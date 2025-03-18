Посол в ЕС: Чехии удается добиться многого в ЕС

«Это был быстрый старт. Мой первый рабочий день начался с того, что я встретил премьер-министра в аэропорту, потому что там проходил неформальный саммит», — говорит Бертл.



Работа в так называемом COREPER, то есть среди послов стран-членов ЕС в Брюсселе, где обсуждается вся основная повестка дня, кажется ему очень интересной. Из-за большого количества тем, которые рассматриваются в ЕС, он знакомится с ними на полгода вперед. «Кое-что я знал и раньше, когда занимался торговой политикой, так что это не было полным шоком. С другой стороны, ритм работы здесь другой, он не ограничен рабочими часами, так что это тоже непросто», — говорит Бертл, который сменил в Брюсселе посла Эдиту Хрдоу.



Он начал свою дипломатическую карьеру в 1999 году, до этого работая в Канаде и Франции. С 2014 по 2019 год также был заместителем в Министерстве промышленности и торговли, а с февраля 2020 года — послом в Люксембурге.



На встречах послов стран ЕС царит «относительно дружественная атмосфера», несмотря на то, что они обсуждают темы, по которым у отдельных стран могут быть противоположные политические взгляды, будь то Ближний Восток или некоторые торговые вопросы. «В каком-то смысле даже та страна, которая, например, в данный момент не совсем согласна с ЕС, сама действует профессионально, и реакция других такая же», — говорит Бертль.



На последних встречах COREPER обсуждалась, в частности, позиция Венгрии, которая заблокировала несколько шагов, включая расширение санкций против России и Беларуси. Кроме того, Будапешт дважды не подписал выводы Европейского совета, встречи президентов и премьер-министров ЕС по Украине.



«Подготовка Европейского совета не совсем простая, особенно так называемая черновая работа. Когда у нас есть какие-то приоритеты, нам нужно внести их в выводы, а когда в самом начале все идет не очень хорошо, нам нужно приложить определенные усилия, чтобы убедить другие страны-члены, которые, как можно ожидать, поддержат нас. Поэтому там нужно упорно работать», — сказал чешский посол.



Переговоры по пакету санкций против России, одобренному в феврале, были такими же сложными, поскольку каждое государство хотело «добиться своего», как и недавнее продление санкций против российских и белорусских граждан. Венгрия сначала потребовала исключить из санкционного списка ЕС восемь человек, а затем снизила свои пожелания. Однако у других государств-членов были свои пункты. Польскому председательству в Совете ЕС в итоге удалось достичь компромисса.



Подготовка выводов Европейского совета на уровне послов заключается в том, что соответствующее государство ведет переговоры со своей штаб-квартирой в столице, а затем представляет COREPER свои «не подлежащие обсуждению ограничения». Кабинет президента Европейского совета Антониу Кошты соберет все эти позиции и попытается подготовить новый проект выводов саммита на следующем заседании.



«Но перед последним саммитом работа над проектом велась и непосредственно во время встречи послов. Например, была десятиминутная пауза, нужно было на ходу консультироваться с Прагой, одновременно готовить какие-то коалиции, мы также консультировались с нашими экспертами, прикидывали, как вписать туда то, что важно для нас, но не противоречить тому, что важно для других стран-членов, то есть чтобы мы вписали свое, а они — свое», — рассказал Бертл, как выглядели кулуарные переговоры перед последним Европейским советом 20 марта. Например, Чехии удалось добиться включения в выводы пункта о разрешении ситуации в автомобильной промышленности, которая очень важна для Праги.



Чехия имеет репутацию надежного партнера благодаря очень успешному председательству в Совете ЕС во второй половине 2022 г. Другие страны также воспринимают последовательную позицию Чехии после российской агрессии против Украины и отношение Праги к украинским беженцам. «У нас самое большое количество украинских беженцев на душу населения, и мы смогли в течение 14 дней предоставить им статус, который позволил им работать на рынке труда и социального страхования. В некоторых странах-членах ЕС это заняло бы гораздо больше времени. Так что это дает определенное представление о гибкости чешской администрации и в целом позитивный сигнал о нас», — сказал чешский дипломат. Европейская комиссия также часто хвалит чешскую инициативу по боеприпасам.



Чешские граждане иногда жалуются, что Чехия, будучи маленькой страной, не может ничего продвинуть в ЕС. Но посол Бертл с этим не согласен. «Во-первых, мы не маленькая страна, мы находимся где-то посередине. А во-вторых, есть много вещей, которые мы можем продвинуть», — сказал он. В этом контексте он особо отметил усилия Чехии по «созданию коалиций и эмпатическому восприятию других стран-членов и их потребностей». «Мы не лезем во все, как бульдозер, а ищем компромиссы», — добавил он, высоко оценив работу экспертов Постоянного представительства при ЕС, которые, по его словам, «прекрасно справляются с этой дисциплиной».