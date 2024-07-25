Купили аптеку, а теперь парикмахерскую? В Alza готовят почву для расширения ассортимента

Даже будучи лидером рынка, нельзя почивать на лаврах. Официально мы знаем только результаты работы компании Alza за прошлый год, когда ее оборот впервые за 20 лет упал в годовом исчислении, но она по-прежнему остается крупнейшим чешским интернет-магазином с большим отрывом. Она уже давно не торгует только электроникой, а категорий, которые вы не найдете в ее ассортименте, становится все меньше и меньше. Более того, компания ищет новые возможности для развития. Alza готовится к выходу в сегмент фармацевтики и, как выяснил CzechCrunch, недавно купила парикмахерскую фабрику, что позволит ей укрепиться в сфере косметики для волос.



В конце мая Alza заключила соглашение о покупке предприятия на улице Тусарова в пражском районе Голешовице, которое занимается парикмахерскими услугами. Это бизнес Вацлава Пражака, который управляет парикмахерской Václav Pražák Hair Design по тому же адресу, всего в нескольких сотнях метров от главного шоу-рума Alza. Она останется работать под руководством своего основателя, а сам завод Alza покупает в основном для продажи других товаров.



«Alza продолжает фокусироваться на расширении и улучшении своего портфеля парикмахерских товаров и продукции для волос, которые уже доступны в нашем интернет-магазине. Мы рады объявить о приобретении фабрики господина Вацлава Пражака. Это стратегическое приобретение позволит нам еще больше расширить ассортимент профессиональной косметики для волос и, таким образом, улучшить качество покупок для наших клиентов», — заявила CzechCrunch представительница компании Alza Элишка Чержовска.



Ни одна из сторон не стала официально комментировать сумму сделки, за которую Alza купила завод у Вацлава Пражака. «Деятельность парикмахерской господина Пражака останется без изменений. Все обязательства, которые парикмахерская имеет в настоящее время, будут по-прежнему выполняться», — добавила представительница Alza.



Это важный шаг для чешского интернет-магазина, чей оборот в прошлом году составил более 42 миллиардов крон и который, согласно рейтингу CzechCrunch, является крупнейшим интернет-магазином в Чехии, — получить возможность продавать еще несколько профессиональных продуктов из мира косметики для волос. Их производители или дистрибьюторы ставят условие, что у продавца должен быть собственный парикмахерский салон, где он предлагает продукцию и где он умеет с ней обращаться.



«У нас давно сложились хорошие и дружеские отношения с Alza. Теперь у нас появился сильный партнер, с которым мы помогаем друг другу. Наша парикмахерская студия Václav Pražák Hair Design со своими парикмахерами является гарантом и консультантом в мире лучших профессиональных продуктов для волос, которые могут быть проданы только тем клиентам, у которых есть своя парикмахерская и обученные специалисты. Наш многолетний опыт работы в этой отрасли позволит клиенту выбрать подходящую косметику для волос и посоветовать, как ею пользоваться», — рассказывает CzechCrunch Вацлав Пражак, один из известных деятелей чешской профессиональной парикмахерской сферы.



Одним из крупнейших специализированных онлайн-игроков в этом секторе в Чехии является группа компаний Bezvlavlasy, которая также входит в рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов в Чехии. В прошлом году, по предварительным данным, ее объем продаж впервые превысил 1 миллиард крон, а операционная прибыль EBITDA составила 115 миллионов крон, а чистая прибыль — 79 миллионов крон. В то же время Даниэль Горак, который в течение 10 лет возглавлял чешскую сеть Dr. Max, несколько месяцев назад перешел на работу в данную компанию. В прошлом он превратил Dr. Max в одного из крупнейших игроков среди аптек в стране, а теперь у него большие планы и на Bezvlavlasy.



Бизнес по производству косметики для волос был основан в 2011 году Алешем Худечеком и Франтишеком Новотным. Сегодня Bezvavlasy — это более широкая группа, которая продает и распространяет продукцию для волос, кожи, макияжа, парикмахерских услуг и электроники, а ее акции также торгуются на пражском рынке Start. Ее рыночная капитализация там в настоящее время превышает 970 миллионов крон. Bezvavlasy также ищет возможности для дальнейшего роста и в прошлом году приобрела за 530 миллионов группу Hair Servis, которая управляет двадцатью оптовыми магазинами и тринадцатью учебными центрами.



«Рынок косметики для волос — это очень конкурентная среда, где есть несколько десятков мелких и более крупных игроков. И если у вас нет какого-то преимущества, то конкурировать очень сложно. В нашем случае это долгосрочное партнерство и детальное знание потребностей парикмахеров благодаря дистрибьюторской компании Hairservis, которая работает на рынке уже более двадцати лет. Стратегия и цели компании Bezvavlasy — быть лидером на рынке профессиональной косметики, где мы выигрываем в первую очередь за счет сильных позиций среди парикмахеров, и мы хотим и дальше укреплять и развивать этот сегмент в будущем», — говорит Даниэль Горак, генеральный директор группы компаний Bezvavlasy.



Для Alza покупка фабрики Пражака — не единственное подобное недавнее приобретение. В мае мы сообщали, что чешский электронный магазин, основанный Алешем Заворалом в 1990-х годах, купил часть аптеки в рамках аналогичной сделки, чтобы начать продавать лекарства и другие товары для здоровья. Alza не хочет комментировать конкретные планы в этой области. «Мы давно воспринимаем тему здоровья как интересную бизнес-возможность, поэтому она является одной из основных категорий на сайте и в приложении Alza.cz», — сказала в свое время Элишка Чержовска.