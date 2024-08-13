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100 миллионов крон инвестиций в чешский «секонд-хенд» для книг в Германии и Австрии
24 августа 2024
17:00
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Чешский интернет-магазин подержанных книг Knihobot получил крупнейшие на сегодняшний день инвестиции для дальнейшего развития. Компания планирует использовать 4 миллиона евро, или 100,7 миллиона крон, для расширения своего бизнеса за рубежом, в основном в Германии и Австрии. Компания начала свою деятельность там в прошлом году под названием Bookbot.
Bookbot работает как интернет-магазин подержанных книг. Через него люди могут продавать и покупать бывшие в употреблении экземпляры. В прошлом году компания увеличила объем продаж до 301 миллиона крон. Это почти на 120 миллионов больше, чем годом ранее. В этом году основатель компании Доминик Газдош намерен удвоить оборот.
«Занимая 5% всего чешского книжного рынка, мы доказали, что б/у может быть лучшим выбором», — говорит Газдош. Инвесторы оценили его стартап в 20 миллионов евро, или около 500 миллионов чешских крон.
Деньги в Knihobot вложили группа Miton и фонд Genesis Growth Equity Fund I, который специализируется на инвестициях в малые и средние компании.
«Нас убедило четкое видение большого рынка», — прокомментировал Ондржей Перница, инвестиционный менеджер Genesis Growth Equity Fund I. Фонд вложил деньги в компанию также из-за надежной пары основателей и их усилий по улучшению сервиса.
Общий растущий сектор торговли подержанными товарами также привлекателен для инвесторов. Например, ежегодный объем продаж на рынке уже прочитанных книг составляет около шести миллиардов долларов, или около 136 миллиардов крон.
Около четверти продаж приходится на Германию. Именно на этом рынке и хочет сосредоточиться Bookbot. По словам Газдоша, он планирует открыть там свой первый филиал.
«Занимая 5% всего чешского книжного рынка, мы доказали, что б/у может быть лучшим выбором», — говорит Газдош. Инвесторы оценили его стартап в 20 миллионов евро, или около 500 миллионов чешских крон.
Деньги в Knihobot вложили группа Miton и фонд Genesis Growth Equity Fund I, который специализируется на инвестициях в малые и средние компании.
«Нас убедило четкое видение большого рынка», — прокомментировал Ондржей Перница, инвестиционный менеджер Genesis Growth Equity Fund I. Фонд вложил деньги в компанию также из-за надежной пары основателей и их усилий по улучшению сервиса.
Общий растущий сектор торговли подержанными товарами также привлекателен для инвесторов. Например, ежегодный объем продаж на рынке уже прочитанных книг составляет около шести миллиардов долларов, или около 136 миллиардов крон.
Около четверти продаж приходится на Германию. Именно на этом рынке и хочет сосредоточиться Bookbot. По словам Газдоша, он планирует открыть там свой первый филиал.
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