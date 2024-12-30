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Предпринимателям осталось всего несколько дней, чтобы зарегистрироваться в системе единого налога. Для кого это выгодно?
7 января 2025
13:00
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Индивидуальным предпринимателям, желающим платить единый налог в этом году, следует поторопиться. Крайний срок регистрации истекает в пятницу, 10 января. По мнению экспертов, единовременный ежемесячный платеж будет особенно выгоден тем самозанятым, которые имеют более высокие доходы, низкие расходы и не пользуются налоговыми скидками или бонусами.
Единовременный налог включает в себя минимальный взнос на медицинское страхование в размере 3 143 крон, взнос на социальное страхование в размере 5 473 крон и подоходный налог в размере 100 крон.
«Для предпринимателей с 60-процентной единой ставкой расходов единый налог уплачивается с годового дохода в размере от 600 000 до 2 млн крон. Для профессий с 40-процентной ставкой расходов, таких как финансовые консультанты, этот режим выгоден уже при годовом доходе 400 000 крон и более», — говорит Никола Зиткова из NeoTax.
Единая ставка позволяет платить подоходный налог в размере всего ста крон, а также взносы на пенсионное и медицинское страхование одним ежемесячным платежом, без необходимости подавать налоговые декларации и отчеты.
Изначально единый фиксированный налог был введен в 2021 году с годовым лимитом дохода в один миллион крон, но с позапрошлого года лимит был удвоен. В прошлом году в системе единого налога зарегистрировались почти 32 000 самозанятых. В общей сложности им уже воспользовались около 125 000 самозанятых.
Уведомление о переходе на режим единой ставки можно подать в налоговой инспекции, по почте или в электронном виде через ящик данных или путем входа в налоговый ящик на портале «Мои налоги».
В 2025 году распределение расходов по фиксированной ставке останется прежним: основным критерием является размер дохода самозанятого, а вид деятельности или размер расходов по фиксированной ставке — второстепенным фактором.
Для большинства участников, т.е. для первой группы, ежемесячный авансовый платеж в этом году увеличился на 1 218 чешских крон — до 8 716 чешских крон. В эту сумму входит минимальный взнос на медицинское страхование в размере 3 143 крон, минимальный взнос на социальное страхование в размере 5 473 чешских крон и символический подоходный налог в размере 100 чешских крон.
В других группах размер авансов остается неизменным. В последней группе ежемесячный аванс составляет 16 745 крон, а в третьей — 27 139 крон. Срок уплаты аванса всегда приходится на 20-е число месяца.
По словам Яна Бонавентуры из Bredford Consulting, размер фиксированной ставки налога в первой группе несколько увеличился, однако для большинства предпринимателей это по-прежнему наиболее выгодный метод налогообложения, если они удовлетворяют условиям регистрации в системе.
«Более того, если в течение года схема окажется невыгодной, есть возможность избежать уплаты единого налога», — добавил он.
В качестве преимущества он также назвал более высокий уровень социального страхования. «При едином налоге эта сумма немного выше, поэтому вы получаете немного более высокую пенсию. Это небольшая разница, но она есть», — отметил Бонавентура.
По его словам, единый налог также идеально подходит для тех индивидуальных предпринимателей, которые не хотят нервничать из-за сдачи отчетов.
«Вероятность аудита очень мала, если заявлять расходы по единой ставке, и еще меньше, если платить единый налог», — добавил он.
«Это особенно актуально для самозанятых, претендующих на получение ипотечного кредита. В этом случае я рекомендую проконсультироваться с банкиром или консультантом», — сказал Бонавентура.
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