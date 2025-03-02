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Пандемия изменила гастрономию Чехии: что уцелело, а что исчезло?
13 марта 2025
16:30
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Пандемия коронавируса существенно повлияла на чешскую гастрономию и структуру рынка. Примерно 10-15% предприятий закрылись, а еще столько же сменили владельцев. В результате исчезли, в частности, сельские «хосподы», и стали появляться кафе, бистро и точки быстрого питания. Коронавирус также изменил отношение и предпочтения покупателей: люди стали меньше посещать заведений, но больше тратить. Пандемия отчасти имела и положительные последствия, например, способствовала внедрению инноваций и расширению сферы доставки.
Ограничения на работу ресторанов в связи с Ковид-19 продлились, с перерывами и различными вариациями, с марта 2020 по март 2022. Пандемия привела к снижению рентабельности и углублению кризиса занятости в отрасли, поскольку опытные и способные работники уходили. Стремительный рост цен в сочетании с падением прибыли привел к изменениям на рынке общественного питания. Начался упадок среднего регионального «пивного» гастро и развитие бистро и кафе.
Наряду с сельскими заведениями, больше всего пострадали бары и пабы, а меньше всего — точки быстрого питания. Государство не оказало операторам существенной помощи, кроме компенсации арендной платы и части расходов на содержание персонала.
После всего изменилось и потребительское поведение. Люди сократили среднее потребление, но стали тратить больше по особым случаям или в определенные дни недели, как правило, по пятницам и субботам. Рост цен способствовал падению спроса, причем почти наполовину.
Наряду с сельскими заведениями, больше всего пострадали бары и пабы, а меньше всего — точки быстрого питания. Государство не оказало операторам существенной помощи, кроме компенсации арендной платы и части расходов на содержание персонала.
После всего изменилось и потребительское поведение. Люди сократили среднее потребление, но стали тратить больше по особым случаям или в определенные дни недели, как правило, по пятницам и субботам. Рост цен способствовал падению спроса, причем почти наполовину.
Особенно это касается пива или классических блюд, что стало шоком для гостей. На платформе Foodora средняя цена предлагаемых блюд выросла на 36,4% со второй половины 2020 года до начала этого года.
За время пандемии многие люди привыкли заказывать еду онлайн с доставкой на дом. Например, сервис Wolt в это время сотрудничал примерно с 1 500 ресторанами, причем за год количество предприятий удвоилось. Платформа Foodora также сообщает, что пандемия позволила им расширить спектр своих услуг.
Доставка дала предприятиям возможность не закрываться. В результате многим из них не пришлось увольнять своих сотрудников. Многие из них впоследствии остались в этом сегменте. Почти все рестораны, в том числе и элитные, попробовали развозить блюда.
Службы доставки во время пандемии чаще всего продавали бургеры, пиццу, суши или блюда азиатской кухни, а интерес к более здоровым продуктам питания возрос. Помимо тенденции к ЗОЖ, во время пандемии также снизилось потребление алкоголя среди молодого поколения.
К положительным последствиям можно отнести ускорение инноваций в гастрономии. Рестораны инвестируют в цифровизацию, совершенствуют процессы онлайн-заказа и доставки. Повысилось внимание к качеству обслуживания и эффективности доставки.
Пандемия «очистила» рынок, и рестораны с эффективным бизнесом остались открытыми. Это повысило ожидания клиентов и установило новые стандарты скорости, удобства и качества обслуживания.
Люди стали больше ценить операторов с аутентичным и ответственным подходом, а пандемия также подчеркнула важность маркетинга. Положительным моментом считается и развитие онлайн-общения с клиентами, которое помогло людям вернуться в любимые заведения после открытия ресторанов. Хотя люди стали реже посещать заведения, они готовы платить больше и активнее ориентируются на качество.
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