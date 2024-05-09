Европа меняется, люди хотят работать все меньше и меньше, говорит Йиржи Шмейц из PPF

Мир меняется, и крупнейшая чешская инвестиционная группа тоже: из-за напряженной геополитической ситуации и эффекта деглобализации PPF уходит из Азии, укрепляется в Европе и смотрит за границу. И если в прошлом году она заработала 3,4 миллиарда чешских крон, то в этом — 36 миллиардов. «Мы никогда не отправляем деньги вслепую куда-то в расчете на то, что станет следующим Google», — говорит Йиржи Шмейц, который руководит PPF уже два года. Значит, все идет своим чередом? Не совсем.



«Мы с Петром Келлнером были сторонниками глобализации, но этот мир раздроблен», — рассудительно говорит 52-летний бизнесмен. С июня 2022 года он возглавляет крупнейшую в стране инвестиционную группу, которой его попросила управлять Рената Келлнерова, вдова Петра Келлнера. Его и Келлнера связывали давние дружеские и деловые отношения: они познакомились во время спасения телекомпании Nova в начале тысячелетия, затем Шмейц стал акционером PPF, и они с Келлнером построили кредитный бизнес под брендом Home Credit.



Когда Шмейц упоминает о разрушающемся глобальном мире, он прекрасно понимает, о чем говорит: феномен деглобализации, вызванный пандемией ковида и усугубленный агрессией России против Украины и напряжением в отношениях между США и Китаем, оказал непосредственное влияние на бизнес PPF. Группа уже вывела практически все свои активы в России и постепенно избавляется от азиатских операций Home Credit. Группа продала филиалы во Вьетнаме, Индонезии, Индии и на Филиппинах и ведет переговоры с китайскими властями о выходе и из этой страны.



Теперь компания все больше ориентируется на Запад, и это решение было принято еще Питером Келлнером. «Я просто ускорил этот процесс», — вспоминает Шмейц, говоря, что, хотя и он, и Келлнер исторически были сторонниками экспансии на Восток, они смогли вовремя переориентироваться и променять Азию на Европу и Америку. Но даже на этих рынках неспокойно. «Европе не хватает видения внутренних структурных изменений. Мы отстаем в инновациях, например, в цифровизации», — комментирует Йиржи Шмейц дебаты о том, как европейский континент может конкурировать с США и Китаем.



Но дело не только в том, что старый континент не задает тон в таких технологических достижениях, как электромобили, искусственный интеллект или космическая промышленность: «Люди все больше внимания уделяют балансу между работой и личной жизнью. Вот с каким вызовом столкнется Европа — как стать более эффективной и как адаптироваться к тому, что люди просто хотят работать меньше».



При этом Шмейц не произносит ни одного ехидного замечания в сторону подрастающего поколения. Напротив. «Мое поколение часто критикует молодое, но не прилагает особых усилий, чтобы его понять», — говорит человек, занимающий 14-е место в списке самых богатых чешских мужчин и женщин по версии журнала Forbes с состоянием более 26 миллиардов чешских крон. Помимо PPF, у него есть собственная инвестиционная компания Emma Capital, которая участвовала в недавнем приобретении компании Zásilkovna.



Когда Йиржи Шмейц в центральном офисе PPF в пражском районе Дейвице рассказывает о том, как идут дела в группе, его поддерживает финансовый директор Катержина Йираскова, как и Келлнера до него. В зале заседаний она сидит по левую руку от него, время от времени дополняя или уточняя, они обращаются друг к другу по именам, но при этом обращаются на «вы». Она — гарантия преемственности, ведь не только мир меняется, но и PPF сильно изменилась после смерти своего основателя в марте 2021 года: миноритарные акционеры Ладислав Бартоничек и Жан-Паскаль Дювьесар продали свои доли, давний помощник Келлнера Владимир Млынарж покинул топ-менеджмент, у семьи Келлнер теперь два консультативных органа, а для поглощения всех активов семьи, включая PPF, был создан суперхолдинг Amalar.



«Я доволен, я не чувствую никакого давления», — с улыбкой говорит Шмейц, отвечая на вопрос, не является ли Рената Келлнерова, которая становится очень активной на рынке недвижимости и находится под влиянием юриста и инвестора Томаша Отрубы, более требовательным начальником, чем раньше. «Мы регулярно общаемся, я консультируюсь с ней», — говорит он, добавляя, что у него все еще есть опцион, согласно которому он может стать акционером PPF через три года, если будут выполнены заранее оговоренные (и неизвестные общественности) условия.



По крайней мере, что касается результатов 2023 года, и Шмейц, и Келлнерова могут быть довольны: группа заработала 1,45 млрд евро, или около 36 млрд крон, а в конце прошлого года в группе работало 55 000 человек по всему миру. Для сравнения: в 2022 году прибыль составила всего 3,4 миллиарда крон. «Это самая высокая прибыль в истории, если не считать года, когда мы продали Česká pojišt’ovna», — подчеркивает Шмейц, а Катержина Йираскова добавляет: «Две трети прибыли приходится на телекоммуникации и финансовые услуги».



Другими словами, телефонные операторы O2 и Yettel, инфраструктурная группа Cetin Group, а также Air Bank, включая чешско-словацкий Home Credit, и PPF Bank показали хорошие результаты. Кроме того, в портфель PPF входят производитель локомотивов Škoda Transportation, система сравнения цен Heureka, растущее подразделение, занимающееся производством и арендой яхт и катамаранов, а также почти третья доля в транснациональной сети почтовых ящиков InPost.



СМИ также являются важной частью бизнес-империи: PPF приобрела доли в немецкой телевизионной группе ProSiebenSat.1 и скандинавской Viaplay, а ее дочерняя компания CME владеет станциями в нескольких странах Центральной и Юго-Восточной Европы. И конечно же, в состав компании входят Nova TV, потоковая платформа Voyo (которая, по некоторым данным, насчитывает 850 000 подписчиков только в Чехии и Словакии) и словацкий телеканал Markíza.



Последний стал предметом споров в последние недели, поскольку новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо объявило войну независимым и общественным СМИ, а к Ренате Келлнеровой обратились представители словацкой оппозиции, чтобы она не поддалась давлению со стороны лагеря Фицо. «Никто из правительства с нами не связывался, никто на нас не давит», — отвергает Шмейц предположения о том, что PPF будет играть на руку словацкому кабинету.



Он отмечает, что CME, в состав которой входит Markíza, имеет независимую редакционную коллегию, состоящую из иностранных журналистов и экспертов. Их задача — следить за тем, чтобы телеканалы не вставали на сторону правительства или оппозиции. «А потом нас интересуют валовая EBITDA и доля рынка», — Шмейц отмечает, что телевидение — это такой же бизнес, как и любой другой. Если вы начнете работать на ту или иную сторону, это в конечном итоге закончится плохо. А Markíza критикуют и правительство, и оппозиция. И так будет всегда», — предупреждает он.



Возникает вопрос, не может ли видение политических событий в Европе — и в Чехии и Словакии в частности — склонить группу компаний к тому, чтобы взять прозападное направление в обеих странах. «Мы строго аполитичны», — решительно заявляет Йиржи Шмейц. Но после минутного раздумья он отмечает, что, будучи главой ключевой бизнес-группы, в итоге может оказывать большее влияние на жизнь простых людей, чем политики. «Посмотрите на Air Bank: до него банковские услуги выглядели совсем иначе, вы платили за все. Нам удалось повлиять на весь сектор. И это сделало жизнь людей лучше. И это всегда справедливо для бизнеса. Но на выборах у каждого из нас один голос, и так и должно быть».