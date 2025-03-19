ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Большинство компаний в Чехии покупают украинцы и словаки
29 марта 2025
09:30
773
В прошлом году иностранцы купили в Чехии 2 406 компаний, что является наименьшим показателем за последние шесть лет. С другой стороны, они инвестировали в более крупные компании, чем в прошлом году, например, так как их общий акционерный капитал увеличился в три раза. Это составило 7,6 миллиарда чешских крон. Традиционно больше всего компаний купили украинцы и словаки. Однако по размеру уставного капитала лидируют покупатели из совершенно разных стран.
«В течение последних пяти лет предприниматели боролись с экономической неопределенностью и изменениями в глобальной политике и правилах, что, безусловно, сдерживало покупательский аппетит», — прокомментировала Катержина Клосова из Dun & Bradstreet, опубликовавшей данные.
Хотя количество заключенных сделок сократилось, их общий объем вырос в три раза. «Это говорит о том, что иностранные инвесторы сейчас больше сосредоточены на приобретениях с более высокой стоимостью, а не на количестве сделок», — добавила Клосова.
Как и в предыдущие годы, больше всего среди иностранных владельцев приобрели украинцы и словаки — 580 и 526 компаний соответственно.
Обе нации доминировали в течение долгого времени, хотя в прошлом году их аппетиты упали до самого низкого показателя за шесть лет. В 2019 году украинцы купили 897 компаний, а словаки — 690. Для сравнения, американцы в прошлом году купили 52 компании.
Общий объем сделок в прошлом году составил 7,6 млрд чешских крон, что в три раза больше, чем в 2023 г. При этом больше всего сделали кипрские владельцы. Но поскольку структура собственников местных компаний зачастую непрозрачна, определить их истинных владельцев невозможно. На втором месте оказались немцы, на третьем — испанцы.
Хотя количество заключенных сделок сократилось, их общий объем вырос в три раза. «Это говорит о том, что иностранные инвесторы сейчас больше сосредоточены на приобретениях с более высокой стоимостью, а не на количестве сделок», — добавила Клосова.
Как и в предыдущие годы, больше всего среди иностранных владельцев приобрели украинцы и словаки — 580 и 526 компаний соответственно.
Обе нации доминировали в течение долгого времени, хотя в прошлом году их аппетиты упали до самого низкого показателя за шесть лет. В 2019 году украинцы купили 897 компаний, а словаки — 690. Для сравнения, американцы в прошлом году купили 52 компании.
Общий объем сделок в прошлом году составил 7,6 млрд чешских крон, что в три раза больше, чем в 2023 г. При этом больше всего сделали кипрские владельцы. Но поскольку структура собственников местных компаний зачастую непрозрачна, определить их истинных владельцев невозможно. На втором месте оказались немцы, на третьем — испанцы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 МАРТА 2025
1018
19:30
28 МАРТА 2025
495
11:30
28 МАРТА 2025
748
21:00
27 МАРТА 2025
1415
16:30
27 МАРТА 2025
2199
08:00
27 МАРТА 2025
1106
14:00
26 МАРТА 2025
10229
13:00
26 МАРТА 2025
1332
18:00
25 МАРТА 2025
3692
13:00
25 МАРТА 2025
1308
13:30
24 МАРТА 2025
673
16:30
21 МАРТА 2025
2775
14:00
21 МАРТА 2025
5367
14:00
20 МАРТА 2025
869
19:00
19 МАРТА 2025
4539