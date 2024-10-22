Открыть самозанятость или внести изменения онлайн? Все управление для ИП на одном сайте





Благодаря порталу пользователи могут в режиме онлайн открывать самозанятость, изменять данные, легко искать информацию в Торговом реестре и получать актуальную информацию или уведомления об изменениях в ведении бизнеса. Министерство промышленности и торговли намерено и дальше совершенствовать сайт, например, за счет привлечения искусственного интеллекта, который облегчит пользователям решение их вопросов.

«Наша цель — максимально упростить жизнь предпринимателям и самозанятым. Именно поэтому наше министерство создает цифровые проекты, которые облегчают общение с государством. Одним из них является уже введенный в эксплуатацию Портал самозанятости, который предоставляет предпринимателям актуальную информацию, удобную навигацию и электронную связь с ведомствами торговли», — говорит министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.



«Это включает в себя, например, внедрение чат-бота или цифрового помощника с искусственным интеллектом для предоставления консультаций по общим вопросам. Мы также рассматриваем возможность включения голосовых функций для создания еще более удобной и интерактивной среды. Пользователи смогут взаимодействовать с порталом с помощью голосовых команд», — сказал министр Влчек.



Портал, дополненный новыми услугами и функциями, был запущен в январе 2024 года. Благодаря усовершенствованиям портал позволяет осуществлять электронную связь с учреждениями для решения определенных задач.



Сайт также позволяет настроить автоматическое оповещение о новостях в областях, представляющих для вас интерес, отфильтровать информацию по видам деятельности и получить базовый обзор конкуренции в секторе.



Ян Стракош, директор Департамента торговли и потребительского законодательства, добавляет:



«Преимущество портала в том, что он одержит информацию непосредственно из первоисточника. Таким образом, предприниматели всегда могут быть в курсе, например, текущих законодательных изменений в торговом праве».



Некоторые услуги требуют входа в систему. Войти в систему можно с помощью удостоверения личности гражданина, например, с помощью мобильного ключа eGovernment, eObčanka или NIA ID.