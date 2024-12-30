Предпринимателям осталось всего несколько дней, чтобы зарегистрироваться в системе единого налога. Для кого это выгодно?

Единовременный налог включает в себя минимальный взнос на медицинское страхование в размере 3 143 крон, взнос на социальное страхование в размере 5 473 крон и подоходный налог в размере 100 крон.





«Для предпринимателей с 60-процентной единой ставкой расходов единый налог уплачивается с годового дохода в размере от 600 000 до 2 млн крон. Для профессий с 40-процентной ставкой расходов, таких как финансовые консультанты, этот режим выгоден уже при годовом доходе 400 000 крон и более», — говорит Никола Зиткова из NeoTax.





Единая ставка позволяет платить подоходный налог в размере всего ста крон, а также взносы на пенсионное и медицинское страхование одним ежемесячным платежом, без необходимости подавать налоговые декларации и отчеты.





Изначально единый фиксированный налог был введен в 2021 году с годовым лимитом дохода в один миллион крон, но с позапрошлого года лимит был удвоен. В прошлом году в системе единого налога зарегистрировались почти 32 000 самозанятых. В общей сложности им уже воспользовались около 125 000 самозанятых.





Уведомление о переходе на режим единой ставки можно подать в налоговой инспекции, по почте или в электронном виде через ящик данных или путем входа в налоговый ящик на портале «Мои налоги».





В 2025 году распределение расходов по фиксированной ставке останется прежним: основным критерием является размер дохода самозанятого, а вид деятельности или размер расходов по фиксированной ставке — второстепенным фактором.





Для большинства участников, т.е. для первой группы, ежемесячный авансовый платеж в этом году увеличился на 1 218 чешских крон — до 8 716 чешских крон. В эту сумму входит минимальный взнос на медицинское страхование в размере 3 143 крон, минимальный взнос на социальное страхование в размере 5 473 чешских крон и символический подоходный налог в размере 100 чешских крон.





В других группах размер авансов остается неизменным. В последней группе ежемесячный аванс составляет 16 745 крон, а в третьей — 27 139 крон. Срок уплаты аванса всегда приходится на 20-е число месяца.





По словам Яна Бонавентуры из Bredford Consulting, размер фиксированной ставки налога в первой группе несколько увеличился, однако для большинства предпринимателей это по-прежнему наиболее выгодный метод налогообложения, если они удовлетворяют условиям регистрации в системе.





«Более того, если в течение года схема окажется невыгодной, есть возможность избежать уплаты единого налога», — добавил он.





В качестве преимущества он также назвал более высокий уровень социального страхования. «При едином налоге эта сумма немного выше, поэтому вы получаете немного более высокую пенсию. Это небольшая разница, но она есть», — отметил Бонавентура.





По его словам, единый налог также идеально подходит для тех индивидуальных предпринимателей, которые не хотят нервничать из-за сдачи отчетов.





«Вероятность аудита очень мала, если заявлять расходы по единой ставке, и еще меньше, если платить единый налог», — добавил он.





«Это особенно актуально для самозанятых, претендующих на получение ипотечного кредита. В этом случае я рекомендую проконсультироваться с банкиром или консультантом», — сказал Бонавентура.