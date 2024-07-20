Чехи построят в Хорватии роскошный кемпинг стоимостью 100 миллионов евро

Хорватия пользуется популярностью у чешских инвесторов. У компании Domoplan здесь уже есть десятки квартир, а сейчас она строит роскошный кемпинг на острове Паг за 2,5 миллиарда чешских крон. Количество зарубежных курортов, принадлежащих чешским миллиардерам и инвестиционным компаниям, растет. И даже если ночь здесь стоит 1 000 долларов, они уже забронированы.





Здесь будут бассейны и водные горки, рестораны, бары и апартаменты самого высокого уровня. «В том числе причал для яхт жителей. Курорт будет спроектирован всемирно известной студией архитекторов, имеющих опыт проектирования роскошных кемпингов по всему миру», — рассказывает SZ Byznys Томаш Вавржик, исполнительный директор компании.





Для Domoplan это не первый опыт работы с зарубежными странами и Хорватией в частности. Компания уже владеет десятками квартир в этой стране и в настоящее время строит семьдесят квартир в Загребе. «В сфере туризма Хорватия всегда была и будет одним из самых популярных направлений для чешских туристов. Этот факт дает нашим инвестициям уверенность в стабильном возврате капитала», — добавляет Вавржик.



Хорватия привлекает чехов





Domoplan — не единственная чешская компания, делающая ставку на зарубежные курорты и Хорватию. Чешская группа недвижимости и инвестиций Odien также владеет гостиничным комплексом Le Meridien Lav в Сплите — пятизвездочным курортом с 381 номером и люксом и собственной пристанью для яхт. «Семьдесят пять причалов Grand Marina Lav полностью заняты, поэтому в ближайшем будущем мы планируем расширяться. Здесь смогут причалить даже 50-метровые яхты», — добавляет Хана Хейскова, пресс-секретарь группы.





Строительством хорватского отеля Hilton занимался девелопер JTH из Теплиц бизнесмен Ярослав Тршешняк, а крупнейший чешский владелец недвижимости Радован Витек также давно работает в этой стране. Однако в прошлом году его компания CPI Property Group продала курорт Sunčani Hvar девелоперу и инвестору из Абу-Даби Eagle Hills.





Но чехи, конечно, делают ставку не только на Хорватию. Частный остров Velaa входит в состав одного из девятнадцати коралловых атоллов Мальдивского архипелага. На этом необитаемом острове чешский инвестор Иржи Шмейц построил роскошный курорт. Современным дизайном занимался известный архитектор Петр Коларж. Гости прибывают на остров на гидросамолете из столицы Мальдив, Мале.





970 долларов за ночь





Затем инвестиционная группа RSJ отправилась на Занзибар. «Занзибар — это остров, который может похвастаться уникальным сочетанием природной красоты, богатой культуры и стратегического расположения в Индийском океане, а также минимальным временным перемещением относительно Европы. Остров славится своими прекрасными пляжами с белым песком и бирюзовыми водами. Появилась возможность приобрести уникальную землю в этом месте, и мы ею воспользовались», — объясняет менеджер по коммуникациям RSJ Зденек Хлупач.





Курорт состоит из 56 бунгало, каждое из которых имеет свой собственный дизайн, бассейн, бары и рестораны. Он был сертифицирован компанией EarthCheck на соответствие требованиям устойчивого развития. Несмотря на сезон дождей, заполняемость номеров в 2022 и 2023 календарных годах превысила 83 процента. Стоимость одной ночи с завтраком и ужином составляет 970 долларов. Гости — из Европы, США, а также богатых арабских стран.





«В будущем мы планируем расширить курорт за счет нескольких вилл и, конечно, постоянно работаем над улучшением сервиса и услуг, чтобы предложить нашим гостям наилучшие впечатления», — говорит Хлупач.



