Пандемия изменила гастрономию Чехии: что уцелело, а что исчезло?

Ограничения на работу ресторанов в связи с Ковид-19 продлились, с перерывами и различными вариациями, с марта 2020 по март 2022. Пандемия привела к снижению рентабельности и углублению кризиса занятости в отрасли, поскольку опытные и способные работники уходили. Стремительный рост цен в сочетании с падением прибыли привел к изменениям на рынке общественного питания. Начался упадок среднего регионального «пивного» гастро и развитие бистро и кафе.



Наряду с сельскими заведениями, больше всего пострадали бары и пабы, а меньше всего — точки быстрого питания. Государство не оказало операторам существенной помощи, кроме компенсации арендной платы и части расходов на содержание персонала.



После всего изменилось и потребительское поведение. Люди сократили среднее потребление, но стали тратить больше по особым случаям или в определенные дни недели, как правило, по пятницам и субботам. Рост цен способствовал падению спроса, причем почти наполовину.





Особенно это касается пива или классических блюд, что стало шоком для гостей. На платформе Foodora средняя цена предлагаемых блюд выросла на 36,4% со второй половины 2020 года до начала этого года.



За время пандемии многие люди привыкли заказывать еду онлайн с доставкой на дом. Например, сервис Wolt в это время сотрудничал примерно с 1 500 ресторанами, причем за год количество предприятий удвоилось. Платформа Foodora также сообщает, что пандемия позволила им расширить спектр своих услуг.



Доставка дала предприятиям возможность не закрываться. В результате многим из них не пришлось увольнять своих сотрудников. Многие из них впоследствии остались в этом сегменте. Почти все рестораны, в том числе и элитные, попробовали развозить блюда.



Службы доставки во время пандемии чаще всего продавали бургеры, пиццу, суши или блюда азиатской кухни, а интерес к более здоровым продуктам питания возрос. Помимо тенденции к ЗОЖ, во время пандемии также снизилось потребление алкоголя среди молодого поколения.



К положительным последствиям можно отнести ускорение инноваций в гастрономии. Рестораны инвестируют в цифровизацию, совершенствуют процессы онлайн-заказа и доставки. Повысилось внимание к качеству обслуживания и эффективности доставки.



Пандемия «очистила» рынок, и рестораны с эффективным бизнесом остались открытыми. Это повысило ожидания клиентов и установило новые стандарты скорости, удобства и качества обслуживания.



Люди стали больше ценить операторов с аутентичным и ответственным подходом, а пандемия также подчеркнула важность маркетинга. Положительным моментом считается и развитие онлайн-общения с клиентами, которое помогло людям вернуться в любимые заведения после открытия ресторанов. Хотя люди стали реже посещать заведения, они готовы платить больше и активнее ориентируются на качество.