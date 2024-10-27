Не идет бизнес? Чтобы не платить за медицинское страхование, лучше отправиться в бюро труда

Медицинское страхование должно рассчитываться по крайней мере на основе минимальной базы для начисления взносов, когда осуществляется основная деятельность самозанятого. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем в течение всего 2024 года, минимальный годовой размер медицинского страхования составляет 35 614 крон (минимальная годовая база для начисления взносов — 263 802 крон), что соответствует минимальному ежемесячному авансу в размере 2 968 крон.



Налоговый режим с фиксированной ставкой и медицинское страхование

Самозанятые, участвующие в добровольной схеме с фиксированной ставкой, платят подоходный налог, социальное обеспечение и медицинское страхование одним ежемесячным платежом. В 2024 году действуют три налоговых режима с фиксированной ставкой в зависимости от размера соответствующего дохода и осуществляемой деятельности. В первой группе ежемесячно оплачивается медицинское страхование в размере 2 968 крон, во второй группе — 3 591 крона, в третьей — 5 292 чешские кроны.



На что рассчитывать в случае финансовых проблем?

Страховые взносы на государственное медицинское страхование нужно платить всегда, и от них нельзя отказаться. При возникновении финансовых проблем самозанятые должны как можно скорее связаться со своей медицинской страховой компанией и попытаться разрешить ситуацию. Неурегулированные долги по медицинскому страхованию могут оказать негативное долгосрочное влияние на экономику семьи. На сумму задолженности по страховым взносам начисляются штрафы, и все страховые компании, работающие на рынке, тщательно следят за должниками и неотвратимо потребуют выплат.



Страховые компании не обязаны соглашаться на выплату долга в рассрочку

Рекомендуется закрыть несостоявшийся бизнес, устроиться на работу и выплачивать задолженность по страховым взносам в рассрочку. Однако юридического права заключать соглашение о рассрочке с медицинской страховой компанией не существует, поэтому необходимо применять активный подход к урегулированию задолженности.



Тариф медицинского страхования всегда один и тот же

Самозанятые лица, не выбравшие налоговую ежемесячную единовременную выплату, отчисляют на медицинское страхование 13,5% от расчетной базы. Если фактическая оценочная база (половина налоговой базы) меньше минимальной оценочной базы, годовая медицинская страховка рассчитывается только по минимальной медицинской страховке. Ставка медицинского страхования является единой, нет скидок или вычетов, а также нет ограничений или потолка для расчета медицинского страхования, как в случае с социальным страхованием.



Смена страховой компании не избавляет от долгов

Одним из основных прав каждого застрахованного лица является возможность менять медицинскую страховую компанию у один раз в 12 календарных месяцев, в день 1 января или 1 июля. Очевидно, что самозанятые лица, меняющие страховую компанию, не могут рассчитывать на уменьшение или списание долга по медицинскому страхованию в старой в связи со сменой. Это также не позволит сэкономить на оплате медицинского страхования. Расчеты по медицинскому страхованию для самозанятых лиц одинаковы для всех страховых.



Наложение взысканий на заработную плату после прекращения предпринимательской деятельности

Заключить соглашение о рассрочке платежа очень важно в случае прекращения деятельности с долгами по медицинскому страхованию, так как в противном случае окончательные долги взыскиваются путем вычета из заработной платы при поступлении работника на работу. Избежать вычетов из заработной платы невозможно, поэтому при расчете чистой заработной платы и вычетов из заработной платы бухгалтер должен соблюдать действующее законодательство, регулирующее вычеты.



Некоторые индивидуальные предприниматели продолжают вести убыточный бизнес, например потому, что не могут найти подходящее предложение о работе. Однако в том, что касается уплаты медицинского страхования, лучше прекратить неудачный бизнес и зарегистрироваться в центре занятости. Государство оплачивает медицинскую страховку за всех граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу. Таким образом, за время регистрации в центре занятости не возникает долгов по медицинскому страхованию.