Вести бизнес в Чехии становится все сложнее. Мешают низкий уровень безработицы и растущие цены на электроэнергию

Чешская Республика столкнулась с ухудшением условий ведения бизнеса, согласно анализу Индекса процветания и финансового здоровья. По сравнению с прошлым годом Чехия опустилась на два места в рейтинге, и в настоящее время страна занимает 22-е место в сравнении с другими государствами ЕС. Анализ показывает, что, помимо высоких цен на электроэнергию, страна также страдает из-за рыночной капитализации Пражской фондовой биржи ниже среднего уровня, что в результате препятствует финансированию компаний.



Чешский индекс процветания



Совместное исследование компании Česká spořitelna и портала данных Europe in Data измеряет и анализирует уровень благосостояния Чешской Республики и сравнивает его с другими европейскими странами. Индекс рассматривает благосостояние в широких социально-экономических рамках и измеряет не только показатели экономики, но и такие факторы, как качество жизни, образование, здравоохранение или жилье.



Индекс основан на анализе открытых источников данных (Eurostat, OECD и др.) и аналитических данных Česká spořitelna. Он является продолжением одноименного проекта прошлого года. Подробности можно узнать на сайте www.indexprosperity.cz.



Избранные показатели Индекса процветания: состояние экономики, образование и исследования, качество рынка труда, цифровизация и инфраструктура, жилье, среда для предпринимателей.



В последнее время чешский бизнес испытывает проблемы из-за роста цен на электроэнергию. «Еще в 2021 году предприятия со средним потреблением 500-1 999 МВт-ч платили десятые доли евро за киловатт-час, а к 2023 году эта цена вырастет более чем в два раза. Сейчас предприятия в Чехии занимают 13-е место в ЕС по стоимости электроэнергии», — отмечает Милан Маржик, аналитик Europe in Data. Таким образом, цены на электроэнергию в стране в настоящее время находятся на среднеевропейском уровне, но проблема заключается в их резком росте.



Бизнес в Чехии также не выиграл от повышения налогов. В частности, налог на прибыль корпораций вырос с 19 до 21% в 2024 году в рамках пакета консолидации. Тем не менее корпоративный налог в стране по-прежнему остается 14-м по величине в ЕС и практически соответствует среднему показателю по Евросоюзу.



Корпоративный подоходный налог в целом претерпел интересное развитие в истории Чешской Республики. Еще в начале 1990-х годов он составлял — по сегодняшним меркам — астрономические 45%. После этого он постепенно снижался, пока в 2010 году не стабилизировался на уровне 19%. Таким образом, прошлогоднее повышение налога стало первым в истории Чешской Республики, хотя оно и не достигло уровня 1990-х годов.



В исследовании Prosperity Index условия для ведения бизнеса в Финляндии признаны лучшими. Если посмотреть на рыночную капитализацию финской фондовой биржи, то она составляет 96 % ВВП. Хотя такая высокая рыночная капитализация свидетельствует о значительной силе фондовой биржи, она также уже содержит некоторые настораживающие аспекты — например, возможный перегрев рынка или низкая диверсификация, что отчасти характерно для финнов, где большая часть рыночной капитализации приходится на технологические компании. «Но это все равно низкие показатели по сравнению с США. Однако концентрация на нескольких секторах может быть определенным риском в случае перегрева или, наоборот, спада в этих секторах», — отмечает Петр Бартек, главный аналитик по акциям компании Česká spořitelna.

Чешская Республика сталкивается с противоположной проблемой — рыночная капитализация Пражской фондовой биржи (за исключением так называемого Свободного рынка) составляет всего 17% ВВП, что является восьмым самым низким показателем в ЕС. Меньший размер фондовой биржи имеет негативные последствия, такие как рост корпоративной задолженности.



«Низкая рыночная капитализация основного индекса фондового рынка и относительно низкие объемы торгов не позволяют крупным инвесторам, а впоследствии и компаниям, выходить на биржу либо для привлечения капитала на развитие, либо, возможно, для получения частичной прибыли. Поэтому компании вынуждены в большей степени полагаться на рискованное долговое финансирование для развития или отказываться от частичного или полного контроля над компанией», — объясняет Бартек.



Это также приводит к оттоку ноу-хау и стагнации экономики. «В то же время у нас есть несколько примеров компаний, которые очень успешно развиваются благодаря листингу на чешской фондовой бирже. Возможно, лучшим недавним примером является быстрорастущий производитель оружия Colt CZ — до покупки американской Colt Česká zbrojovka», — добавляет он.



Низкая капитализация рынка обусловлена несколькими факторами, в том числе консервативной пенсионной системой. «Она не стимулирует инвестиции в более рискованные активы, такие как акции», — объясняет Бартек. Вторая причина, по его словам, заключается в очень слабой поддержке фондового рынка со стороны политиков. К сожалению, они часто упускают из виду конкурентные преимущества экономик, в которых функционирующий фондовый рынок служит источником финансирования для развития компаний.



В результате чешский фондовый рынок по отношению к ВВП вдвое меньше типичного размера в Европе и в несколько раз меньше самых развитых скандинавских рынков, оценивает аналитик состояние капитализации чешского рынка.



Ухудшение ситуации с корпоративным финансированием отражается на снижении числа стартапов в Чехии, хотя на это есть несколько причин. В стране насчитывается 166 стартапов на миллион жителей, что является восьмым показателем в ЕС.



Эстония демонстрирует выдающиеся результаты в этой области, во многом опровергая стереотип бывшей страны Восточного блока. В этой балтийской стране на миллион жителей приходится 1 128 стартапов. Несмотря на относительно низкую рыночную капитализацию, она очень успешно справилась с оцифровкой государственного управления, что поддерживает сильную стартап-культуру. Это уже привело к появлению таких глобально успешных компаний, как Skype и Bolt. В целом Эстония занимает 3-е место в ЕС по благоприятности условий для ведения бизнеса.



Культура предпринимательства и стартапов в Эстонии отражается в количестве новых компаний. В 2022 году, согласно последним актуальным данным, оно увеличится на 17%. В Чешской Республике этот показатель составляет всего 9%, что ставит нас на 21-е место в ЕС.



Культура предпринимательства в стране просто не очень сильна, и нам нужна более активная поддержка предпринимательства. Мы, чехи, хоть и предприимчивы, все же не обладаем менталитетом израильтян или американцев, и риск неудачи все еще сковывает нас и часто прямо отталкивает от открытия бизнеса или стартапов,говорит Томаш Милота, глава Seed Starter Česká spořitelna.



Но такие страны, как Финляндия и Швеция, также занимают высокие позиции по количеству стартапов на душу населения. «Скандинавские страны опираются на традиции образования и эгалитарного общества, уделяют большое внимание созданию инноваций, часто связанных с экологией, и привлекают университеты и ученых к прикладным исследованиям». Именно по этому пути, по мнению Милоты, должна идти Чешская Республика.



Ян Индрачек, исполнительный директор организации «Вторая экономическая трансформация», также упоминает о низкой мотивации к предпринимательству. По его словам, этому способствует низкий уровень безработицы. Если у всех людей есть работа, логично, что они будут открывать меньше новых компаний в макроколичестве.



«К сожалению, мы не участвуем в международном рейтинге Global Entrepreneurship Monitor с 2013 года. Но в то время он показал, что мы находимся на задворках народного предпринимательства. В Чехии только 23% чехов видели возможность открыть свою компанию, в Нидерландах — 33%, в Швеции — 64%, — говорит Индрачек, утверждая, что нам необходимо сосредоточиться на развитии предпринимательства в молодежной среде. — Школа учит нас фактам и наказывает за ошибки. Нам нужно это изменить».



На долю иностранных фирм приходится 45% добавленной стоимости в Чешской Республике, и эта доля в последние годы немного увеличивается. Более низкая добавленная стоимость отечественных фирм объясняется, главным образом, тем, что чешская экономика ориентирована на субподрядные работы с конечными производителями. «Это лишает нас более высокой добавленной стоимости и части маржи», — отмечает Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna. Более высокая доля иностранных компаний в Чехии объясняется историческим развитием, когда нам нужно было приобретать ноу-хау и капитал.

Однако количество иностранных владельцев само по себе не является определяющим критерием. «Важно то, приносит ли иностранный владелец капитал в страну, который превращается в инвестиции. В Чешской Республике наибольший вклад в добавленную стоимость от иностранных владельцев вносит Германия (34%), за ней следуют США (14%)», — объясняет Хртусова.



Хотя приток ноу-хау от иностранных компаний помог запустить чешскую экономику, в настоящее время он ее ограничивает. «Только благодаря притоку ноу-хау в 1990-е годы, во время „первой экономической трансформации“, мы смогли так быстро расти. Но теперь нам необходимо изменить ситуацию. Мы хотим, чтобы Чехия зависела от компаний, которые имеют здесь штаб-квартиру, разрабатывают продукцию здесь и продают ее отсюда, и таким образом оставляют в Чехии гораздо большую долю своей добавленной стоимости, что впоследствии приводит к повышению средней заработной платы и налогов», — заключает Индрачек.