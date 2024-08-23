ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Mall.cz переезжает на онлайн-маркетплейс Allegro
30 августа 2024
21:00
92
Интернет-магазин Mall.cz, как и ритейлер CZC.cz, переезжает на онлайн-площадку своей материнской компании Allegro. Польская компания Allegro приобрела ведущие интернет-магазины электроники CZC.cz и Mall.cz на рубеже 2021 и 2022 годов. Компания объявила о переезде CZC.cz в середине августа.
«Главная цель — оздоровить наш чешский бизнес. Мы постепенно превращаем Mall.cz и CZC.cz в продавцов на платформе Allegro.cz и переводим их на общую техническую и программную платформу», — сказал Марцин Грушка, представитель Allegro.
Закрытие Mall.cz как отдельного интернет-магазина вписывается в стратегию Allegro по объединению своих чешских активов. Компания стремится интегрировать внутренние информационные и складские системы на одной платформе, что в официальном заявлении называется «контроль технологических расходов» и «достижение стабильности».
«Как Mall.cz, так и CZC.cz ожидает спад в бизнесе в 2024 году, и новый размер нашего бизнеса требует корректировки постоянных расходов», — отметил Грушка.
В прошлом году интернет-магазин Mall.cz заработал в Чехии 4,9 млрд крон, еще 1,7 млрд крон было получено от зарубежных продаж. Магазин обслужил более 2 млн покупателей и обработал 3,5 млн заказов. В будущем показатели Mall.cz не будут видны. В 2023 году Allegro в последний раз представит в своем годовом отчете данные по отдельным магазинам — с 1 января этого года чешские магазины были объединены в Allegro Retail, и данные по ним будут скрыты в новой структуре компании.
Закрытие Mall.cz как отдельного интернет-магазина вписывается в стратегию Allegro по объединению своих чешских активов. Компания стремится интегрировать внутренние информационные и складские системы на одной платформе, что в официальном заявлении называется «контроль технологических расходов» и «достижение стабильности».
«Как Mall.cz, так и CZC.cz ожидает спад в бизнесе в 2024 году, и новый размер нашего бизнеса требует корректировки постоянных расходов», — отметил Грушка.
В прошлом году интернет-магазин Mall.cz заработал в Чехии 4,9 млрд крон, еще 1,7 млрд крон было получено от зарубежных продаж. Магазин обслужил более 2 млн покупателей и обработал 3,5 млн заказов. В будущем показатели Mall.cz не будут видны. В 2023 году Allegro в последний раз представит в своем годовом отчете данные по отдельным магазинам — с 1 января этого года чешские магазины были объединены в Allegro Retail, и данные по ним будут скрыты в новой структуре компании.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
30 АВГУСТА 2024
1496
Нынешняя реакция немецких политиков на рост насилия на улицах Германии до сих пор была примером провала элит. Как будто обсуждаемая ими максимально допустимая длина лезвий ножей решала основную...
21:00
29 АВГУСТА 2024
455
Управление по защите конкуренции (ÚOHS) приступило к оценке сделки по покупке чешской группы Pilulka Lékárny Томашем Чупром, основателем службы доставки еды Rohlík. Об этом ведомство сообщила на...
18:00
29 АВГУСТА 2024
411
Группа ČEZ завершила приобретение 55,21% акций GasNet, крупнейшего оператора газораспределительной инфраструктуры в Чешской Республике. Природный газ и водород будут играть ключевую роль в будущем...
10:00
29 АВГУСТА 2024
683
Две трети детей в Чешской Республике с удовольствием ходят в школу, но около трети школа не нравится. Чаще всего обучение не нравится детям из бедных семей. При этом школа и результаты, которые...
22:00
28 АВГУСТА 2024
1474
ГРАЖДАНЕ ЕС ДОЛЖНЫ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ЧЕХИИ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ, РЕШИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО
Гражданам Европейского союза, которые пробудут в Чехии более 90 дней, вероятно, придется зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел. Это учтено в новом законе о въезде и пребывании...
20:00
28 АВГУСТА 2024
1353
Начинающие самозанятые, которые осуществляют свою деятельность в качестве основного вида деятельности, в первые два года своего бизнеса заплатят меньше взносов на социальное страхование, чем...
19:00
28 АВГУСТА 2024
4266
Когда пора в школу? В какие дни наступят осенние, промежуточные и весенние каникулы? Как будет проходить Рождество в 2024 году? На когда приходятся каникулы в 2024 и 2025 годах?
11:30
28 АВГУСТА 2024
1000
«ИЗ НАШЕГО КАРМАНА ПРОСТО УШЛО 600 000 КРОН». БОЛЕЕ ДОРОГИЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ РАЗОРЯЮТ ЧЕШСКИЕ СЕМЬИ
Ежемесячный платеж по ипотеке в прошлом году подскочил более чем на 15 000 крон. Семья Радека вздохнула с облегчением только через год. Seznam Zprávy рассказывает о трех семьях, чьи ипотечные...
10:00
28 АВГУСТА 2024
732
По решению суда чешской страховой компании Slavia pojišťovna будет возмещен ущерб в размере 36 миллионов крон за то, что из-за изменения в законе она потеряла возможность предлагать иностранцам...
09:00
27 АВГУСТА 2024
1331
Украинское правительство пытается вернуть домой мужчин из-за границы, чтобы они шли на фронт, и усложняет их жизнь различными способами. Украинские консульства не будут продлевать водительские...
14:00
26 АВГУСТА 2024
683
В следующем году средняя зарплата должна приблизиться к отметке в 50 000 крон. В 2027 году она должна превысить сумму в 54 000 крон. Это следует из августовского макроэкономического прогноза Минфина.
08:00
26 АВГУСТА 2024
1061
Предложение федерального министра внутренних дел ограничить возможность ношения ножей в общественных местах получает дальнейшую поддержку после нападения в Золингене. Немецкая полиция ежегодно...
17:00
24 АВГУСТА 2024
832
Чешский интернет-магазин подержанных книг Knihobot получил крупнейшие на сегодняшний день инвестиции для дальнейшего развития. Компания планирует использовать 4 миллиона евро, или 100,7 миллиона...
14:00
23 АВГУСТА 2024
3354
Люди стремятся найти дополнительный заработок. После повышения цен им нужно улучшить свой семейный бюджет.
11:30
23 АВГУСТА 2024
747
Иво Лукачович, единственный владелец и основатель компании Seznam.cz, рассматривает возможность размещения акций компании на фондовой бирже. Он упомянул об этом на платной онлайн-платформе Patreon....