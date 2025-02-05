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Чешская сеть кофеен The Miners ищет инвестора

Новости 420on
28 февраля 2025
08:00
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Кофейня The Miners Coffee ищет инвестора, который купит часть бизнеса или всю компанию. Компания уже назначила консультанта из Deloitte, который будет заниматься процессом продажи.
Быстрорастущая сеть кофеен The Miners Coffee, создающая европейский противовес традиционным сетям, таким как Costa Coffee и Starbucks, ищет инвестора для покупки части или всего бизнеса.

«Мы предлагаем контрольный пакет акций, но мы не против, если кто-то захочет купить всю компанию», — подтвердил SZ Byznys Олдржих Валта, один из основателей. По его словам, предложения от инвесторов будут приниматься до конца апреля.

Процесс продажи сеть доверила консалтинговой компании Deloitte, которая рассылает потенциальным инвесторам информационные меморандумы. Среди претендентов должны быть как стратегические, так и финансовые инвесторы, например, фонды прямых инвестиций.

«Мы стали номером один на чешском рынке и, надеюсь, скоро станем номером один в Европе. Немногие делают это в таких масштабах, как мы. Мы являемся противовесом традиционным сетям, таким как Costa Coffee или Starbucks», — добавляет Валта.

Объем продаж компании Miners в 2024 году составил около 5,6 миллиона евро (140 миллионов крон), а валовая операционная прибыль — 0,3 миллиона евро (7,5 миллиона крон). Компания находится на стадии роста и планирует в этом году открыть еще 21 филиал по всей Европе в дополнение к уже существующим 19.

Помимо Праги, кафе работают в Испании и Польше, а также в Германии, Словакии и Нидерландах. Ожидается, что выручка в этом году составит 8,3 миллиона евро (207 миллионов крон), а EBITDA — 1,2 миллиона евро (30 миллионов крон).

У компании были и есть грандиозные планы, но в прошлом она постепенно их сокращала. Согласно нынешним планам, в ближайшие несколько лет компания хочет открыть сотни кафе по всей Европе. Еще два года назад Valta заявляла, что к 2028 году у нее будет 1 000 филиалов. Однако компания не смогла привлечь средства для такого быстрого расширения.

Сотни миллионов

Несколько потенциальных покупателей из Чехии, Сербии и Польши уже проявили интерес к компании, которая принадлежит чешскому юридическому лицу Coffee Giants.

«Мы получаем положительные отзывы, особенно от иностранных покупателей. Часто это сети кофеен или франчайзинговые сети, которые уже ведут свой бизнес в Западной Европе», — говорит Радек Уллрих, заместитель директора группы корпоративных финансов Deloitte, отвечающий за процесс продажи.

Помимо самих кафе, The Miners владеет и управляет обжарочными и пекарнями, а также учебным центром для бариста, где обучают новых франчайзи. 13 из 143 квалифицированных франчайзи уже подписали контракты.

Компанию основали Олдрич Валта и Егор Колпаков, а также еще два десятка мелких инвесторов. По словам представителей SZ Byznys, они ожидают, что вхождение инвестора оценит компанию более чем в миллиард крон, что кратно превышает объем ее продаж.

Однако оценка сопоставимых компаний значительно ниже. Например, словацкий интернет-магазин GymBeam, который является одним из крупнейших и быстрорастущих фитнес-магазинов в Центральной Европе, в прошлом успешно оценивался в 1,5 раза больше, чем объем продаж.
кофейни Чехия бизнес
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