам, предприятие способно производить сотни устройств в день.



«Здесь мы видим готовое устройство, которое затем еще раз проверяется, отправляется на наши склады, где мы реализуем готовые узлы вместе с двадцатью другими чешскими производителями», — указал на создаваемый продукт Ян Горак, управляющий директор компании Comedeq.



Хирург Эльнур Абдуллаев из Харьковской городской поликлиники № 10 рассказал, где используется чешское оборудование. «Это операционный стол. Он электрический. Но если нет электричества, он работает на пневматическом приводе», — показал Абдуллаев.



В дополнение к четырем амбулаториям чешским оборудованием оснастили еще одну палату для экстренных случаев. «Что бы они нам ни привезли — мы будем только рады. Потому что у нас больше ничего нет», — сказала Татьяна Лысенко, директор Харьковской городской поликлиники №10.



Поставки энергоносителей



Из-за атак российской армии на энергетическую инфраструктуру Украины не только больницы нуждаются в альтернативных источниках энергии. Их поставляет и другая чешская компания — она уже поставила в страну когенерационные установки на сумму около четверти миллиарда крон.



«Эти установки гораздо сложнее атаковать вооруженным силам. Гораздо проще подбить одну большую электростанцию, чем десятки децентрализованных источников», — объясняет заместитель коммерческого директора компании TEDOM Йиржи Янша.



Чешская промышленность в Украине



Благодаря этим поставкам экспорт товаров в Украину за последние два года вырос на 6 миллиардов крон, то есть примерно на 17%.



«Это основано в основном на том, что затронуто в Украине. Это, конечно, энергетический сектор, транспортная инфраструктура, а также здравоохранение и сельское хозяйство», — сказал Зденек Заичек, президент Торговой палаты.



«Чешские экспортеры готовы идти туда, куда многие западные экспортеры идти боятся. Главная причина — это огромные возможности для бизнеса, которые сейчас развиваются, находятся на ранних стадиях и, конечно, полностью разовьются только после окончания боевых действий», — сказал Томаш Копецни, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.



Пока что Чехия реализует в Украине сравнительно небольшие проекты. Однако по своей значимости это сотрудничество порой буквально жизненно важно для Украины.