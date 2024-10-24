Жить в Чехии — все равно что выиграть в лотерею, считает Якуб Гаврлант

«Мы должны стремиться не только к своему личному успеху, но и пытаться создать бренд Чешской Республики и вдохновить других», — так описал Гаврлант на конференции Forbes Better Czechia мотивацию самых фундаментальных изменений в более чем десятилетней истории группы.



Через руки Гаврланта за эти годы прошли самые разные компании: от проекта Bezrealitky до Mall.cz, Heureka, Košík, Productboard, DoDo, Planeo Elektro до книжного магазина Luxor.



Миллиардный портфель Rockaway в настоящее время разделен на частные инвестиции, недвижимость, венчурный капитал, блокчейн-подразделение и инициативу Rockaway Arts, которая охватывает кинофестиваль в Карловых Варах и фестиваль Colours of Ostrava.



Сейчас он преобразуется в фондовую структуру, которая в будущем будет открыта для внешних инвесторов. С помощью внешнего капитала Гаврлант хочет искать возможности не только в Чешской Республике, но и за рубежом. «Мы работаем уже несколько лет, наша цель — создать надежного европейского управляющего активами из Чехии», — говорит 40-летний предприниматель.



Гаврлант поставил перед собой эту большую цель после того, как реализовал давнее стремление работать с тяжеловесами чешского бизнеса. Он создал компанию электронной коммерции Mall Group, которую вместе с PPF Петра Келлнера и EPH Даниэля Кржетинского три года назад продал польской Allegro.



Миллиардер Карел Комарек вошел в проекты Гаврланта в качестве инвестора, и они вместе запустили медийное и консалтинговое агентство Mind2Flo, хотя это сотрудничество закончилось в начале года. В этом году Гаврлант и MTX Group миллиардера Петра Отавы основали инвестиционный холдинг RockawayQ, который намерен подтолкнуть традиционные компании к использованию передовых цифровых технологий.



«Я люблю бизнес, хочу быть успешным в нем, и это стремление всегда двигало мной больше, чем что-либо еще. Я стремился к партнерству с Даниэлем Кржетинским и Петром Келлнером, потому что они представляли собой вершину того, к чему можно стремиться в Чехии», — говорит Гаврлант.



Но теперь он хочет пойти еще дальше и вдохновить других на то же самое. «Если мы хотим двигаться вперед как Чехия и Европа, я не думаю, что это способ убедить политиков внести изменения. Политического руководства недостаточно, чтобы сделать что-то значимое. Единственный способ — начать с себя», — рассуждает Гаврлант.



По его мнению, Чехия и Европа застопорились в развитии, потому что у них все слишком хорошо. «Сегодня родиться в Чехии — это как выиграть в лотерее. Все, кто сделал это в нужное время, получили огромную фору перед многими другими людьми на планете», — говорит он.



По его мнению, настоящее время — это лучшее время, которое когда-либо видела Европа. Но из-за этого старый континент не чувствует острой необходимости в серьезных переменах и озабочен несущественным. Однако ситуация может измениться в одночасье, как показало вторжение России в Украину два с половиной года назад.



«Мы можем однажды проснуться и обнаружить, что необходимость наступила быстрее, чем мы думали. А мы не готовы», — предупреждает Гаврлант.