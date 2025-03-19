Большинство компаний в Чехии покупают украинцы и словаки

«В течение последних пяти лет предприниматели боролись с экономической неопределенностью и изменениями в глобальной политике и правилах, что, безусловно, сдерживало покупательский аппетит», — прокомментировала Катержина Клосова из Dun & Bradstreet, опубликовавшей данные.



Хотя количество заключенных сделок сократилось, их общий объем вырос в три раза. «Это говорит о том, что иностранные инвесторы сейчас больше сосредоточены на приобретениях с более высокой стоимостью, а не на количестве сделок», — добавила Клосова.



Как и в предыдущие годы, больше всего среди иностранных владельцев приобрели украинцы и словаки — 580 и 526 компаний соответственно.



Обе нации доминировали в течение долгого времени, хотя в прошлом году их аппетиты упали до самого низкого показателя за шесть лет. В 2019 году украинцы купили 897 компаний, а словаки — 690. Для сравнения, американцы в прошлом году купили 52 компании.



Общий объем сделок в прошлом году составил 7,6 млрд чешских крон, что в три раза больше, чем в 2023 г. При этом больше всего сделали кипрские владельцы. Но поскольку структура собственников местных компаний зачастую непрозрачна, определить их истинных владельцев невозможно. На втором месте оказались немцы, на третьем — испанцы.