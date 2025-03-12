Попавшие под санкции российские олигархи открыли еще один супермаркет в Чехии

В большинстве случаев открытие нового супермаркета - это новость для местной газеты или бюллетеня мэрии. Но когда в феврале магазин на выезде из Йиглавы в Зноймо принял первых покупателей, он привлек гораздо больше внимания. О нем написали национальные СМИ, его обсуждали в социальных сетях.

До этого момента мало кто знал о сети Mere, и, возможно, большинство чехов до сих пор не знают. У нее пять магазинов в стране, и она не привлекает к себе особого внимания.





«Они никогда к нам не обращались», - говорит Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма. «Мы следим за тем, кто приходит на рынок, поэтому мы тоже наводили справки, и мне показалось, что они хотят работать под радаром, чтобы их не было видно, чтобы их имя или их история нигде не светились», - добавляет он.





«Они очень сильно выросли»





Кто такой Mere на самом деле, в данном случае играет решающую роль, и именно поэтому банальное открытие небольшого супермаркета вызвало гораздо больший интерес, чем обычно. Сеть принадлежит ее российским владельцам, семье миллиардеров Шнайдровых из Красноярска в Сибири. Семья управляет крупнейшей сетью супермаркетов в России и странах постсоветского пространства под брендом «Семафор».



«Сначала они расширились в Красноярске, в самой России, где довольно радикально и хищнически расправились с конкурентами, опустившись ниже себестоимости и предлагая действительно дешевые товары», - говорит Павел Гавличек, аналитик Ассоциации по международным делам.





Российская сеть супермаркетов была основана братьями Сергеем и Андреем Шнайдерами. В 90-х годах они начали свой бизнес как дистрибьюторы лимонада, пива и других напитков, постепенно став партнерами крупнейших российских пивоваренных заводов и инвестировав в растущую бизнес-империю. Их родители, Иван и Валентина, также входят в ее структуры. Независимые российские СМИ описывают их как самую скрытную семью российских олигархов. Нет ни одной их фотографии, и никто из семьи не общается публично.





«Экономическая и деловая активность широко распространилась на значительную часть Центральной и Восточной Европы, в частности, на страны Балтии или Польшу», - сообщает Гавличек. Но после нападения России на Украину эта деятельность приостановилась. В некоторых странах - например, в Великобритании - она и вовсе прекратилась. Возможно, российская агрессия заставила владельцев изменить свои планы внутри страны.





«Когда они пришли в 2021 году, они обещали, что через три года у них будет 50 магазинов. Сегодня вы видите, что их количество сократилось до десятой части», - замечает Пруза. Неясно, что помешало амбициям, или они просто приостановлены.





«Почему меня это должно волновать?»





Когда стало известно об открытии филиала в Йиглаве, многие пользователи социальных сетей задались вопросом, как это возможно, что сеть, принадлежащая российским миллиардерам, расширяется в стране. На самом деле дело не только в их российском происхождении. Вся семья Шнайдрова - отец, мать и оба брата, которые также стоят за компанией, управляющей магазинами в Чехии, - находится в украинском санкционном списке.





«Основная причина этого - и это, конечно, очень чувствительно для Украины - заключается в том, что их бизнес-планы также присутствуют на оккупированных территориях, а также в оккупированном Крыму, который находится под фактическим контролем России с 2014 года», - объясняет Гавличек.



Cеть также поставляет продукты питания для российской армии. Украинские СМИ рассказали, как россияне захватывают местные супермаркеты и их товары на оккупированных украинских территориях, а затем открывают их под новым брендом Mere. По мнению украинцев, за этим брендом стоит семья олигархов из Красноярска.





«Санкции в отношении этой сети пока не введены, поскольку не было установлено, что данное лицо получало финансовую выгоду от войны России против Украины или, например, публично поддерживало ее», - заявил представитель Госдепартамента Дэниел Дрейк.





«Уровень чувствительности в плане нарушения территориальной целостности Украины, к сожалению, отличается в Украине, а не здесь. Но нет никаких сомнений в том, что это реальная проблема и что ею должны заинтересоваться чешские власти», - сказал Гавличек.





Покупатели, к которым журналисты обратились непосредственно в магазине, не были обеспокоены происхождением компании. «А почему я должен беспокоиться? Люди ездят за покупками в Польшу, вот мы и приезжаем сюда по дешевке», - сказал один из покупателей.



Общение невозможно





Магазины находятся под управлением компании Torgretail CZ. Связаться с ней практически невозможно. У нее есть только страница в Facebook, а ссылка на сайт ведет на сайт на литовском языке. На сообщения, отправленные на почтовый ящик компании или на адрес электронной почты, указанный в Facebook, ответа не последовало, а съемочная группа Чешского телевидения даже не посетила ее официальный штаб.





Оператор магазинов Mere располагается в гигантском офисном комплексе в пражском районе Стодулки. Съемочная группа нашла его офис, но никого там не обнаружила.





Акционерами чешской компании Torgretail CZ с момента ее основания были братья Сергей и Андрей Шнайдровы, а также их отец Иван и несколько их российских деловых партнеров. Андрей до сих пор является совладельцем компании и имеет зарегистрированный в Чешском торговом реестре адрес на Мальте.





Управляющим директором, проживающим в Праге, является россиянин Алексей Бредихин. Бизнесмен с таким же именем, даже с таким же отчеством - Викторович - также находится в украинском санкционном списке, но дата рождения не совпадает. Поэтому невозможно с уверенностью сказать, являются ли они одним и тем же человеком.





Журналистов также интересовало, кто сдает в аренду бизнес-помещения российским олигархам в Чехии. Однако владельцев зданий ничто не связывает, это местные компании или частные лица в отдельных городах, не имеющие видимых связей с Россией или местным бизнес-сообществом. Помещение супермаркета в Прибраме, например, как ни парадоксально, арендовал местный девелопер и владелец строительной компании Юрий Костяк, выходец из Украины.





Магазин в Прибраме, в отличие от нового магазина в Йиглаве, - один из тех, которые российская сеть открыла в самом начале своей деятельности. «Договор аренды не может быть расторгнут. Это можно сделать, но с огромными санкциями», - говорит Костяк.





«Проблема сохраняется до сих пор»





Сеть делает ставку в основном, а точнее, исключительно на низкие цены. Она не слишком заботится о культуре продаж. Она предлагает товары прямо с паллет и из производственных пакетов. Большинство товаров поступает из восточных стран - Прибалтики, Польши, Балкан или Украины. Изредка встречается что-то напрямую из России, но это исключения.





«Очевидно, что Чехия никогда не могла справиться с тем, что в нашей стране находится огромное количество российских хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем десяти тысячах компаний, которые принадлежат россиянам», - сказал Гавличек.





С начала года сеть столкнулась с санитарными и налоговыми проверками в России, в результате чего некоторые магазины были вынуждены закрыться. Пока неясно, каковы ее амбиции в Чехии и сможет ли она их реализовать. Согласно отчетности, 2021-2023 годы закончились для сети убытком. И, вероятно, ей придется считаться с тем, что любая все более заметная экспансия в стране будет наталкиваться на все более сильное сопротивление.





Например, украинский покупатель супермаркета в Прибраме, который по ошибке решил, что она принадлежит украинцам. «Если это российская компания, я больше не буду там ничего покупать. Они очень сильно обидели меня и мою семью. У меня было два дома, и я все потеряла», - призналась покупательница съемочной группе Чешского телевидения.