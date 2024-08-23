Mall.cz переезжает на онлайн-маркетплейс Allegro

«Главная цель — оздоровить наш чешский бизнес. Мы постепенно превращаем Mall.cz и CZC.cz в продавцов на платформе Allegro.cz и переводим их на общую техническую и программную платформу», — сказал Марцин Грушка, представитель Allegro.



Закрытие Mall.cz как отдельного интернет-магазина вписывается в стратегию Allegro по объединению своих чешских активов. Компания стремится интегрировать внутренние информационные и складские системы на одной платформе, что в официальном заявлении называется «контроль технологических расходов» и «достижение стабильности».



«Как Mall.cz, так и CZC.cz ожидает спад в бизнесе в 2024 году, и новый размер нашего бизнеса требует корректировки постоянных расходов», — отметил Грушка.



В прошлом году интернет-магазин Mall.cz заработал в Чехии 4,9 млрд крон, еще 1,7 млрд крон было получено от зарубежных продаж. Магазин обслужил более 2 млн покупателей и обработал 3,5 млн заказов. В будущем показатели Mall.cz не будут видны. В 2023 году Allegro в последний раз представит в своем годовом отчете данные по отдельным магазинам — с 1 января этого года чешские магазины были объединены в Allegro Retail, и данные по ним будут скрыты в новой структуре компании.