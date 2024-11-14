Сделка года. Чешский миллиардер покупает американского производителя боеприпасов за 53,6 миллиарда крон

Группа CSG входит в число мировой оружейной элиты. Общее собрание акционеров американской компании Vista Outdoor в понедельник одобрило продажу ее подразделения боеприпасов Kinetic Group компании миллиардера Михала Стрнада, который заплатит за нее 2,225 миллиарда долларов, примерно 53,6 миллиарда крон. Это исторически крупнейшая чешская инвестиция в США и одна из крупнейших чешских покупок за рубежом.





Vista Outdoor объявила результаты голосования акционеров в пресс-релизе. «CSG приветствует решение общего собрания Vista Outdoor, которое открывает путь к закрытию сделки. Это должно произойти в ближайшие дни, после чего CSG станет владельцем Kinetic Group и вместе с ней крупнейшим производителем малокалиберных боеприпасов в западном мире. До тех пор, пока сделка не будет завершена, CSG не будет далее комментировать приобретение группы Kinetic», — заявил представитель CSG Андрей Чиртек.





Kinetic Group производит боеприпасы в первую очередь для гражданского коммерческого рынка под брендами Remington, Federal, CCi, Hevi-Shot и Speer на предприятиях в Миннесоте, Арканзасе, Айдахо и Орегоне. Здесь работает около 3,8 тыс. человек. В 2024 финансовом году в США объем продаж составит 1,5 миллиарда долларов США, а валовая операционная прибыль (EBITDA) составит 416 миллионов долларов США.





CSG предложила $1,91 млрд за Kinetic Group в октябре прошлого года. Однако позже появилась еще одна заинтересованная сторона — инвестиционная фирма MNC Capital, которая стремилась приобрести всю компанию Vista Outdoor. Помимо боеприпасов, в своем подразделении Revelyst компания также производит различные виды уличного снаряжения.





«Переговоры неоднократно продлевались, поскольку обе компании были очень заинтересованы в Kinetic Group и всегда реагировали на увеличение предложения конкурента», — говорит аналитик J&T Bank Павел Рыска.





В прошлом году против продажи выступили несколько американских чиновников, в том числе новоизбранный вице-президент сенатор Дж. Д. Вэнс и Ассоциация американских шерифов. Критиков особенно беспокоили предполагаемые связи CSG с Россией.





Несмотря на это, Vista получила одобрение американского регулятора на продажу Kinetic Group компании CSG, а в июне этого года также получила ключевое положительное заключение от Американского межправительственного комитета по иностранным инвестициям в США.





Однако совет директоров компании долгое время безуспешно добивался одобрения акционеров, обеспокоенных падением стоимости наружной части компании под названием Revelyst. Поэтому летом CSG предложила купить в дополнение к Kinetic Group долю в оставшейся компании Revelyst.





Но в итоге все сложилось иначе. В октябре Vista объявила, что другой инвестор, Strategic Value Partners, купит подразделение наружной рекламы за 1,1 миллиарда долларов. Однако Vista рассчитывает завершить эту сделку в следующем году.





«Это заставило даже ранее скептически настроенных акционеров поддержать продажу, поскольку они получат денежные средства за обе части компании, Kinetic Group и Revelyst. По оценкам совета директоров, она составит $45 за акцию, что является огромной оценкой, учитывая, что год назад акции торговались по $30», — объясняет Рыска.





Мировой лидер в производстве боеприпасов





В 2022 году CSG приобрела 70 процентов акций итальянского производителя боеприпасов Fiocchi Munizioni, который также управляет производственными предприятиями в США. Приобретение Kinetic Group сделает компанию одним из крупнейших в мире производителей малокалиберных боеприпасов.





По словам Рыски, CSG будет использовать закупочную, производственную и коммерческую синергию между двумя компаниями. В то же время компания Стрнада диверсифицирует свой портфель благодаря ориентации Kinetic Group на коммерческий рынок.





Спрос на крупнокалиберные боеприпасы и крупные системы вооружения, безусловно, будет расти в течение многих лет, но CSG также может думать, что не хочет зависеть от армейских поставок. При этом они получат возможность так называемой перекрестной продажи, когда смогут предложить вооруженным силам помимо, например, артиллерийских боеприпасов, еще и боеприпасы для пистолетов.





Крупнейшие инвестиции в США





Приобретение Kinetic Group за 53,6 млрд крон является исторически крупнейшей чешской инвестицией в США и одной из крупнейших чешских покупок за рубежом.





Лидерство в США пока удерживает компания KKCG, открывшая в прошлом году завод по производству метанола в Западной Вирджинии, в который инвестировала более 250 миллионов долларов. Также значимой стала покупка традиционного производителя стрелкового оружия Colt Manufacturing в штате Коннектикут, который годом ранее был приобретен Česká zbrojovka Group за 220 миллионов долларов.





Рейтинг крупнейших чешских магазинов за рубежом возглавляет компания Даниэля Кржетинского EPH, которая предложила более 100 миллионов за поглощение британской Королевской почты. Третьей по величине покупкой чешской компании за рубежом после CSG является приобретение в прошлом году примерно одной пятой доли польской компании InPost, за которую PPF заплатила 27 миллиардов крон.