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Купили аптеку, а теперь парикмахерскую? В Alza готовят почву для расширения ассортимента
31 июля 2024
16:30
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Для того чтобы продавать некоторые средства для волос и другие товары, Alza нужна была парикмахерская. Поэтому она купила завод у Вацлава Пражака.
Даже будучи лидером рынка, нельзя почивать на лаврах. Официально мы знаем только результаты работы компании Alza за прошлый год, когда ее оборот впервые за 20 лет упал в годовом исчислении, но она по-прежнему остается крупнейшим чешским интернет-магазином с большим отрывом. Она уже давно не торгует только электроникой, а категорий, которые вы не найдете в ее ассортименте, становится все меньше и меньше. Более того, компания ищет новые возможности для развития. Alza готовится к выходу в сегмент фармацевтики и, как выяснил CzechCrunch, недавно купила парикмахерскую фабрику, что позволит ей укрепиться в сфере косметики для волос.
В конце мая Alza заключила соглашение о покупке предприятия на улице Тусарова в пражском районе Голешовице, которое занимается парикмахерскими услугами. Это бизнес Вацлава Пражака, который управляет парикмахерской Václav Pražák Hair Design по тому же адресу, всего в нескольких сотнях метров от главного шоу-рума Alza. Она останется работать под руководством своего основателя, а сам завод Alza покупает в основном для продажи других товаров.
«Alza продолжает фокусироваться на расширении и улучшении своего портфеля парикмахерских товаров и продукции для волос, которые уже доступны в нашем интернет-магазине. Мы рады объявить о приобретении фабрики господина Вацлава Пражака. Это стратегическое приобретение позволит нам еще больше расширить ассортимент профессиональной косметики для волос и, таким образом, улучшить качество покупок для наших клиентов», — заявила CzechCrunch представительница компании Alza Элишка Чержовска.
Ни одна из сторон не стала официально комментировать сумму сделки, за которую Alza купила завод у Вацлава Пражака. «Деятельность парикмахерской господина Пражака останется без изменений. Все обязательства, которые парикмахерская имеет в настоящее время, будут по-прежнему выполняться», — добавила представительница Alza.
Это важный шаг для чешского интернет-магазина, чей оборот в прошлом году составил более 42 миллиардов крон и который, согласно рейтингу CzechCrunch, является крупнейшим интернет-магазином в Чехии, — получить возможность продавать еще несколько профессиональных продуктов из мира косметики для волос. Их производители или дистрибьюторы ставят условие, что у продавца должен быть собственный парикмахерский салон, где он предлагает продукцию и где он умеет с ней обращаться.
«У нас давно сложились хорошие и дружеские отношения с Alza. Теперь у нас появился сильный партнер, с которым мы помогаем друг другу. Наша парикмахерская студия Václav Pražák Hair Design со своими парикмахерами является гарантом и консультантом в мире лучших профессиональных продуктов для волос, которые могут быть проданы только тем клиентам, у которых есть своя парикмахерская и обученные специалисты. Наш многолетний опыт работы в этой отрасли позволит клиенту выбрать подходящую косметику для волос и посоветовать, как ею пользоваться», — рассказывает CzechCrunch Вацлав Пражак, один из известных деятелей чешской профессиональной парикмахерской сферы.
Одним из крупнейших специализированных онлайн-игроков в этом секторе в Чехии является группа компаний Bezvlavlasy, которая также входит в рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов в Чехии. В прошлом году, по предварительным данным, ее объем продаж впервые превысил 1 миллиард крон, а операционная прибыль EBITDA составила 115 миллионов крон, а чистая прибыль — 79 миллионов крон. В то же время Даниэль Горак, который в течение 10 лет возглавлял чешскую сеть Dr. Max, несколько месяцев назад перешел на работу в данную компанию. В прошлом он превратил Dr. Max в одного из крупнейших игроков среди аптек в стране, а теперь у него большие планы и на Bezvlavlasy.
Бизнес по производству косметики для волос был основан в 2011 году Алешем Худечеком и Франтишеком Новотным. Сегодня Bezvavlasy — это более широкая группа, которая продает и распространяет продукцию для волос, кожи, макияжа, парикмахерских услуг и электроники, а ее акции также торгуются на пражском рынке Start. Ее рыночная капитализация там в настоящее время превышает 970 миллионов крон. Bezvavlasy также ищет возможности для дальнейшего роста и в прошлом году приобрела за 530 миллионов группу Hair Servis, которая управляет двадцатью оптовыми магазинами и тринадцатью учебными центрами.
«Рынок косметики для волос — это очень конкурентная среда, где есть несколько десятков мелких и более крупных игроков. И если у вас нет какого-то преимущества, то конкурировать очень сложно. В нашем случае это долгосрочное партнерство и детальное знание потребностей парикмахеров благодаря дистрибьюторской компании Hairservis, которая работает на рынке уже более двадцати лет. Стратегия и цели компании Bezvavlasy — быть лидером на рынке профессиональной косметики, где мы выигрываем в первую очередь за счет сильных позиций среди парикмахеров, и мы хотим и дальше укреплять и развивать этот сегмент в будущем», — говорит Даниэль Горак, генеральный директор группы компаний Bezvavlasy.
Для Alza покупка фабрики Пражака — не единственное подобное недавнее приобретение. В мае мы сообщали, что чешский электронный магазин, основанный Алешем Заворалом в 1990-х годах, купил часть аптеки в рамках аналогичной сделки, чтобы начать продавать лекарства и другие товары для здоровья. Alza не хочет комментировать конкретные планы в этой области. «Мы давно воспринимаем тему здоровья как интересную бизнес-возможность, поэтому она является одной из основных категорий на сайте и в приложении Alza.cz», — сказала в свое время Элишка Чержовска.
В конце мая Alza заключила соглашение о покупке предприятия на улице Тусарова в пражском районе Голешовице, которое занимается парикмахерскими услугами. Это бизнес Вацлава Пражака, который управляет парикмахерской Václav Pražák Hair Design по тому же адресу, всего в нескольких сотнях метров от главного шоу-рума Alza. Она останется работать под руководством своего основателя, а сам завод Alza покупает в основном для продажи других товаров.
«Alza продолжает фокусироваться на расширении и улучшении своего портфеля парикмахерских товаров и продукции для волос, которые уже доступны в нашем интернет-магазине. Мы рады объявить о приобретении фабрики господина Вацлава Пражака. Это стратегическое приобретение позволит нам еще больше расширить ассортимент профессиональной косметики для волос и, таким образом, улучшить качество покупок для наших клиентов», — заявила CzechCrunch представительница компании Alza Элишка Чержовска.
Ни одна из сторон не стала официально комментировать сумму сделки, за которую Alza купила завод у Вацлава Пражака. «Деятельность парикмахерской господина Пражака останется без изменений. Все обязательства, которые парикмахерская имеет в настоящее время, будут по-прежнему выполняться», — добавила представительница Alza.
Это важный шаг для чешского интернет-магазина, чей оборот в прошлом году составил более 42 миллиардов крон и который, согласно рейтингу CzechCrunch, является крупнейшим интернет-магазином в Чехии, — получить возможность продавать еще несколько профессиональных продуктов из мира косметики для волос. Их производители или дистрибьюторы ставят условие, что у продавца должен быть собственный парикмахерский салон, где он предлагает продукцию и где он умеет с ней обращаться.
«У нас давно сложились хорошие и дружеские отношения с Alza. Теперь у нас появился сильный партнер, с которым мы помогаем друг другу. Наша парикмахерская студия Václav Pražák Hair Design со своими парикмахерами является гарантом и консультантом в мире лучших профессиональных продуктов для волос, которые могут быть проданы только тем клиентам, у которых есть своя парикмахерская и обученные специалисты. Наш многолетний опыт работы в этой отрасли позволит клиенту выбрать подходящую косметику для волос и посоветовать, как ею пользоваться», — рассказывает CzechCrunch Вацлав Пражак, один из известных деятелей чешской профессиональной парикмахерской сферы.
Одним из крупнейших специализированных онлайн-игроков в этом секторе в Чехии является группа компаний Bezvlavlasy, которая также входит в рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов в Чехии. В прошлом году, по предварительным данным, ее объем продаж впервые превысил 1 миллиард крон, а операционная прибыль EBITDA составила 115 миллионов крон, а чистая прибыль — 79 миллионов крон. В то же время Даниэль Горак, который в течение 10 лет возглавлял чешскую сеть Dr. Max, несколько месяцев назад перешел на работу в данную компанию. В прошлом он превратил Dr. Max в одного из крупнейших игроков среди аптек в стране, а теперь у него большие планы и на Bezvlavlasy.
Бизнес по производству косметики для волос был основан в 2011 году Алешем Худечеком и Франтишеком Новотным. Сегодня Bezvavlasy — это более широкая группа, которая продает и распространяет продукцию для волос, кожи, макияжа, парикмахерских услуг и электроники, а ее акции также торгуются на пражском рынке Start. Ее рыночная капитализация там в настоящее время превышает 970 миллионов крон. Bezvavlasy также ищет возможности для дальнейшего роста и в прошлом году приобрела за 530 миллионов группу Hair Servis, которая управляет двадцатью оптовыми магазинами и тринадцатью учебными центрами.
«Рынок косметики для волос — это очень конкурентная среда, где есть несколько десятков мелких и более крупных игроков. И если у вас нет какого-то преимущества, то конкурировать очень сложно. В нашем случае это долгосрочное партнерство и детальное знание потребностей парикмахеров благодаря дистрибьюторской компании Hairservis, которая работает на рынке уже более двадцати лет. Стратегия и цели компании Bezvavlasy — быть лидером на рынке профессиональной косметики, где мы выигрываем в первую очередь за счет сильных позиций среди парикмахеров, и мы хотим и дальше укреплять и развивать этот сегмент в будущем», — говорит Даниэль Горак, генеральный директор группы компаний Bezvavlasy.
Для Alza покупка фабрики Пражака — не единственное подобное недавнее приобретение. В мае мы сообщали, что чешский электронный магазин, основанный Алешем Заворалом в 1990-х годах, купил часть аптеки в рамках аналогичной сделки, чтобы начать продавать лекарства и другие товары для здоровья. Alza не хочет комментировать конкретные планы в этой области. «Мы давно воспринимаем тему здоровья как интересную бизнес-возможность, поэтому она является одной из основных категорий на сайте и в приложении Alza.cz», — сказала в свое время Элишка Чержовска.
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