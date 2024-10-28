Дубайская группа Inweasta приобретет российский страховой бизнес чешской PPF Group

У группы Inweasta штаб-квартира в Дубае и есть офисы в Гонконге, Стамбуле и Вене, пишет Интерфакс.



Сделка уже согласована правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Банком России. «Завершить ее юридическое оформление планируем до конца ноября 2024 года, — отметил Елинсон. — Мы защитили в Центробанке стратегию развития компании, разработанную совместно с менеджментом. Она предусматривает сохранение численности сотрудников, увеличение рентабельности и развитие продуктовой линейки. Да и в целом никаких серьезных изменений не планируется».



Чешская группа внимательно подошла к выбору покупателя для актива: его искали более полутора лет, сказал Елинсон, добавив, что «страховая компания находится в прекрасном финансовом состоянии, группа рассчитывает усилить ее позиции в отрасли».



«Как и любой инвестор, мы хотим получать устойчивый денежный поток в виде дивидендов, но только в той степени, в которой это не мешает компании и выполнению её обязательств перед клиентами, которые ей доверяют», — пояснил представитель группы.



«Мы не планируем продавать "ППФ Страхование жизни" или создавать совместные предприятия с другими игроками рынка в том числе, потому что у "ППФ Страхование жизни" уникальная бизнес-модель, которую в принципе невозможно или очень сложно объединить с какой-либо страховой компанией на российском рынке», — сказал он журналу.



За 15 лет работы в компании был сформирован профессиональный коллектив, выстроены отличные модели бизнеса и управления, продолжил Елинсон. Менеджмент «ППФ Страхование жизни», в том числе глава Совета директоров Вит Седлачек, продолжат работу в компании.



Inweasta вообще не планирует вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни»: это общий подход группы к управлению покупаемыми активами. При этом группа намерена усилить стратегический уровень управления за счет приглашения в состав совета директоров экспертов в области страхования жизни.