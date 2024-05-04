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Чешские компании торгуют с Украиной. Они поставляют, например, медицинское оборудование
13 мая 2024
08:00
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Чешские компании проявляют все больший интерес к украинскому рынку. За последние два года экспорт туда вырос на 17%. В эту цифру не входят оружие и боеприпасы. Появляется все больше проектов по восстановлению разрушенной войной страны, например, поставка медицинского оборудования.
Одна из компаний, ведущих бизнес в Украине, производит ранозаживляющие устройства, которые могут спасти жизни людей в Украине. Например, они могут предотвратить инфекции после ампутаций.
«Это, в частности, плата управления этим медицинским устройством», — рассказал Роман Плавец, директор по продажам и маркетингу компании ZAT, о том, что создается на их предприятии. По его словам, предприятие способно производить сотни устройств в день.
«Здесь мы видим готовое устройство, которое затем еще раз проверяется, отправляется на наши склады, где мы реализуем готовые узлы вместе с двадцатью другими чешскими производителями», — указал на создаваемый продукт Ян Горак, управляющий директор компании Comedeq.
Хирург Эльнур Абдуллаев из Харьковской городской поликлиники № 10 рассказал, где используется чешское оборудование. «Это операционный стол. Он электрический. Но если нет электричества, он работает на пневматическом приводе», — показал Абдуллаев.
В дополнение к четырем амбулаториям чешским оборудованием оснастили еще одну палату для экстренных случаев. «Что бы они нам ни привезли — мы будем только рады. Потому что у нас больше ничего нет», — сказала Татьяна Лысенко, директор Харьковской городской поликлиники №10.
Поставки энергоносителей
Из-за атак российской армии на энергетическую инфраструктуру Украины не только больницы нуждаются в альтернативных источниках энергии. Их поставляет и другая чешская компания — она уже поставила в страну когенерационные установки на сумму около четверти миллиарда крон.
«Эти установки гораздо сложнее атаковать вооруженным силам. Гораздо проще подбить одну большую электростанцию, чем десятки децентрализованных источников», — объясняет заместитель коммерческого директора компании TEDOM Йиржи Янша.
Чешская промышленность в Украине
Благодаря этим поставкам экспорт товаров в Украину за последние два года вырос на 6 миллиардов крон, то есть примерно на 17%.
«Это основано в основном на том, что затронуто в Украине. Это, конечно, энергетический сектор, транспортная инфраструктура, а также здравоохранение и сельское хозяйство», — сказал Зденек Заичек, президент Торговой палаты.
«Чешские экспортеры готовы идти туда, куда многие западные экспортеры идти боятся. Главная причина — это огромные возможности для бизнеса, которые сейчас развиваются, находятся на ранних стадиях и, конечно, полностью разовьются только после окончания боевых действий», — сказал Томаш Копецни, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.
Пока что Чехия реализует в Украине сравнительно небольшие проекты. Однако по своей значимости это сотрудничество порой буквально жизненно важно для Украины.
«Это, в частности, плата управления этим медицинским устройством», — рассказал Роман Плавец, директор по продажам и маркетингу компании ZAT, о том, что создается на их предприятии. По его словам, предприятие способно производить сотни устройств в день.
«Здесь мы видим готовое устройство, которое затем еще раз проверяется, отправляется на наши склады, где мы реализуем готовые узлы вместе с двадцатью другими чешскими производителями», — указал на создаваемый продукт Ян Горак, управляющий директор компании Comedeq.
Хирург Эльнур Абдуллаев из Харьковской городской поликлиники № 10 рассказал, где используется чешское оборудование. «Это операционный стол. Он электрический. Но если нет электричества, он работает на пневматическом приводе», — показал Абдуллаев.
В дополнение к четырем амбулаториям чешским оборудованием оснастили еще одну палату для экстренных случаев. «Что бы они нам ни привезли — мы будем только рады. Потому что у нас больше ничего нет», — сказала Татьяна Лысенко, директор Харьковской городской поликлиники №10.
Поставки энергоносителей
Из-за атак российской армии на энергетическую инфраструктуру Украины не только больницы нуждаются в альтернативных источниках энергии. Их поставляет и другая чешская компания — она уже поставила в страну когенерационные установки на сумму около четверти миллиарда крон.
«Эти установки гораздо сложнее атаковать вооруженным силам. Гораздо проще подбить одну большую электростанцию, чем десятки децентрализованных источников», — объясняет заместитель коммерческого директора компании TEDOM Йиржи Янша.
Чешская промышленность в Украине
Благодаря этим поставкам экспорт товаров в Украину за последние два года вырос на 6 миллиардов крон, то есть примерно на 17%.
«Это основано в основном на том, что затронуто в Украине. Это, конечно, энергетический сектор, транспортная инфраструктура, а также здравоохранение и сельское хозяйство», — сказал Зденек Заичек, президент Торговой палаты.
«Чешские экспортеры готовы идти туда, куда многие западные экспортеры идти боятся. Главная причина — это огромные возможности для бизнеса, которые сейчас развиваются, находятся на ранних стадиях и, конечно, полностью разовьются только после окончания боевых действий», — сказал Томаш Копецни, уполномоченный правительства по вопросам восстановления Украины.
Пока что Чехия реализует в Украине сравнительно небольшие проекты. Однако по своей значимости это сотрудничество порой буквально жизненно важно для Украины.
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